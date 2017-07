Granskingene som kaster skygge over Trumps hvite hus

Sist ut i søkelyset er den eldste presidentsønnen Donald Trump junior. I valgkampen tok han imot en russisk advokat, som angivelig er tilknyttet Kreml. To sentrale personer i Trumps valgkampstab var innom møtet, som ble holdt i Trumps hovedkvarter i New York i juni 2016.

Etter artikler i New York Times endret Trump junior forklaringer på hva han diskuterte med den russiske advokaten. Nå kommer han til å bli innkalt som vitne i en eller flere av de pågående granskingene, som vil finne ut hvordan Russland påvirket valgkampen og om noe kriminelt har skjedd.

Demokratene med knallhard kritikk

– Dette er første gang offentligheten har sett et tydelig bevis på at folk i Trumps kampanjeapparat har møtt russerne, sier senator Mark Warner (D-Virginia), som er nestleder i Senatets etterretningskomite.

Kongressrepresentanten Adam Schiff (D-California) kaller møtet for "en forbrytelse mot løftet i statsborgerskapet". Schiff, som er nestleder i representanthusets panel som gransker russisk innblanding i valget, vil innkalle Trump junior som vitne, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Hillary Clintons visepresidentkandidat Tim Kaine sier at dette ikke lenger handler om mulige forsøk på å hindre en etterforskning. Kaine, som i dag er senator (D-Virginia) mener Trump junior muligens kan være skyldig i landssvik etter å ha møtt den utenlandske advokaten.

Kan avspore politisk dagsorden

Kritikken følger i stor grad partilinjer. Senator Orrin Hatch (R-Utah) mener saken er blåst ut av proporsjoner.

– Han er ikke en del av administrasjonen. Han er kanskje presidentens sønn, men har ikke myndighet til å snakke for presidenten, sier Hatch.

Tidligere senator Judd Gregg (R-New Hampshire) mener Russland-kontroversene tar bort oppmerksomheten fra den republikanske agendaen og arbeidet med å få gjennom ny lovgivning.

Den republikansk-styrte kongressen sliter med valgkampløftet om å erstatte president Obamas helsereform. Også arbeidet med en større skattereform skyves fram i tid.

Kommentatorer Business Insider har snakket med mener Trumps selvpåførte kriser i Russland-saken overskygger og avsporer det politiske arbeidet.

Kushner deltok på russer-møtet

USAs president Donald Trump kaller sønnen et "kvalitetsmenneske" etter at Donald jr. delte en epostutveksling om det omdiskuterte møtet.

Formålet med møtet var å innhente opplysninger som kunne skade Hillary Clinton før fjorårets presidentvalg. Presidentens svigersønn, Jared Kushner, og daværende kampanjeleder Paul Manafort var også innom.

Kushners advokat skriver i uttalelse at møtet er oppgitt i oppdaterte skjemaer for sikkerhetsklarering.

Den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja, som møtte de tre i etasjen under kontoret til den kommende presidenten, sier til NBC at hun aldri satt på ødeleggende informasjon om Hillary Clinton. Hun nekter også for at hun representerer russiske myndigheter, slik New York Times hevder.

Granskinger avgjør presidentens framtid

Spesialetterforsker Robert Mueller leder den viktigste granskingen. Han har utvidede fullmakter og hans rolle er å vurdere om noen skal straffeforfølges.

Selv om russisk innblanding i valgkampen er overskriften, kan Mueller gripe fatt i andre påstander og anklager, som at Trump forsøkte å stanse FBIs etterforskning. Han kan også anklage presidentens nære krets for lovbrudd som ikke har med Russland å gjøre.

Juseksperter mener en potensiell straffeforfølging av Donald Trump først kan skje når han går av som president.

Samtidig pågår en rekke høringer i kongressen. Granskingene er i startfasen og felles er at komiteene ser bredt på spørsmålet om russisk innblanding, om mulig samarbeid mellom Trump-kampanjen og Russland, og hvem som står bak lekkasjene av hemmelig informasjon.

Målet er å fortelle offentligheten hva russerne gjorde og komme med tiltak for å hindre at det skjer på nytt. Komiteene har ikke ressurser eller kompetanse til å etterforske potensielle lovbrudd, men kan gi opplysningene videre til Muellers team.

I ytterste konsekvens kan komitegranskingene føre til at presidenten stilles for riksrett hvis de mener det er bevis for at Trump var involvert i, eller var klar over, Russlands forsøk på å påvirke valget. Riksrett er usannsynlig under en republikanskstyrt kongress.

Også tidligere har kongressen og FBI hatt parallelle granskinger, som under Watergate-skandalen.

Vitner under ed

Akkurat nå innhenter minst tre sentrale komiteer i Kongressen dokumenter og vitner. Etter hvert som nye opplysninger kommer inn, kan målet med undersøkelsene og høringene bli utvidet. Flere underkomiteer i begge kamrene er også koblet på eller vurderer å starte gransking.

Granskingen i Senatets etterretningskomite har høyest profil og status, og ses på som viktigst. Selv om kongressen ikke kan straffeforfølge noen, snakker vitnene under ed i senatet, både i åpne og lukkede høringer.

Også arbeidet til senatets justiskomites «underpanel for kriminalitet og terror» får stor oppmerksomhet. Her ser de på omstendighetene rundt sparkingen av tidligere FBI-sjef James Comey, oppførselen til Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, general Michael Flynn, og om tidligere justisminister Loretta Lynch blandet seg inn i FBIs gransking av Hillary Clintons private epostserver.

Arbeidet går sakte i de fleste komiteene, spesielt i representanthuset, og det er tvil om alle klarer å gjennomføre oppgaven, skrev Daily Beast tidligere i år. Grunnen er at flere av komiteene mangler personell på heltid som kan koordinere og innkalle vitner, og folk med tilstrekkelig erfaring fra slike granskinger.

I representanthuset er det også stor uenighet om prosedyrene og reglene for hvordan høringene skal gjennomføres.

Første Russland-gransking trolig ferdig i år

Spesialetterforsker Robert Mueller har ingen tidsfrist på å levere sin rapport til justisdepartementet.

Selv om det er uklart hvor lang tid Mueller kommer til å bruke, er det ventet at både republikanere og demokrater vil presse ham til å si noe offentlig før velgerne går til stemmelokalene neste høst.

Mellomvalget i 2018 ses på som en folkeavstemning om Trumps presidentgjerning.

Spesialetterforsker Robert Muellers jobb er å se om loven er brutt. Han kan bli sparket av justisministeren eller presidenten. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Senator Mark Warner (D-Virginia) forventer at det i løpet av et par måneder blir «mer klarhet» i etterretningskomiteens granskinger av mulig kontakt mellom Trumps presidentkampanje og Russland. Komiteen har ennå ikke intervjuet Trumps stab eller dem som har vært tilknyttet valgkampapparatet hans.

Senatets komiteleder Richard Burr (R-Nord-Carolina) har tidligere sagt at de kommer til å jobbe på høygir. Planen er å innkalle nær 90 vitner før de folkevalgte tar sommerferie i august og målet er å fullføre granskingen innen nyttår, ifølge Burr.