Mann siktet for drapsforsøk varetektsfengsles i dag

Politiet fikk inn melding om at en mann var blitt kuttet i halsen med kniv i går like før elleve på Tasta i Stavanger. En mann i 20-årene ble pågrepet og siktet for drapsforsøk mot en annen mann i 20-årene.

Den siktede mannen vil bli begjært varetektsfengslet i dag klokken 10:30 i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes, skriver politiet i en pressemelding.