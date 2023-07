Skogbrannene herjer på ferieøya Rhodos – turister evakuert

Flere av brannene er ute av kontroll. Svært mye vind i området gjør slukkearbeidet vanskelig, skriver CNN Greece.

I Kiotari sørøst på øya har brannmannskapene gitt opp å redde tre hoteller.

Kanalen skriver at de tre hotellene ble overgitt til flammene kort tid etter at turistene hadde blitt evakuert.

Rundt 1000 mennesker skal ha blitt reddet sjøveien, fordi flammene gjør veiene ufremkommelige.

Både brannfly, brannbåter og brannfolk fra flere ulike land er satt inn i slukkearbeidet.

Lørdag ettermiddag skal også Pylona og Genadi ha fått beskjed om å evakuere.

Turister bli evakuert med båt fra en strand på Rhodos. Foto: Argyris Mantikos / AP

UD med advarsel til nordmenn

Utenriksdepartementet sendte lørdag ut en advarsel til de som har registrert at de oppholder seg i Hellas.

«Det er stor risiko for skogbranner i Hellas på grunn av høye temperaturer og sterk vind. Hellas har et mobiltelefonbasert varslingssystem for alle som er i nærheten av skogbranner. Man varsles gjennom automatiserte meldinger fra 112. Norske borgere som oppholder seg i Hellas oppfordres til å følge anvisninger og råd fra lokale myndigheter».

Charterselskapene Tui og Apollo opplyser at de er i full gang med å evakuere nordmenn. NRK har blitt kontaktet av flere nordmenn som fortsatt venter på å bli evakuert.

– Vi har fått evakuert de fleste gjestene våre og det har vært flere busser på hotellene. Nå pågår det et arbeid på individnivå, sier Beatriz Riveram, kommunikasjonssjef i Apollo til NRK.

Hun forteller at kommunikasjonen er vanskelig.

– Både strøm, internett og mobildekning kommer og går. Det er ikke alle meldinger som kommer gjennom. Derfor er det en del som ikke har fått informasjon fra oss, forteller hun.

Hun ber folk som fortsatt ikke har blitt evakuert om å ta kontakt med det lokale Apollo-kontoret.

Turister evakuert

Nordmenn på Rhodos NRK har snakket med fortellerom en dramatisk situasjon på den greske øya.

– Da vi lå og badet nede ved sjøen kom det en røyksky over oss, og aske dalte ned, sier turisten Andreas Nybø til NRK.

Mens NRK prater med han, forteller han at de evakueres fra hotellet.

Flere innbyggere på den greske øya Rhodos har mottatt melding om å evakuere, i det skogbrannene spres på sjette dagen.

– Det er en ganske heftig skogbrann, det virker som den sprer seg ganske fort. Det har vært mye flytrafikk over med brannfly og helikopter, forklarer Nybø.

Det blir sendt ut farevarsel per SMS til både lokale og utenlandske mobiltelefoner som befinner seg i de berørte områdene. Man varsles gjennom automatiserte meldinger fra 112.

Store brannmannskaper har jobbet i flere dager for å slukke flammene. Foto: Slovak Fire and Rescue Services / Reuters

NRK har vært i kontakt med flere som har mottatt et slikt varsel og sett varselet, blant annet Nybø. Han er på ferieøyen sammen med kjæreste og et vennepar.

– Jeg og kameraten min spilte biljard i salongen tidligere, og da hører jeg at folk får nødvarsel på telefonen, sånn som vi fikk i juni.

– Fruene satt nede på stranda, og folk bare forsvant. Puff, så var stranda tom.

Dette nødvarselet har flere på Rhodos fått. Foto: Kristoffer Hagen / Skjermbilde

Personer VG har snakket med befinner seg på Kiotari og Asklipiio, har fått beskjed om å evakuere til Gennadi.

Apollo evakuerer

– Beskjeden vi får er at det er under kontroll, men av sikkerhetsårsaker har lokale myndigheter varslet at alle hotellene i området som vi besitter skal evakueres. Så det er det vi er i gang med nå.

Det sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo til NRK.

De har åtte hoteller i de utsatte områdene på Rhodos. Der befinner det seg i overkant av 200 nordmenn.

– Det vi gjør nå er først og fremst å sende ut informasjon om at det blir evakuering. I tillegg har vi hørt at internett og elektrisiteten er ustabil, så vi har også ringt direkte til hotellene for å si at det blir evakuering. Så skal vi da flytte alle disse 200 gjestene til andre hoteller i området som er utenfor faresonen, forteller Rivera.

Hun sier de foreløpige signalene fra deres ansatte på Rhodos er at ting går fint.

– Det er klart det er skummelt når du ser røyk og lukter brann. Det viktigste nå er å flytte gjestene så de kan puste ut og slappe av og ikke måtte bekymre seg for dette.

Ute av kontroll

Dette er sjette dag på rad hvor brannmannskapene på øya kjemper mot skogbranner.

Også i landsbyen Laerma mottok innbyggerne nødvarsel med beskjed om å evakuere. Det skjedde rundt klokken 22.30 fredag kveld, ifølge avisen Ekathimerini. Dette etter at sterk vind hadde presset brannen sørover mot Laerma.

En representant for brannvesenet beskrev operasjonen på Rhodos som vanskelig, med ulike utfordringer på den nordlige delen av øya.

Her evakuerer turister etter skogbranner på Rhodos. Foto: Dave Williams / Privat

Utenriksdepartementet med klar beskjed

Tirsdag sendte Utenriksdepartementet også ut melding om risikoen for skogbrann til alle nordmenn som har registrert at de er i Hellas.

– Norske borgere som oppholder seg i Hellas, oppfordres til å følge anvisninger og råd fra lokale myndigheter, opplyser UD.

Mandag var det rundt 450 som hadde meldt fra om dette på den frivillige tjenesten Reiseregistrering.no.

70 skogbranner i Hellas

Det er nå rundt 70 skogbranner i Hellas, der terrenget er svært tørt etter rekordhøye temperaturer de siste ukene.

Greske brannmannskaper får bistand av brannfly og mannskaper fra nærliggende land, blant annet fra Italia og Frankrike, Romania, Bulgaria, Polen og Slovakia.