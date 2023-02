Naziha (67) sine barnebarn er fanget under ruinene

Onsdag morgen har redningsarbeidere i den tyrkiske byen Kahramanmaraş hørt rop fra ruinene.

NRK er på stedet og ser hvordan flere titalls redningsarbeidere jobber for å fjerne steinmassene for å få mennesker ut før det er for sent.

– Lag lyd hvis du hører noe, roper de.

Innimellom arbeidet stopper de opp for å lytte. I løpet av tiden NRK er der har de hørt lyder fire steder i massene.

Redningsarbeidere lytter etter folk i bygningsmassene i Kahramanmaraş i Tyrkia. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Like ved redningsarbeidere står Naziha Geyik (67). Hun sier til NRK at hun har fem barnebarn som ligger begravet under det som en gang var et boligblokk.

– Jeg er her for å vente på mine vakre barnebarn.

Hun forteller at to av barnebarna er lærere, en er student og de to yngste er i skolealder.

Geyiks hjem ble også ødelagt i skjelvet, men hun slapp unna med livet i behold.

– Stedet jeg bodde raste også sammen. Siden da har vi sovet i telt eller i bilen, forteller 67-åringen.

Mirakuløse redninger flere timer etter jordskjelvet: – Jeg er så kald, pappa! Du trenger javascript for å se video.

Mistet tante og onkel

Diyarbakir nordøst for Gaziantep i Tyrkia er blant byene som ble rammet av jordskjelvet natt til mandag.

Ekrem Kaya (44) var i leiligheten sin sammen med kona og barna på fem, syv og 14 år. Alle sov da jordskjelvet ble utløst. De trodde først at det var en storm.

– Vi våknet opp til et rabalder, sier han til NRK.

Ekrem Kaya sammen med sine tre barn. Foto: Privat

Det som varte i nesten ett minutt, føltes ut som en evighet, sier han. Senere fikk han høre at både onkelen og tanten hans døde da boligblokken deres falt sammen.

De bodde i fjerde etasje.

– Det er vanskelig å beskrive hva jeg føler nå, sier han.

Her døde onkelen og tanta til Ekrem Du trenger javascript for å se video.

Sønnen og familien til paret i 60-årene som døde, bodde i syvende etasje og kunne nærmest gå ut på bakkeplan etter skjelvet. Alle etasjene under hadde blitt knust under dem.

De har enda ikke klart å riste av seg sjokket, forteller Kaya.

For tiden overnatter Kaya og familien i en bygd utenfor byen. Det er ikke trygt å sove inne i byen enda, sier han.

– Det er knapt noen redningsarbeidere her i Diyarbakir, sier Kaya, som er misfornøyd med hjelpen de har fått.

Sinnet vokser

Ødeleggelsene er enorme i Kahramanmaraş. Åtte boligblokker på over ti etasjer er rast fullstendig sammen.

Det er beregnet at det bodde rundt 150 mennesker i hver av de åtte blokkene. Ettersom de raste sammen midt på natten, var det veldig få som kom seg ut i live,

– Hvor er staten? Hvor er de? Jeg får ikke broren min ut av ruinene. Jeg får ikke tak i nevøen min. Se rundt her, Det er ingen fra myndighetene her, roper Ali Sagiroglu.

Bildet er tatt av NRK i Maras tirsdag kveld. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Broren og faren til Sagiroglu er forsvunnet i steinmassene, skriver nyhetsbyrået AFP.

I natt har det vært minus seks grader. Folk har funnet husly inne på et kjøpesenter, og sover på tepper og stoler.

Hørte rop om hjelp

Mange steder er det lokale innbyggere som står for redningsarbeidet, skriver AFP.

– Mandag kunne vi høre mange mennesker rope om hjelp inne fra ruinene, men i dag er det stille. De må ha dødd av kulden, sier en mann i 40-årene.

Cuma Yildiz, en mann i 60-årene, anklager myndighetene for ikke å bry seg.

– Hvor er de nå? De bryr seg ikke, de har ingen medfølelse, sier han.

Store maskiner graver seg gjennom massene i Maras. Foto: Åse Marit Befring / NRK

I storbyen Gaziantep er folk like sinte. Selv om hvert minutt teller for å redde liv, tok det over tolv timer før redningsmannskaper kom frem.

Innbyggere sier til AFP at da redningsmannskapene endelig kom frem, jobbet de bare noen få timer før de stoppet for natten.

– Folk gjorde opprør tirsdag morgen. Politiet måtte gripe inn, sier 61 år gamle Celal Deniz.

Hans bror og nevø ligger under steinmassene.

Baby ble reddet 48 timer etter jordskjelvet i Elbistan Du trenger javascript for å se video.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har selv sagt at redningsmannskapet hadde noen problemer med å komme seg til de utsatte områdene i de første timene etter skjelvet.

Nå skal dette være under kontroll, ifølge Erdogan.

«Jordskjelvskatt»

Tyrkia ligger i et område med mange skjelv. Etter det store skjelvet i Izmit i 1999, der minst 17.000 mennesker døde, ble det innført en ekstra skatt.

Skatten ble kalt en «jordskjelvskatt» og skulle gå til forhindre katastrofer og til redningsmannskaper.

Flyfoto fra Kahramanmaraş viser enorme ødeleggelser. Foto: STRINGER / Reuters

I årene etter 1999 har skatten brakt inn rundt 50 milliarder kroner til statskassen, men det er uklart hvordan pengene er brukt.

– Hvor er det blitt av all skatten som er samlet inn siden 1999, spør Celal Deniz.

Samtidig har redningsarbeidere fra flere land begynt å komme til de rammede områdene. I Hatay møtte NRK redningsarbeidere fra både Italia og Nederland.

Her ble flere barn reddet ut av ruinene ved hjelp av gravemaskiner, skriver AFP.

– Sjansen for å få flere folk ut i live her er veldig høye, sa redningsarbeider Alperen Cetinkaya til nyhetsbyrået.

82 personer fra Kina landet onsdag morgen på flyplassen i Adana, skriver Reuters. De har med seg 20 tonn med medisinsk og annet utstyr, i tillegg til fire redningshunder.

Kina er bare ett av over 20 land som har sendt redningsmannskaper til Tyrkia.