Den oppsiktsvekkende bekreftelsen på møtet mellom en representant for russiske myndigheter og president Trumps valgkamp-apparat, innebærer en ny omdreining i anklagene om russisk innblanding i den amerikanske presidentvalgkampen i fjor.

– Det er et veiskille og minner stadig mer om president Richard Nixons siste dager, sier Nord-Amerika-ekspert og professor Ole Moen til NRK.

– Snart bare partipisken som holder dem samlet

Moen sier stemningen innad i det republikanske partiet er endret.

– Republikanerne har hittil fylket seg bak presidenten, men nå begynner det å røyne på. Det er bare et tidsspørsmål før noen av støttespillerne distanserer seg, sier Moen.

Han sier flere og flere av dem, med Lindsey Graham i spissen, har begynt å engste seg for både 2018-valget og for at hele helsereformen skal strande.

– Nå er det snart bare partipisken som holder dem samlet, mener professoren.

Skiftende forklaringer

VANÆRE: President Richard Nixon trakk seg 9. august 1974 etter anklager om sabotasje mot politiske motstandere. Foto: AP

President Richard Nixon tapte også gradvis større internt i partiet, og måtte gå av som amerikansk president i 1974 da det ble klart at Kongressen ville stille ham for riksrett.

Nixon ble implisert i Watergate-skandalen som startet med innbrudd og avlytting av demokratene under 1972-valgkampen, og en påfølgende stadig voksende dekkoperasjon.

Forklaringene endret seg fra dag til dag, og Nixons stabssjef måtte gang på gang avkrefte uttalelser som var gitt dagen før.

Bekreftet russisk møte

President Donald Trumps eldste sønn, Donald Trump jr., som nå styrer hans eiendomsimperium, bekreftet på TV-kanalen Fox News i går kveld, at han møtte en russisk advokat under valgkampen. Trump jr. avtalte og gikk til møtet for å finne ut om russiske myndigheter satt på informasjon som kunne bekrefte «historier om Hillary Clinton som hadde versert i årevis».

Med ham på møtet i Trump Tower i fjor sommer, var farens daværende valgkampsjef Paul Manafort og svogeren Jared Kushner. Manafort har vært anklaget for tette bånd til Russland, men har nektet tvert.

Ifølge e-postutvekslingen som Trump jr. offentliggjorde i går kveld, ble han via en mellommann forespeilet informasjon som skulle hjelpe faren i valgkampen. E-postene sier tydelig at opphavet er russiske myndigheter.

På spørsmål om hvorfor han ikke hadde fortalt noen om dette møtet før, sa Trump jr. at det var fordi «det var 20 bortkastede minutter».

HOLDT MUNN: – Jeg fortalte ikke om møtet fordi det ikke kom noe ut av det, sa Donald Trump jr. til Sean Hannity på Fox News. Foto: Richard Drew / AP

– Skummelt

Ole Moen mener dette bekrefter at presidentsønnen ikke forstår.

– Når han forsvarer seg med at det ikke kom noe ut av møtet, har han ikke fattet poenget. Hele saken vitner om uvitenhet og naivitet. Dette er ikke «helt vanlig», sier Moen.

Han peker på at det er hensikten med møtet som er poenget.

– Han var villig til å møte en representant for russiske myndigheter for å få tak i negativ informasjon om en politisk motstander. Her er det noe suspekt. Det at han bekrefter «collusion», samrøre, er skummelt i seg selv, mener professoren.

«Den største politiske heksejakten i historien»

Presidenten selv, Donald Trump, slår ring om sin sønn og sier han er «uskyldig», og et offer i «den største politiske heksejakten i historien».