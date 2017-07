– Det var 20 bortkastede minutter. Det var synd, sa Trump jr. til programleder Sean Hannity på Fox News.

– Det var ingenting. Det var ingenting å fortelle om. I etterpåklokskapens lys ville jeg nok løst dette noe annerledes, sa han.

Formålet med møtet var å innhente opplysninger som kunne skade Hillary Clinton, den demokratiske kandidaten, før fjorårets presidentvalg.

– For meg var dette research av vår motstander. De hadde noe, kanskje konkret bevis på alle historiene jeg har hørt om, så jeg ville høre om det. Men det førte ingensteds, og det var tydelig at det ikke var det møtet handlet om, fortalte Trump jr., som også sa i intervjuet at han ikke ante hvem det var han skulle møte.

– Ingen sirener ble utløst

Møtet ble arrangert av en mellommann, PR-rådgiveren Rob Goldstone. I e-postkorrespondansen fremkommer det tydelig at det dreier seg om støtte til Trump fra den russiske regjeringen, og at tema var inkriminerende opplysninger om Hillary Clinton.

– Jeg kjenner Rob Goldstone som en talentspeider for en russisk-aserbajdsjansk artist, Emin, som opptrådte under Miss Universe-konkurransen, og traff ham en eller to ganger på en av våre golfbaner, sa Trump Jr. til Sean Hannity.

Trump Jr. har innrømmet at han håpet å få ut negativ informasjon om farens motstander fra møtet. Med ham på møtet i Trump Tower var farens valgkampleder på den tiden, Paul Manafort, og svigersønnen Jared Kushner.

Hannity spurte om ikke opplysningene om russiske myndigheter fikk noen sirener til å gå. Men Trump Jr. bagatelliserte det.

BORTKASTET: Donald Trump Jr. sier møtet var bortkastet tid. Foto: Richard Drew / AP

– Du vet, i valgkampen foregår alt i 100 miles i timen, og jeg tenkte bare at kanskje det var noe der, så jeg ville lytte. Jeg kan ikke hjelpe for hva folk sender meg.

Han viste til at dette var 13 måneder tilbake i tid, lenge før det han kalte «Russlands-feberen» og «Russland-mania» eksploderte. Den gang var ikke dette den saken som den nå er bygget opp til å bli, og verken antenner eller sirener slo ut, argumenterte han.

– Beviser Russlands innblanding

Amerikansk etterretning har konkludert med at Russlands president Vladimir Putin personlig godkjente en massiv innsats for å vippe valgresultatet i Trumps favør. Innsatsen inkluderte hacking og lekkasjer av e-poster som satte demokratene i et pinlig lys.

Demokratenes leder i etterretningskomiteen, Adam Schiff, mener e-postutvekslingen til Donald Trumps sønn beviser at Russland ga informasjon til Trump-kampanjen.

KREVER SVAR: Demokratenes leder i Senatets etterretningskomite, Adam Schiff, mener e-postutvekslingen til Donald Trumps sønn beviser at Russland ga informasjon til Trump-kampanjen. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Schiff vil nå at Donald Trump jr. skal vitne foran komiteen og besvare på spørsmål om møtet han hadde med en russisk advokat i juni 2016, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Schiff sier han er bekymret for at det finnes flere opplysninger om Russlands innblanding i valget, og han kaller møtet for «en forbrytelse mot løftet i statsborgerskapet».

Før intervjuet på Fox News gikk presidenten ut på Twitter og fremhevet sønnens fedrelandskjærlighet.

E-poster

Tirsdag la Trump jr. ut e-postutvekslingen mellom seg selv og PR-rådgiveren Rob Goldstone på Twitter.

Trump Jr. møtte den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja. Foto: STRINGER / Reuters

I en e-post får han via mellommannen Goldstone tilbud om det som skal være ødeleggende informasjon om Hillary Clinton, angivelig via russiske myndigheter. Det ble planlagt et møte med den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja.

Tirsdag kveld uttalte Veselnitskaja at hun ikke kunne hatt informasjon om Clinton. Advokaten sier videre at hun ikke representerer russiske myndigheter, kun seg selv.

LA UT PÅ TWITTER: Tirsdag la Donald Trump jr. ut sine e-postsamtaler som viser at han visste om tilbudet som angivelig kom fra russiske myndigheter om å sverte Hillary Clinton. Ifølge New York Times la han dem ut da avisa gjorde ham oppmerksom på at de skulle publisere en sak om de samme e-postene. Foto: AP

39 år gamle Donald Trump Jr. har ingen offisiell rolle i presidentens støtteapparat. Han er den i familien som driver farens eiendomskonglomerat mens senior skjøtter presidentembetet.