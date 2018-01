– Etter flere diskusjoner, tilbud og mottilbud, har republikanernes leder, Mitch McConnell og jeg kommet til enighet, sa lederen for Demokratene i Senatet, Charles E. Schumer før avstemningen.

Avtalen sikrer fortsatt finansiering av det amerikanske statsapparatet fram til 8. februar

Flere hundre tusen statsansatte i USA, har måttet bli hjemme uten lønn, som følge av at Senatet ikke klarte å bli enige om en midlertidig forlengelse av det nåværende statsbudsjettet.



Konflikten til budsjettkrisen har blant annet handlet om innvandringspolitikk. Partiene har vært uenige om hva som skal skje med de 800.000 barna til de ulovlige innvandrere som kom til USA for mange år siden.

Roser Demokratene

President Donald Trump roser Demokratene for «å ha tatt til fornuften» og gått med på budsjettenighet i Senatet.

Trump sier samtidig at han er åpen for en avtale som omfatter innvandrere bare dersom «den er bra for landet vårt», ifølge nyhetsbyrået Ap.

Utsatte avstemningen

Avstemningen som skulle ha funnet sted klokka ett natt til mandag ble utsatt til klokka 12 mandag formiddag lokal tid.

HEKTISK: Det har vært hektiske forhandlinger hele helgen i Kongressen i Washington DC. Foto: J. David Ake / AP

I forkant av avstemningen oppfordret Senatets flertallsleder Mitch McConnell alle politikerne om å få en slutt på konflikten.

– Denne nedstengningen gjøre lite for det amerikanske folket. Det går utover andre viktige saker som vi bør bruke tiden vår på, sa McConnell.

VENTER: Kongressmedarbeiderne venter i kø for å komme inn i bygningen på budsjettkrisens tredje dag. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Sist gang der det amerikanske statsapparatet måtte stenge virksomheter som følge av manglende finansiering, var i 2013. Da ble over 800.000 ansatte permittert, deriblant 70 prosent av etterretningsoffiserene i CIA og NSA.

