Omikron og dårlig vær fører til flykaos

Pandemien er ikke over. Aller minst for flyselskapene. Julen var preget av tusenvis av innstilte flygninger kloden over.

Det har ikke blitt bedre etter nyttår.

Mens millioner av mennesker er på reisefot fortsetter flyselskapene å avlyse avganger.

Over 3600 flygninger er kansellert så langt i dag ifølge nettstedet FlightAware.

I går var tallet over 5000. Allerede nå er over 1500 av onsdagens fly innstilt.

Et fly har tatt av fra Heathrow Airport i London. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Også innstillinger i Norge

De siste par dagene har det vært 27 innstilte flygninger som enten hadde avgang eller ankomst ved Oslo Lufthavn. Det viser oversikten på Avinor.no.

Det er både utenlandske og norske flyselskaper som har kansellerte ruter.

15 av flygningene er SAS sine.

I tillegg til at vintersesongen gir mer dårlig vær skaper også pandemien problemer, sier pressesjef i SAS John Eckhoff.

– Vi har den siste tiden slitt med høyt sykefravær. Både fordi det er mange som er syke, men også fordi det er mange som er i karantene.

John Eckhoff, pressesjef i SAS Foto: Håkon Mosvold Larsen

Eckhoff sier SAS har opplevd problemer med økende smitte siden rett før jul.

Samtidig understreker han at selskapet har rundt 600 flygninger daglig i Skandinavia og at det bare er noen titalls som blir innstilt.

– Nå har vi jo også kapasitet til å booke om de fleste passasjerene som blir omfattet av en kansellering, sier Eckhoff.

Men selv om flyet ut av Norge skulle gå, kan man fort bli sittende fast på en flyplass i utlandet.

NRK fortalte i romjulen om ti norske sykepleierstudenter som skulle til India, men ble sendt i skytteltrafikk mellom finske flyplasser.

Etter en 35 timer lang reise var de bare kommet til Helsinki.

Studentene var slitne etter mange timer med forsøk på å finne en god løsning på flyreisefloken. Foto: Privat

Mange innstillinger i USA og Asia

Amerikansk luftfart er hardt rammet.

Så langt i år har landet hatt over 9000 innstilte flyginger.

Over julehøytiden har 7 prosent av alle flygninger blitt kansellert skriver New York Times.

Mange kanselleringer er knyttet til dårlig vær, med tungt snøfall og sterk vind.

Men problemene har blitt forverret av mangel på piloter, kabinpersonale og andre arbeidere som har vært syke med koronavirus.

Miami internasjonale flyplass i Florida 3. januar 2022. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

«Den nasjonale veksten av tilfeller med omikron har hatt en direkte påvirkning på våre flymannskaper og folk som jobber administrativt», sier United Airlines i en uttalelse.

Selskapet JetBlue måtte innstille 13 prosent av sine flyginger de siste 11 dagene og sa at de hadde mottatt flere sykmeldinger enn noen gang tidligere.

Også Asia og særlig Kina er rammet av innstilte fly.

Ved Xian Xianyan internasjonale flyplass nordvest i Kina er 58 prosent av avgangene innstilt i dag og 61 prosent av ankomstene.

Millionbyen Xian stengte i romjulen ned på grunn av et koronabrudd.

Testing av de innbyggere i Xian 2. januar, ved en mobil testsituasjon. Foto: Tao Ming / AP

Tror på bedre tider

Både i Europa og i USA gjør myndigheter det de kan for å få satt flest mulig vaksinedoser, alt fra den tredje oppfriskningsdosen til første dose til etternølere.

Mandag bestemte amerikanske helsemyndigheter at også barn i alderen 12 til 15 år skal få tilbud om oppfriskningsdose.

I Norge håper helsemyndighetene at vaksiner og omikron kan bli veien ut av pandemien.

Og i SAS er pressesjefen mer optimistisk når det gjelder å få flyene i lufta.

– I utgangspunktet så tror jeg vi nådde kanselleringstoppen i desember, sier Eckhoff.

Hans tror SAS skal klare å erstatte syke medarbeidere fremover når luftfarten går inn i en lavsesong.

Når det gjelder sommeren våger ikke Eckhoff seg på noen spådommer. Men det gjør flyanalytikeren Henry Harteveldt i Atmosphere Research Group.

– Sommeren 2022 burde bli en veldig god sommer for flyselskaper og resten av reiseindustrien, sier Harteveldt til New York Times.

Flyanalytikeren tar likevel forbehold om at det ikke kommer en ny virusvariant som destabiliserer verden på samme måte som omikron.

Vaksinering av reisende ved Los Angeles internasjonale flyplass Foto: Ringo H.W. Chiu / AP