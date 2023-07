Norsk barnefamilie mistet alt da de måtte flykte fra skogbrann på Rhodos

Elisabeth Hareide som har søsteren på øya, sitter hjemme og forsøker å puste rolig.

Søsteren og hennes familie med to barn på 8 og 11 år, er på pakketur til Kiotari på Rhodos.

Øya er preget av en rekke skogbranner som raser uten kontroll i den tørre vegetasjonen. Over 30.000 turister er hittil evakuert, opplyste myndighetene lørdag kveld.

Lørdag ettermiddag fikk turister og fastboene i to landsbyer og to feriesteder på Rhodos krise-SMS om at skogbrannene nærmet seg. De måtte evakuere. Samme melding fikk de fra reiseselskapet TUI.

SKUMMELT: den norske barnefamilien satt i mørket i flere timer mens flammene nærmet seg. Til slutt måtte de løpe til sjøen. Foto: privat

Gikk i timevis

Elisabeth Hareide forteller at søsteren og familien pakket sakene sine. De bega seg til fots til stedet som TUI hadde bedt dem dra til, og hvor en buss skulle plukke dem opp.

– Først gikk de til fots i 2,5 timer til dette møtestedet. Der ble de sittende og vente i flere timer, uten at noen buss kom, forteller Hareide.

Hun sier det var langt ute på et sted de oppfattet som ødemark, helt mørkt, uten hus eller transportmuligheter, og helt uten å få ny informasjon.

En rekke spørsmål på SMS til reiseselskapet om hva de skulle gjøre, ble besvart med at de skulle forholde seg til hotellets ansatte.

– Men de hotellansatte var forsvunnet og flammene hadde nådd stedet der hotellet lå. Det virket det ikke som at reiseselskapet forsto.

Søsteren fortalte på telefon at mens de ventet, kunne de både se og høre skogbrannen.

– De opplevde det som skummelt, sier Hareide.

Måtte løpe mot sjøen

– Til slutt var flammene kommet så nær, at de måtte forlate bagasjen og løpe mot sjøen. de fikk med seg passene, men øvrige eiendeler måtte stå igjen. Nede ved stranden ble de til alt hell plukket opp en privat seilbåt.

Elisabeth Hareide fikk en siste SMS fra søsteren om at de var i trygghet på båten, før de enten mistet dekning eller at batteriet flatet ut.

– Jeg er både lettet, og ikke så lite forbannet på den dårlig oppfølgingen de har fått fra TUI, sier hun til NRK.

Brannen på Rhodos har rast i fem dager og flammene erobrer stadig nye områder. Dette bildet er tatt lørdag. Foto: EUROKINISSI / AFP

Skogbrannene herjer

Den største brannen på Rhodos oppsto for flere dager siden i fjellområder midt på øya, men spredte seg lørdag til kysten på østsiden.

Lørdag kveld nådde flammene fram til tre hoteller som allerede var evakuert, og som nå er brannskadd.

NTB melder at tre kystvaktbåter og et 30-tall private båter deltok i evakueringen av folk fra strendene ved Kiotari og Lardos lørdag. De skulle deretter innlosjeres i andre hoteller, skoler og konferansesentra.

TUI svarer i en e-post til NRK at de ikke ønsker å kommentere saken, men sier på generelt grunnlag at de gjør alt de kan for å ta vare på sine kunder på øya.