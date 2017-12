Pence utsetter kontroversiell Midtøsten-tur for å sikre skattereform

USAs visepresident Mike Pence, utsetter den planlagte turen til Egypt og Israel tirsdag, for å kunne sikre at Trumps nye skattereform går gjennom i Senatet. Reisen til Midtøsten er utsatt til midten av januar.

– Det største skattekuttet er et landemerke av en prestasjon for president Trump og en lettelse for millioner av hardtarbeidende amerikanere, sier Pence' pressesekretær Alyssa Farah i en uttalelse.

– Visepresidenten er forpliktet til å se at skattereformen kommer seg over mållinjen, fortsetter pressesekretæren.

Den nye datoen for Pence' Midtøsten-reise er satt til 14. januar, ifølge tjenestemenn i Det hvite hus, skriver CNN. Den nye reiseruten er fremdeles under planlegging.

Avgjørende for skattereform

Republikanerne har mistet én stemme før avstemningen om skattereformen, etter at det ble klart at senator John McCain ikke kan møte i Kongressen før i januar på grunn av sykdom. Under avstemningen i starten av desember stemte McCain for, mens den republikanske senatoren Bob Corker som stemte imot sitt eget parti. Reformen ble vedtatt med 51 mot 49 stemmer.

Skattereformen innebærer et samlet skattekutt på nærmere 1500 milliarder dollar, rundt 12.000 milliarder kroner, over en tiårsperiode. Reformen har vært en kampsak for president Donald Trump og Republikanerne.

SKATTEREFORM-SEIER: Donald Trumps skattereform gikk igjennom senatet med knapt flertall tidlig i desember. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Men mange var kritiske til prosessen rundt reformen, og på grunn av at Senatets versjon av skattereformen skilte seg fra den som tidligere var vedtatt i Representantenes hus, ble det bestemt at en ny og felles versjon av skattereformen måtte vedtas før den kan tre i kraft.

Republikanerne er avhengig av at 50 av deres 52 senatorer stemmer for forslaget. Dermed kan Pence' tilstedeværelse i Kongressen bli helt avgjørende. Som visepresident er Pence også formann i Senatet. Den rollen er normalt en formalitet, men ved stemmelikhet kan han avgi den avgjørende stemmen.

Kontroversiell reise

Den amerikanske visepresidentens tur til Midtøsten har vekket reaksjoner, og den palestinske lederen Mahmoud Abbas varslet forrige uke at han hadde avlyst det planlagte møtet med Pence. Lørdag oppfordret lederen til masseprotester under amerikanerens besøk i Jerusalem.

Den koptiske kirken i Egypt har også avslått et møte med USAs visepresident.

Bakgrunnen for det hele er USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Anerkjennelsen har ført til raseri på palestinsk side og skarpe reaksjoner i muslimske land.

JERUSALEM-TALEN: Det er i denne talen at Trump anerkjente Jerusalem som Iraels hovedstad. Du trenger javascript for å se video. JERUSALEM-TALEN: Det er i denne talen at Trump anerkjente Jerusalem som Iraels hovedstad.

Tidlig mandag kveld norsk tid la USAs FN-ambassadør Nikki Haley ned veto mot en resolusjon i FNs sikkerhetsråd, som oppfordrer president Donald Trump til å gjøre om beslutningen.

– Resolusjonsforslaget er en fornærmelse mot USA, og dette vil ikke bli glemt, sa Haley og la til at resolusjonen «er nok et eksempel på at FN gjør mer skade enn nytte i konflikten mellom Israel og palestinerne».

USA var alene om å legge ned veto mot forslaget, som ble fremmet av Egypt. 14 av de andre medlemslandene i Sikkerhetsrådet stemte for resolusjonen.