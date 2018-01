Senatet i USA har avvist et forslag som ville holdt hjulene i gang i det amerikanske statsapparatet fram til 16. februar.

Planen som ble avvist, ville gitt politikerne mer tid å forhandle om selve 2018-budsjettet og sørget for finansiering av statens oppgaver selv om budsjettet ennå ikke er på plass.

Avstemningen i Senatet ble gjort etter intense forhandlinger hvor republikanerne prøvde å sikre flertall for forslaget. Republikanerne, som har 51 seter i Senatet, trengte hjelp fra demokrater for å få de 60 nødvendige stemmene for å budsjettplanen igjennom. Men de fikk bare støtte fra 50 senatorer.

President Trump innså hvilken vei avstemningen ville gå ved halv fire-tiden natt til lørdag norsk tid. Rundt to og en halv time før tidsfristen for Senatets votering.

Kan komme nye forslag

Etter fristen er det fortsatt hektisk aktivitet i Senatet. Flere senatorer har tatt til orde for en svært kort forlengelse av finansieringen – bare et par dager eller en uke – men det er usikkert om et slikt forslag vil bli lagt fram innen fristen.

Pressetalskvinne Sarah Sanders var raskt ute med en pressemelding fra Det hvite hus, der de skylder budsjettkrisen på Demokratene. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

I en pressemelding like etter fristen gikk ut ved midnatt, skriver pressetalskvinne i Det hvite hus Sarah Sanders i en pressemelding at: «Demokratene i kveld satte politikk foran rikets sikkerhet, sårbare barn, og landets evne til å tjene alle amerikanere».

– Vi vil ikke forhandle om ulovlige innvandrere, mens demokrater holder lovlige borgere som gisler over disse uforskammede kravene, står det i pressemeldingen.

– Dette er oppførselen til tapere som vil blokkere, ikke til lovgivere, heter det videre.

DACA sentralt

Det store stridstemaet i budsjettspørsmålet er DACA-programmet.

Demokratene forsøker å presse Republikanerne til å sikre varig opphold til rundt 800.000 unge innvandrere som fikk midlertidig opphold under Barack Obamas DACA-ordning (DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals). Men president Donald Trump har avgjort at ordningen utløper i mars, hvis ingen ny avtale inngås.

Trump har sagt at ordningen kan reddes, men til gjengjeld vil han ha en liste med innvandringskrav godkjent i Kongressen.

Tidligere har Trump-administrasjonen sagt at disse kravene er 10.000 flere ansatte i innvandringsmyndighetene, bygging av grensemuren til Mexico og en gjennom gang av «green card»-ordningen, som gir oppholdstillatelse til USA. Dette er krav de fleste Demokrater er imot.

Statsansatte blir sendt hjem

Sist gang dette skjedde var i 2013, da ble over 800.000 ansatte permittert. Nå skjer det skjedd igjen.

FRIST: Senatet hadde frist om å bli enige klokka 12 natt til lørdag amerikansk tid. Foto: Aaron P. Bernstein / AFP

Krisen fører til en såkalt «shutdown», som betyr at statlig ansatte over hele USA blir sendt hjem fra jobb. Militæret og andre etater med svært viktige funksjoner vil etter alt å dømme fortsette selv om andre deler av statsapparatet stenger.

Departementer og andre statlige virksomheter vil begynne med å sende hjem ansatte med mindre viktige oppgaver.

Virksomheter som har ansvar for miljøspørsmål, som driver med medisinsk forskning, antas å være de første som får kroken på døra. Offentlige parker og museer vil trolig også bli rammet raskt, skriver NTB.

Trump må endre planer

President Trump skulle egentlig ha reist til Palm Beach i Florida i dag for å feire ett års dagen for sin egen innsettelse med en storslagen gallamiddag.

MÅ ENDRE PLANER: Donald Trump må trolig endre planene sine om feiring av ettårsdagen som president i Florida. Foto: Evan Vucci / AP

Gjestene har betalt flere hundre tusen kroner for å delta i denne middagen.

Men presidenten blir nå trolig værende i Washington. Også hans reise til World Economic Forum i Davos i neste uke står i fare. Da de føderale myndighetene sist stengte i 2013, måtte president Obama avlyse en planlagt Asia-reise. Det er vanskelig for presidenten å forlate USA når landet er i en slik situasjon som nå.