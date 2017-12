Trump kan få sin «gigantiske julepresang»

Reformen vil først og fremst senke skatten for bedrifter og velstående amerikanere med rundt 12. 000 milliarder kroner. Amerikanske medier skriver at dette skal skje over en periode på ti år.

– Fortjener reformen

Lederen for budsjettkomiteen, republikaneren Kevin Brady sier at amerikanerne fortjener nye måter å beregne skatt på for å skape amerikansk rikdom.

Skattereformen har vært en viktig sak for president Donald Trump. Her er han flankert av Steve Scalise og Kevin Brady. Brady sier amerikanerne fortjener denne reformen. Foto: Andrew Harnik / AP

– Skattereformen vil forbedre livene til alle på grunn av skattelettene, høyere utbetalinger, forbedret økonomi og fordi USA vil få tilbake arbeidsplasser som har vært flagget ut, sier Brady.

Reformen har vært en kampsak for president Donald Trump og Republikanerne.

Stor seier for Trump

Representantenes hus i Kongressen vedtok ny skattereform allerede 16. november. Senatet vedtok sin egen versjon 2. desember. Den var på flere områder annerledes. Nå er de to kamrene enige om en felles reform, men denne må altså formelt godkjennes før den er endelig vedtatt. Republikanere har flertall i begge kamre, og dersom reformen blir godkjent vil det være en fin julepresang til Trump.

Det vil være den første store lovgivende seieren siden han ble innsatt i januar.

Reformen er blitt møtt med krass kritikk både i USA og utlandet.

Mens Demokratene mener reformen plyndrer middelklassen, sier Donald Trump at den vil skape enorm velstand i USA.

– Vil plyndre middelklassen

Demokratenes mindretallsleder i Representantens hus i Kongressen, Nancy Pelosi fra California, er negativ:

Nancy Pelosi mener reformen vil plyndre middelklassen i USA. Foto: Aaron P. Bernstein / Reuters

– Skattereformen vil plyndre middelklassen. De må betale mer, mens de aller rikeste får svære skattekutt. Og for å finansiere kuttene må vi låne av fremtiden. Det er umoralsk, sier Pelosi.

LES OGSÅ: USA: Mindre skatt, større underskudd

Trump om skattereform: «En gigantisk julepresang»

Det har vært en lang og kronglete vei fram til den enigheten som nå foreligger.

Blant annet har republikaneren Ron Johnson fra Wisconsin lenge holdt tilbake sin støtte til forslaget fordi pakken ikke har gitt stort nok skattekutt for bedriftseiere.

I tillegg har senatorene Bob Corker og Jeff Flake underveis vært til bekymring for Senatets republikanske leder Mitch McConnell.

Bidrar til underskudd

Republikanerne er avhengig av at 50 av deres 52 senatorer stemmer for forslaget.

Underveis i debatten slo en ny analyse fra en uavhengig skattekomité fast at reformen ville legge til 1.000 milliarder dollar til landets underskudd.

Det har vært vanskelig å godta for de mest konservative republikanerne, som vil redusere budsjettunderskuddet.

Republikanernes frykt har lenge vært at presidentens skattereform skal lide samme skjebne som helsereformen, som ble vedtatt i Representantenes hus i mai, men som senere ble torpedert av Senatet.

Nå ser det ut som om det Trump har betegnet som «en gigantisk julepresang» kan bli godkjent allerede tidlig neste uke.