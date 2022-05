Presidentvalget i Colombia: – Siste mulighet for fredsavtalen

Søndag går folk i Colombia til valgurnene for å velge ny president. Ifølge meningsmålingene kan valget føre til en historisk endring i colombiansk politikk.

– Gustavo Petro er den første kandidaten fra venstresiden siden 1940-tallet med en reell sjanse til å vinne et presidentvalg, sier Colombia-ekspert Elizabeth Dickinson fra tenketanken International Crisis Group, til NRK.

Populær: Ifølge Reuters leder Petro på meningsmålingene med rundt 40 prosent av stemmene. Foto: LUISA GONZALEZ / Reuters

Favoritten på meningsmålingene, Gustavo Petro, tilhørte på 70- og 80-tallet den urbane geriljagruppen M-19, og satt en periode i fengsel for å ha lagret våpen for grupperingen.

Ifølge Dickinson er det særlig to ting som har åpnet opp for en ny politisk situasjon i Colombia: sosial uro og fredsavtalen.

Skjør fred

Svinnende håp: I 2016 var støtten til fredsavtalen høyere enn i dag, ifølge International Crisis Group. Foto: Ivan Valencia / Ap

I 2016 inngikk myndighetene i Colombia en fredsavtale med geriljagruppen FARC. Før det gjorde konflikten i landet at den politiske venstresiden slet med stigma og assosiasjoner til geriljaen, ifølge Dickinson.

– Fredsavtalen har absolutt vært avgjørende for å åpne for mer deltakelse og oppslutning for den politiske venstresiden i Colombia, sier hun.

Siste håp: Analytiker Elizabeth Dickinson i International Crisis Group mener presidentvalget er fredsavtalens siste mulighet Foto: International Crisis Group

Likevel har Colombia de siste årene slitt med nye voldsbølger, samt økonomisk- og sosial uro.

Ifølge Røde Kors var 2021 det mest voldelige året i Colombia siden partene skrev under på fredsavtalen.

Voldsbølge: Urfolksleder Jose Albeiro Camayo ble drept av FARC-dissidenter i januar i år. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

– Tilliten til staten og dens evne til å implementere punktene i fredsavtalen har stupt. Håpet er at en ny president skal kunne sette en ny kurs, men dette er virkelig siste mulighet for fredsavtalen, sier Dickinson til NRK.

Økende fattigdom

Ciudad Bolivar: bydelen sør for hovedstaden Bogotá er bebodd hovedsakelig av fattige familier som er fordrevet av konflikten i Colombia. Foto: YURI CORTEZ / AFP

I et land med store økonomiske og sosiale forskjeller har Petros popularitet de siste årene økt i takt med den stigende misnøyen i Colombia.

Ifølge Verdensbanken levde 40 prosent under fattigdomsgrensen i 2020. Colombia er også et av verdens mest skjevfordelte samfunn.

Protest: I 2021 brøt det ut store demonstrasjoner over hele Colombia. Foto: LUISA GONZALEZ / Reuters

Dei siste årene har det vært store protester mot den sittende regjeringens økonomiske politikk. Petro var en av dem som ledet an i protestene.

Han er ikke et ukjent navn i colombiansk politikk. Tidligere har han vært både senator, og ordfører i hovedstaden Bogotá.

Professor Benedicte Bull, ved Senter for miljø og utvikling, UiO Foto: Anja Bergersen / UIO

– Han representerer likevel ikke den klassiske politiske eliten i Latin-Amerika, og kan minne mer om Mexicos sittende president López Obrador, forklarer professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Benedicte Bull.

Møter «protestkandidat»

Det colombianske presidentvalget er likt det franske. Hvis ingen kandidat får 50 prosent i første runde, går valget til en runde nummer to i juni.

Ifølge meningsmålingene møter Petro trolig Federico «Fico» Gutiérrez. Han er en sentrumskandidat og et såkalt «protestalternativ» til Petros voksende popularitet, forklarer Bull.

Nummer to: Federico «Fico» Gutiérrez ligger an til å bli Petros utfordrer i andre runde. Foto: LUISA GONZALEZ / Reuters

– Petro slet tidvis som ordfører i Bogotá, og flere har stilt spørsmål med om han evner å styre Colombia på en god og samlende måte. Som president vil han møte en vanskelig politisk konstellasjon. Faren for at han vil mye, men får gjennomført lite, er dessverre høy, forklarer Bull.

Håper på endring

Noguera studerer i Norge, men følger aktivt med på presidentvalget 29. mai i Colombia. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

En av dem som skal stemme på Petro, er colombianske Oscar Dario Guerra Noguera (29). Han studerer for tiden i Norge.

Noguera kommer fra Cali, en av byene sittende president Iván Duque slo hardest ned på under de nasjonale protestene i fjor. Nå håper han på systematisk endring.

I fyr og flamme: I Cali ble flere mennesker i 2021 drept i sammenstøt mellom myndighetene og demonstranter under «Paro Nacional» (den nasjonale streiken) Foto: Fernando Vergara / AP

– Jeg tror de store protestene i fjor virkelig var en øyeåpner for mange colombianere. Når folk er villig til å dø i gatene for å stå opp for endring, vil de helt sikkert også gå og stemme når de nå får mulighet, sier Noguera til NRK.

Han har også tidligere stemt på Petro, og mener presidentkandidaten i flere tiår har vist at han kjemper mot korrupsjon, og for de svake i samfunnet.

– Sammen med sin visepresidentkandidat, Francia Marquéz, representerer de noe annet enn den etablerte politiske eliten som alltid har styrt Colombia. Det er på tide med et skifte, sier Noguera.

Står sammen: På scenen står presidentkandidat Gustavo Petro sammen med sin visepresidentkandidat Francia Marquéz. Foto: Fernando Vergara / AP

Drapstrusler og rasediskusjon

Valgkampen har tidvis blitt overskygget av nye voldsbølger og drapstrusler mot presidentkandidatene. Likevel er det Petros visepresidentkandidat som har stjålet flere av de internasjonale overskriftene.

Den afro-colombianske minoritetskvinnen og prisvinnende miljøaktivisten, Francia Marquéz, har på få måneder blitt et nasjonalt fenomen.

Symbolfigur: BBC har tidligere tatt Francia Marquéz med i sin toppliste «BBCs hundre kvinner for 2019» Foto: LUISA GONZALEZ / Reuters

Som 16 åring var hun enslig mor og jobbet som hushjelp. Nå har 41-åringens kandidatur som visepresident startet en debatt om klasse og rase i Colombia, ifølge professor Benedicte Bull.

– Marquéz har blitt en viktig symbolfigur for kampen for fattige, kvinner og minoriteter. Saker mange i Colombia tidligere har blitt drept for, sier Bull.

Usikker fremtid for fred

Avvæpnet: I 2016 leverte geriljagruppa FARC inn våpnene sine. Nå frykter flere at fredsavtalen ikke vil holde. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Dickinson fra International Crisis group tror at Marquéz bidrag inn i en regjering vil løfte deler av fredsavtalen som har fått lite fokus siden signeringen.

– Jeg tror særlig de minst implementerte dele av fredsavtalen som handler om etnisitet og kjønn, vil få et fornyet fokus med Petro og Marquéz.

Frykter retur: Militæret med tilstedeværelse før valget i 2014. Til sammen fem presidentkandidater i Colombia har blitt drept i moderne tid. Nå frykter flere at volden er på vei tilbake. Foto: Santiago Cortez / Ap

Professor Bull er litt mer forsiktig i sin optimisme, og poengterer at fredsavtalen nok hadde bedre forutsetninger for å lykkes for seks år siden enn nå.

– Uansett hvem som vinner, er dette et uheldig tidspunkt å komme til makten på. Når prisen på gass, olje og mat skyter i været sånn som nå, går alltid populariteten til den sittende presidenten ned.