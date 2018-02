Representantenes hus har godkjent nok et midlertidig budsjett

Forslaget er sendt til Senatet. Senatet kan gjøre endringer og sende det tilbake, men både demokratenes leder, Chuck Schumer, og republikanernes leder, Mitch McConnell, sier de er i ferd med å få på plass en løsning.

Uttalelsen fra de to senatorene kom kort tid etter at USAs president Donald Trump sa det vil være verdt å stenge ned offentlige etater igjen, dersom Kongressen ikke får på plass en ny immigrasjonslov.

Mitch McConnell (t.v.) og Chuck Schumer tror en løsning er nært forestående. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Har penger til torsdag

23. januar signerte Trump et vedtak som sikrer finansiering av offentlige utgifter fram til 8. februar, etter at flere hundre tusen offentlige ansatte ble sendt hjem fra jobb uten lønn og flere etater måtte stenge ned.

Ettersom vedtaket kun er midlertidig, må demokratene og republikanerne fortsatt bli enige om statsbudsjettet for 2018.

Stridens eple er det vanskelige temaet om ulovlig innvandring. Som betingelse for å stemme for en budsjettforlengelse, krever demokratene at republikanerne åpner for at 800.000 unge som ble brakt til USA ulovlig som barn, får bli i USA, gjennom det såkalte DACA-programmet.

Villig til å stenge

Da Trump signerte den midlertidige løsningen, sa han at han er åpen for en avtale som omfatter innvandrere, bare «den er bra for landet vårt».

Donald Trump er villig til å la offentlig sektor bli stengt igjen. Foto: Mandel Ngan / AFP

– Men hvis vi ikke får endret den amerikanske immigrasjonsloven, så stenger vi bare ned. Det er det verdt for landet vårt. Jeg ville frydet meg over en nedstengning hvis det ikke blir ordnet opp i disse greiene, sa Trump tirsdag.

Dersom Kongressen ikke kommer til enighet, kan offentlige etater bli stengt igjen allerede fredag denne uken.

Stengt ned i 2013

Offentlig sektor ble også stengt ned under Barack Obama i 2013. Den gang ble rundt 800.000 offentlig ansatte permittert.

Siden 1990 er det skjedd fire ganger at partiene ikke har klart å enes om et budsjett innen fristen.