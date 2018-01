Utsatte budsjettavstemning – budsjettkrisen fortsetter i USA

Senatet i USA har utsatt avstemningen om å sikre finansieringen av statsapparatet for å få slutt på den pågående budsjettkrisen.

Avstemningen som skulle ha funnet sted klokka 1 natt til mandag, er utsatt til klokka 12 mandag formiddag lokal tid.

– Vi har ennå ikke kommet til enighet om en avtale, sier demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer.

Dermed må hundretusener av statsansatte bli hjemme uten lønn, som følge av at Senatet ikke har klart å bli enige om en midlertidig forlengelse av det nåværende statsbudsjettet. I helgen har bare museer og nasjonalparker holdt stengt i praksis. Nå blir flere rammet.

Ikke enige

Senatets flertallsleder Mitch McConnell sa i forkant av den avlyste avstemningen søndag at «i dag er en god dag å få slutt på dette». Foto: Tasos Katopodis / AFP

Det Senatet skal stemme over i dag er en midlertidig statlig finansiering frem til 8. februar. Dette for å få de flere tusen statlig ansatte tilbake på jobb.

– La oss slutte å gjøre den amerikanske befolkningen til ofre, og komme oss tilbake for å jobbe, sa flertallsleder for republikanerne i Senatet Mitch McConnell like før det ble klart at avstemningen var utsatt.

Søndag møttes republikanske og demokratiske ledere, for å forsøke å finne en løsning på budsjettkrisen som har stengt det offentlige apparatet i USA i siden fredag.

Møtet mellom lederne ble fulgt av diskusjoner i en tverrpolitisk gruppe med moderate senatorer. De sa at det hadde skjedd fremskritt, men lite om hvilke, ifølge Reuters.

Hektisk møtevirksomhet

Det har vært hektisk møteaktivitet hele helgen. Sent fredag lokal tid ble statlige institusjoner «stengt» for første gang på mer enn fire år, etter at Senatet avviste et budsjettforslag som ville holdt hjulene i gang i det amerikanske statsapparatet fram til 16. februar.

LA OSS FÅ DET GJORT: Demokratenes mindretallsleder Chuck Schumer sa søndag at han var villig til å gjøre en avtale, sitte ned og få det gjort. Det skjedde ikke. Foto: Jose Luis Magana / AP

Lørdag samlet begge husene i Kongressen seg. I tillegg var det separate komitémøter i løpet av dagen. Sent søndag var det ventet en ny avstemning for å sikre finansieringen av statsapparatet. Men den ble altså utsatt.

Stridens kjerne er ulovlig innvandring, og Trumps planer om å oppheve DACA-programmet. Programmet sikrer nær 800.000 innvandrere oppholdstillatelse i USA.

Trump opphevet DACA, som ble innført av forgjengeren Barack Obama. Men han har flere ganger antydet at han har sympati med de unge såkalte Dreamers, og har sagt at han kan åpne for DACA igjen om Demokratene går med på strengere regler for innvandring og finansiering av muren mot Mexico.

Ordkrig

Budsjettkrisen står for mange som et bilde på det dype skillet som har vokst frem mellom Demokratene og Republikanerne.

Demokraten Chuck Schumer har i løpet av helgen sagt at kaos og forvirring i Det republikanske partiet står i veien for en budsjettenighet.

– Jeg vet at mange Demokrater ønsker en avtale. Alle disse problemene kommer fordi Republikanerne ikke kan komme til et «ja», fordi Trump nekter det, sier han.

På den andre siden skylder Republikanerne på Demokratene. Det hvite hus endret i helgen teksten som blir lest opp på Det hvite hus' telefonsvarer, skriver BBC.

SKYLDER PÅ DEMOKRATENE: Donald Trump gir Demokratene hele skylden for budsjettkrisen landet nå er inne i. Foto: Mandel Ngan / AFP

«Dessverre kan vi ikke besvare din samtale i dag på grunn av at Demokratene i Kongressen holder finansieringen av statsapparatet – inkludert midler til våre soldater og andre prioriterte deler av rikets sikkerhet – som gissel i en ikke-relatert debatt om innvandring», sier en kvinnestemme.

President Donald Trump, hans pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders og flere andre fremtredende republikanere har også gitt Demokratene all skyld for krisen USA befinner seg i.

Les mer: Krangler om hvem som har skylda for budsjettkrisen

Det trengs et flertall på 60 mot 40 stemmer i Senatet for å få gjennom budsjettforslaget, og dermed har republikanerne ikke nok stemmer alene til å få det vedtatt.

Trump oppfordret søndag de republikanske lederne til å iverksette det såkalte atom-alternativet, det vil si å innføre en avstemning der et simpelt flertall på 50 prosent er nok til å få igjennom en budsjettforlengelse.