USA setter Den nordiske motstandsbevegelsen og tre av lederne på terrorliste

Oppføringen på terrorlisten betyr at eventuelle penger eller verdier den høyreekstreme organisasjonen eller de tre lederne har i USA, blir sperret, og at de kan ikke benytte det amerikanske finanssystemet.

Det skriver USAs innenriksdepartement i en pressemelding.

– USA er fortsatt dypt bekymret over den verdensomspennende voldelige trusselen fra ekstremister som er etnisk eller rasistisk motivert.

Dagens betegnelse blir iverksatt etter konsultasjoner med deres «europeiske partnere», skriver de også.

De tre lederne som er terrorlistet i USA er Tor Fredrik Vejdeland, Pär Öberg og Leif Robert Eklund.

Uendret risikovurdering i Norge

Den nordiske motstandsbevegelsen har forgreininger i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland.

Politiets sikkerhetstjeneste sier til Aftenposten at deres vurdering av Den nordiske motstandsbevegelsen foreløpig er uendret:

– Vi anser ikke DNM i Norge som en trussel mot rikets sikkerhet, sier Eirik Veum, seniorrådgiver i PST.

Den nordiske motstandsbevegelsen Foto: Hans Erik Weiby / NRK Ekspander/minimer faktaboks «Den nordiske motstandsbevegelsen» er en nazistisk organisasjon som oppsto i Sverige

Det er den største og best organiserte høyreekstreme organisasjonen i Norden

Organisasjonen hevder at Norge er okkupert av en jødisk-sionistisk konspirasjon og at en væpnet revolusjon må til for å styrte dagens politiske system.

De mener Adolf Hitler var en stor politiker og at holocaust er en løgn

De vil at alle som ikke er av «nordeuropeisk eller nærstående rase» skal kastes ut av landet og at homofil praksis skal forbys (Kilde: NRK)

Utilslørt nazisme

Redaktør i Filter nyheter og forfatter av boken Nynazister blant oss, Harald Klungtveit er overrasket over terrorlistingen.

– Det kom overaskande på meg. Jeg har ikke sett noe knyttet til at dette var under forberedelse. Det blir spennende å se hva som er årsaken, sier han.

Klungtveit forteller at det kan være alt fra konkret etterretning, til at det har brygga seg opp enighet over tid, om at dette var nødvendig.

– Men hvorfor det skjer nå, vet jeg ikke, sier han.

Klungtveit forteller at organisasjonen er en samling av en rekke nynazistiske grupper i de nordiske landene. Totalt sett har de flere hundre medlemmer, sympatisører og støttespillere.

– Det er snakk om helt eksplisitt, utilslørt nazisme. De hyller Hitler, fremmer vold og forherliger også terrorisme. Men de omfavner ikke en del av de moderne høgreekstreme terrorangrepene utad, sier Klungtveit.

Han forteller også at det finnes eksempler på at DNM-medlemmer har utført vold, og det man kan betegne som terrorangrep.

Amerikanske sikkerhetstjenester har vært veldig klar over og interessert i bevegelsen over lengre tid, forteller Klungtveit.

Redaktøren i Filter nyheter sier at det er svært lite aktivitet i den norske forgreiningen om dagen.

– De lykkes også med å etablere seg flere steder her i Norge tidligere. Men i dag er det knapt noen aktivitet i den norske grenen av organisasjonen. Flere nøkkelpersoner har brutt ut, gått til andre grupper og forsøkt å danne nye organisasjoner, sier Klungtveit.