Raser over «håndskrevet» skattereform

Skattereformen innebærer et samlet skattekutt på nærmere 1500 milliarder dollar, rundt 12.000 milliarder kroner, over en tiårsperiode.

Fakta om skattereformen i USA Ekspandér faktaboks Representantenes hus i den amerikanske Kongressen vedtok 16. november en ny skattereform.

Reformen vil senke skatten både for bedrifter og velstående amerikanere, noe som har vært en kampsak for president Donald Trump og Republikanerne.

Det dreier det seg om skattekutt til en samlet verdi av nærmere 1500 milliarder dollar, rundt 12.000 milliarder kroner, over en tiårsperiode.

Forslaget legger opp til å kutte selskapsskatten fra 35 til 20 prosent, redusere antallet skatteklasser fra sju til fire, bringe USAs skattesystem mer på linje med det som er vanlig i andre land og fjerne en rekke fradragsordninger.

Senatet i Kongressen vedtok natt til 2. desember sin egen versjon av skattereformen, som på flere områder er annerledes enn den Representantenes hus har vedtatt.

Senatets versjon må samordnes med utkastet fra Representantenes hus. Den endelige versjonen må til slutt legges fram for president Donald Trump og godkjennes av ham. (NTB)

Selve skattereformen besto av over 500 sider og flere kritiserer nå måten den ble vedtatt på.

Kommentatoren John Cassidy i New Yorker sammenligner denne reformen med skattereformen i 1986, den forrige store skattereformen.

– I 1986 var det over et dusin høringer i Kongressen og hele prosessen tok over seks måneder. Denne gangen har det ikke vært noen offentlige høringer, og hele reformen blir presset gjennom på noen få uker, nærmest uten åpenhet, skriver Cassidy.

– Nedrablet

Flere Demokrater peker også på at det ble gjort endringer med håndskrift i siste liten, noe som gjorde det vanskelig å skjønne hva reformen som ble stemt over, faktisk inneholdt.

– Nei, jeg har ikke att tid til å lese hele den 500-siders loven som vi skal stemme over i kveld. Jeg kunne ikke lest den hvis jeg prøvde, og det gjorde jeg, skriver den kjente Demokratiske senatoren Elisabeth Warren på Twitter mens hun viser frem de håndskrevne endringene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Hun får støtte av sin Demokratiske kollega fra Montana, senator Jon Tester.

– En side har bokstavelig talt en nedrablete politikkendringer som ikke kan leses. Dette er Washington D.C. på sitt verste. Folk fra Montana fortjener bedre, skriver han på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Demokratenes minoritetsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, skriver har lagt ved et bilde som viser en av de 500 sidene med håndskrevne lettelser.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Skattelettelser for privatfly

Også når det gjelder innholdet i skattereformen er Demokratene kritiske.

Republikanerne sier at reformen gir skattelettelser for folk flest, mens Demokratene mener at den gir store lettelser til de rikeste av de rike.

Som eksempel peker de på at eiere av privatfly nå slipper å betale avgifter på bruken av flyene, skriver Independent.

Den Demokratiske senatoren Richard Blumenthal sier at skattereformen vil lønne seg for presidenten som selv eier over 500 selskaper som vil tjene på reformen.

– Presidenten jubler kanskje, men de fleste amerikanere vil angre over denne dagen.

Ingen av de 48 Demokratiske senatorene stemte for skattereformen, men den ble vedtatt fordi alle bortsett fra en av Republikanerne stemte for.