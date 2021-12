Stenger 13-millionersby for å stoppe Kinas største koronautbrudd på halvannet år

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

175 personer har de siste 24 timene testet positivt for koronaviruset i Xian, melder Reuters.

Det er en oppgang fra 150 dagen før. Siden utbruddet i Xian startet 9. desember er 810 personer bekreftet smittet.

Sammenlignet med andre land kan 175 smittede på én dag synes veldig lavt, men for Kina er det veldig høyt.

Totalt ble det registrert 182 smittetilfeller i Kina tirsdag. Det er det høyeste tallet for én enkelt dag i Kina siden april 2020.

Et barn testes for koronaviruset i Xian første juledag. I motsetning til de fleste andre land registrerer Kina kun personer med symptomer som tester positivt. Dermed kan det være mange smittede som ikke blir registrert. Foto: STR / AFP

Fly fra Pakistan

Smitten i Xian er sporet til et fly som kom fra Pakistan, skriver Guardian.

Kinas Sentralkomite for inspeksjon av disiplin sier at 26 personer i Xian kan vente seg straff for ikke å ha «gjort en god jobb».

Myndighetene setter inn kraftige tiltak for å hindre at viruset sprer seg.

Fra julaften er alle fly og de fleste tog ut av byen kansellert.

Siden lille julaften har innbyggerne måttet holde seg innendørs. Én person per husstand for å lov til å gå ut hver annen dag for å gjøre nødvendige innkjøp.

Flere sykehus tar ikke imot pasienter, og mange store fabrikker er stengt.

Folk har fått beskjed om å stenge vinduer. Når de beveger seg utendørs, skal de ikke berøre bygninger eller vegetasjon på gatene.

Samtidig sprayer nå kommunalt ansatt desinfeksjonsvæske utendørs, skriver Bloomberg.

Et provisorisk testsenter i Xian leder tankene mot romfart og science fiction. Foto: STRINGER / Reuters

Strenge tiltak

Kina er det eneste større landet som fortsatt har en strategi som går ut på å stanse all smittespredning av korona.

De strenge tiltakene i Xian følger praksis som er fulgt under pandemien. The Economist beskriver en rekke svært inngripende tiltak når det har blusset opp små smitteutbrudd:

I den nordkinesiske byen Heihe ble det erklært «folkekrig» med belønninger på over 100.000 kroner til de som melder fra om det som kalles pandemikriminalitet. Ulovlig jakt er en sånn aktivitet.

Et fylke i Indre Mongolia låste 10.000 turister inne på hoteller i to uker for å stoppe et utbrudd.

I byer som Chengdu, Harbin og Wuxi har myndighetspersoner tatt seg inn i hjemmene til folk i karantene og drept kjæledyrene deres, angivelig for å hindre smitte.

38 dager til OL

Smitteutbruddet i Xian knyttes til deltavarianten. Så langt er det bare funnet noen få tilfeller av omikronvarianten i Kina: Alle i tilreisende.

4. februar starter vinter-OL i den kinesiske hovedstaden Beijing. I den forbindelse frykter kineserne et større utbrudd, særlig etter at den mer smittsomme omikronvarianten sprer seg.

– Et stort antall mennesker fra forskjellige land og regioner kommer til Kina. Det er derfor stor risiko for en del positive tilfeller, sier visepresident Han Zirong i organisasjonskomiteen for OL til Reuters.

Kina har lagt planer for å holde utøvere og andre tilreisende i en egen boble. Det er også lagt opp til et strengt regime for de tilreisende som måtte teste positivt.

En tusendel av Norge

Utbruddet i Xian og OL i februar blir de to store testene på om Kina fortsatt kan klare å opprettholde sin nullsmitte-politikk.

Offisielt er det registrert 101.486 koronasmittede i Kina siden de første tilfellene ble oppdaget før jul i 2019.

Det inkluderer både lokale og folk som er testet etter at å ha kommet fra andre land.

Det tilsvarer 71 smittede per én million innbyggere. Til sammenligning har Norge 68.941 smittede per én million innbyggere, viser tall fra Worldometer.

Med andre ord har Norge – som ikke er blant de hardest rammede landene – nesten 1000 ganger så mange smittede som Kina.

Samtidig, ettersom Kina til dels bare tester dem med symptomer, kan tallene være vanskelige å sammenligne med andre land.