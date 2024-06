Ungarn kan godta Mark Rutte som Nato-sjef

Jens Stoltenberg er allerede den som har sittet nest lengst som generalsekretær i Natos 74 årige historie.

De fleste av forgjengerne har sittet fireårsperioden de i utgangspunktet blir utnevnt for.

Bare nederlenderen Joseph Luns vil ha lengre sjefstid enn Stoltenberg når han gir seg. Luns styrte forsvarsalliansen mellom 1971 og 1984.

De to siste generalsekretærene før Stoltenberg, nederlandske Jaap De Hoop Scheffer og danske Anders Fogh Rasmussen, satt i fem år.

Jens Stoltenberg tiltrådte som Nato-sjef 1. oktober 2014. Hans periode gikk ut høsten 2018, men er siden blitt forlenget fire ganger.

Allerede i 2017 fikk Stoltenberg spørsmål om han kunne tenke seg å forlenge perioden sin med to år, til høsten 2020. Noe han sa ja til.

Våren 2019 kom spørsmålet opp igjen: Denne gangen om han kunne sitte enda to år, frem til 1. oktober 2022. Også denne gangen samtykket han.

Vel et halvt år før han skulle vende hjem til Oslo og oppgaven som sentralbanksjef gikk Russland til full invasjon av nabolandet Ukraina. Og spørsmålet kom på nytt:

Kunne han bli i sjefstolen enda litt til? Stoltenberg sa fra seg jobben i Norges Bank og ble i Brussel.

Sluttdato ble satt til 30. september 2023.

Flere, inkludert den amerikanske presidenten, ønsket at Stoltenberg skulle bli i generalsekretærjobben i to nye år. At det endte med ett skyldes Frankrike.

Det er vel kjent i diplomatkretser at franskmennene og den franske presidenten ikke er fullt så begeistret for den tidligere norske statsministeren som eksempelvis den amerikanske.

Det viste seg at Nato-landene slet med å bli enige om en etterfølger og Stoltenberg ble spurt om han kunne styre Nato-skuta ett år til.

Han sa nei, med beskjeden om at han ville hjem til Norge.

Men da USAs president Joe Biden på tomannshånd under møtet i Det hvite hus sommeren 2023 innstendig ba ham bli sittende, gav Stoltenberg etter.

Ny sluttdato er 30. september 2024.