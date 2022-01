Nakstad: – Kanskje er omikron veien ut av pandemien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Skyhøye smittetall verden over til tross. Det milde sykdomsforløpet til omikronvarianten gir grunn til optimisme, mener assisterende helsedirektør Espen Nakstad:

– Kanskje er omikron også litt veien ut av pandemien. Det at vi nå både har god tilgang på vaksiner i stadig flere land, og en mindre farlig virusvariant som smitter lett, det bidrar på den positive siden til å bygge immunitet ganske raskt, sier Nakstad til NRK.

Omikronvarianten ble oppdaget i Norge 1. desember i fjor.

3. januar i år sa FHI at varianten står for over 70 prosent av de sekvenserte smittetilfellene i Norge. Altså dominerer varianten.

Vitenskapelige studier fra blant annet Storbritannia, Sør-Afrika, Danmark og Skottland peker mot at omikron gir et mildere sykdomsforløp, og færre kritisk syke og døde.

Tyder på mildere sykdomsforløp

I romjulen kom det også tall som viste nedgang i smitten i Sør-Afrika, der varianten først ble oppdaget.

Samtidig er det usikkerhet rundt hvor farlig varianten er for oss. Nakstad understreker at de høye smittetallene i teorien også vil føre til flere sykehusinnleggelser.

Med en to- eller tredobling av smitten, vil innleggelser også øke tilsvarende, sier han. Og at de neste månedene blir krevende, både i Norge og i verden.

– Høy smittsomhet gjør at dette blir en vanskelig vinter i Europa, det er ingen tvil om at januar blir en tøff måned, sier Nakstad, og legger til:

– Men fordi så mange blir smittet og er vaksinert med oppfriskingsdose vil vi kanskje komme ut av denne vinteren med bedre immunitet, og det vil hjelpe oss ut av pandemien.

Over 5000 nye tilfeller i Norge

Sist døgn ble det registrert over 5000 nye smittetilfeller i Norge. Dermed er det totallet antallet tilfeller oppe på over 400.000.

Over 80.000 av smittetilfellene er i aldersgruppen 10 til 19 år, viser tallene fra FHI.

Oslo står for en firedel av smittetilfellene. Siste døgn registrerte hovedstaden 1.033 nye koronasmittede, og kom dermed opp i totalt 100.660 smittetilfeller, ifølge kommunens tall.

Tiltakene som regjeringen innførte i desember skal revurderes i midten av januar.

– Det at vi om 14 dager eller knapt det skal komme tilbake til en normalsituasjon uten smittevernrutiner i hverdagen vår har jeg liten tro på. Men det er ikke sikkert at tiltakene blir de samme. Det er viktig at vi hele tiden vurderer at de treffer effektivt, sier Nakstad.

På verdensbasis ble en dyster milepæl nådd forrige uke. Da ble det registrert over 10 millioner smittede i verden, ifølge Bloomberg.