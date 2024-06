Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Guillaume Meurice, en fransk komiker og radiovert, ble sparket fra allmennkringkasteren France Inter etter en spøk om Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Meurice beskrev Netanyahu som «en slags nazist, men uten forhud» i en vits som førte til anklager om antisemittisme og oppfordring til vold fra den europeiske jødiske organisasjonen EJA.

Presidenten for Radio France, Sibyle Veil, forsvarer oppsigelsen og hevder at ytringsfriheten aldri har vært truet i Radio France.

Meurice har ikke beklaget spøken og hevder at han bare gjorde jobben sin som komiker og satiriker.

Etter oppsigelsen delte Meurice et avskjedsbrev til France Inter på sosiale medier, og flere av hans kolleger i programmet har også sagt at de vil slutte i solidaritet.

Meurice har også skrevet en bok om ukene etter at han sa vitsen første gang, da han mottok flere klager og drapstrusler.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Radioverten og komikeren (43) offentliggjorde selv tirsdag at han hadde fått sparken fra France Inter for å ha begått «alvorlig feil».

Da hadde Guillaume Meurice vært suspendert siden begynnelsen av mai. Ifølge Le Monde ble han tatt av luften etter at komikeren 28. april gjentok en vits fra 29. oktober 2023.

Der beskriver han den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu som «en slags nazist, men uten forhud».

Alvorlig feiltrinn

Til AFP sa Meurice at han fikk brev med beskjed om at kontrakten hans ble sagt opp tidlig på grunn av alvorlig feiltrinn.

Mikrofoner med logoen til France Inter avbildet i Paris i november 2015. Foto: Joël SAGET / AFP / NTB

Etter at Meurice sa spøken på lufta første gang, ble han anklaget for antisemittisme og oppfordring til vold av den europeiske jødiske organisasjonen EJA.

Statsadvokaten i Nanterre avviste denne saken i april.

Det var da komikeren snakket om hva aktor mente var innenfor å si, at han gjentok spøken på lufta.

Hva synes du om saken? Komikeren gikk for langt og fortjente å få sparken Komikeren gikk for langt, men drøyt å få sparken En slik spøk må være innenfor i humorsammenheng Vis resultat

Sjefen forsvarer oppsigelse

Radiokanalen France Inter hører inn under allmennkringkasteren Radio France.

Presidenten for Radio France, Sibyle Veil, har forsvart oppsigelsen.

Ifølge Le Monde skrev hun i en melding til de ansatte tirsdag at Meurice fikk sparken på grunn av «hans stahet og (...) hans gjentatte illojalitet.»

Veil hevder samtidig at ytringsfriheten aldri har vært truet i Radio France.

Streik

Suspensjonen av komikeren førte likevel til en streik hos France Inter 12. mai. Der ba fagforeningene ledelsene i Radio France og France Inter om å la være å si opp Meurice.

De hevdet iføle Le Monde at en avskjedigelse ville skape «en alvorlig presedens for ytringsfriheten».

Les også Humorist oppgitt over at Ramm-sketsjene ble fjernet

Sjefen for France Inter, Adèle Van Reeth, forsikret ifølge Le Parisien sine ansatte onsdag om at politisk satire skal forbli en del av DNA-et til radiokanalen.

Hun snakket om saken på TV-programmet «Quotidien» på TMC ifølge La Libre.

– Det handler ikke om en spøk, det handler om Guillaume Meurices holdning etter spøken. Kontroversene ble fyret opp etter det, og da han for noen uker siden bestemte seg for å gjenta uttalelsene sine på luften, sa hun der.

– Skruppelløse sjeler

Onsdag delte Guillaume Meurice et avskjeds-«kjærlighetsbrev» til France Inter på sine sosiale medier, som X.

– Det gjør meg trist å forlate deg på denne måten, styrt av så skruppelløse sjeler, skriver han blant annet der.

Guillaume Meurice tok flere poserende pressebilder i mars i år, muligens i forbindelse med lanseringen av boken om kontroversen. Foto: AFP

Han ser tilbake på tiden i programmet «Le Grand Dimanche Soir» som noe av det beste.

– Et sjeldent medierom hvor vi kunne håne dem som undertrykker, dreper, plyndrer og ødelegger hver dag i maktens navn og etter personlige ambisjoner. Én time om dagen var ikke mye. Det ble tydeligvis for mye, beskriver han.

Flere av hans kolleger i programmet har også sagt at de vil slutte i solidaritet, ifølge Libération.

Meurice og komikerkollegaen Aymeric Lompret har også som stunt stilt opp hos kringkasteren RTL og spurt om jobb etter dette.

Skrev bok

Meurice har rukket å skrive bok om ukene etter at han sa vitsen første gang, da han fikk flere klager og drapstrusler.

I «I syklonens øre» («Dans l’oreille du cyclone»), skriver Meurice at spøken kom i en spalte om mulige utkledninger til halloween.

Til La Libre hevder han at et parlamentsmedlem i ettertid kalte ham et «lite, antisemittisk skadedyr», og at han anmeldte rundt femten drapstrusler.

Han avviser at han sa spøken for bevisst å provosere.

– Det var mer en nyhetsspøk, som jeg vanligvis gjør, som en reaksjon på det som skjer i Gaza, åpenbart, sa han til La libre da boken kom i mars.

– På den tiden var det allerede 10.000 døde. Jeg vet ikke hvor mange dødsfall vi må vente for å lage vitser om Netanyahu, legger han til.

Har ikke beklaget

Komikeren har hevdet til RTS at både ytre høyre og makthaverne utnyttet spøken hans. Han har aldri beklaget den.

– Jeg mener at jeg ikke gjorde noen feil, og at jeg bare gjorde jobben min som komiker, en som karikerer og praktiserer politisk satire, sa han til RTS i begynnelsen av april.

Ifølge Midi Libre førte den første fremføringen av spøken til at Arcom, en slags fransk variant av Medietilsynet, ga Radio France en advarsel. Dette skriver de sjelden skjer ved humoristiske innslag.