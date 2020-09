Navalnyj postet bilde av seg selv sammen med familien

De siste dagene har det kommet oppdateringer om at helsetilstanden forbedrer seg sakte, men sikkert for den russiske politikeren.

I går kom meldingen om at den russiske politikeren var koblet fra respirator og var oppe av sykehussengen i kortere perioder. I dag ble bildet av en smilende Navalnyj-familie lagt ut på Navalnyjs Instagram-konto.

«Hei, dette er Navalnjy. Jeg har savnet dere. Jeg er fremdeles ikke i stand til å gjøre så mye, men i går var jeg i stand til å puste uten hjelp hele dagen. Helt på egen hånd, uten ekstra hjelp, uten en eneste slange i halsen. Det gjorde godt. Det er en bemerkelsesverdig prosess som er undervurdert av mange. Men sterkt anbefalt.», heter det i hilsenen til sine 1,7 millioner følgere.

En talsmann for politikeren sier at han vil reise tilbake til Russland når han er blitt frisk. Det er foreløpig ikke klart om Navalnyj har fått varige skader av forgiftningsforsøket.

I sin Twitter-spalte lover opposisjonspolitikeren å fortsette sin kamp for å avsløre korrupsjon i det russiske samfunnet.

Nervegift bekreftet av tre laboratorier

Det var 20. august at Aleksej Navalnyj (44) kollapset på et fly på vei fra Tomsk i Sibir til hovedstaden Moskva, hvor han hadde deltatt på valgmøter i forkant av det russiske lokalvalget som ble avholdt i helgen.

Medarbeidere som fulgte ham på turen mistenkte raskt at Putin-kritikeren var utsatt for et forgiftningsforsøk.

I går bekreftet både et fransk og svensk laboratorium at de har funnet spor etter nervegiften Novitsjok i prøver tatt av Navalnyj. Fra før har et tysk militært laboratorium bekreftet det samme.

Novitsjok er navnet på en gruppe nervegifter som ble utviklet av det sovjetiske militæret, som et våpen i kjemisk krigføring.

Novitsjok ble også brukt i forgiftningsforsøket av den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og datteren hans i Salisbury i Storbritannia i 2018.

Også Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen har mottatt prøver som et spesiallaboratorium skal analysere.

Russiske leger fant ikke spor av gift

Påstandene om forgiftning ble avvist av det russiske sykehuset i byen Omsk, som behandlet ham først. Legene der sa politikeren ikke hadde tegn på noen giftstoffer i kroppen.

Etter internasjonalt press ble han etter to dager på sykehuset i Omsk fløyet til Charité-sykehuset i Berlin, hvor han siden har fått intensivbehandling.

Mener gifttilfellet er et skalkeskjul

Russiske myndigheter nekter all kjennskap til forgiftningen av opposisjonspolitikeren.

President Vladimir Putin har i samtaler med europeiske leder etterlyst beviser for at det ble benyttet Novitsjok.

Tyske myndigheter sa i helgen at de er villig til å dele opplysninger og samarbeide med Russland i etterforskningen av saken.

Tyskland og Frankrike har gått hardt ut mot Russland og krever at landet legger alle kort på bordet når det gjelder drapsforsøket på den kjente regimekritikeren.

Utenriksminister Sergej Lavrov hevdet i går at vestlige land bruker Navalnyj-saken som et skalkeskjul for å innføre nye sansksjoner mot Russland.

