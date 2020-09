Et militært spesiallaboratorium har gjennomført en toksikologisk undersøkelse av prøver fra Aleksej Navalnyj, som nå ligger på et sykehus i Berlin.

De slår fast at det ikke er tvil om at han ble forgiftet, og at det var med en nervegift fra Novitsjok-gruppen, skriver den tyske regjeringen i en pressemelding.

– Aleksej Navalnyj ble utsatt for et drapsforsøk og målet var å få ham til å tie, sier forbundskansler Angela Merkel.

Forbundskansler Angela Merkel på vei for å gi sin uttalelse om forgiftningen av Navalnyj. Foto: POOL

Norge og Nato fordømmer

Norske myndigheter har fordømt angrepet på Navalnyj på det sterkeste. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at Norge har full tillit til tyske myndigheters etterforskning og vurderinger i denne saken.

– Russiske myndigheter har nå et tungt ansvar for å gjennomføre en troverdig og grundig etterforskning av nervegiftangrepet, sier hun.

Nato-sjef Jens Stoltenberg har lagt ut en Twitter-melding om forgiftningen:

– Jeg fordømmer på det sterkeste bruk av en militærgradert nervegift, skriver Stoltenberg.

Han krever at Russland gjennomfører en fullstendig og åpen etterforskning

Aleksej Navalnyj og hans medarbeider Kira Yarmysh (tv) ble bedt om å være med på en selfie på bussen ut til flyet i Tomsk, få minutter før Navalnuj ble syk av forgiftning.

Også USA, EU og Storbritannia fordømmer attentatet.

Gift i en kopp te

Navalnyj ligger fortsatt i koma på Charité-sykehuset i Berlin. Der opplyser de at tilstanden hans er alvorlig, men at symptomene på forgiftning har minket noe. Sykehuset er et av Europas ledende innen toksikologi.

Navalny ble alvorlig syk på et fly i Sibir for nesten to uker siden, etter at han hadde drukket en kopp te på flyplassen før avgang. Flyet nødlandet i byen Omsk, der han ble innlagt på sykehus. Senere ble han fløyet til Berlin.

Les mer om Navalnyj, som er en av de fremste kritikerne av Russlands president Vladimir Putin.

Opposisjonspolitikeren Alexej Navalnyj avbildet i 2019 med kona Julia (th), datteren Daria og sønnen Zakhar Foto: Andrew Lubimov / Andrew Lubimov

Russland nekter skyld

– Kun staten kan bruke Novitsjok. Det er hevet over enhver tvil, skriver en av Navalnyjs medarbeidere på Twitter.

Ivan Zjdanov er direktør for Navalnyjs korrupsjonsstiftelse og han peker ut den føderale sikkerhetstjenesten (FSB) og den militære etterretningstjenesten GRU som organisasjoner som kan ha utført giftangrepet.

Men russiske myndigheter avviser kategorisk at de har noe med forgiftningen å gjøre. Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sier at Russland ønsker å samarbeide med Tyskland om etterforskning av saken.

– Vi kan bekrefte at vi er klare og har interesse i et fullt samarbeid og utveksling av data med Tyskland i denne saken, sier han ifølge nyhetsbyrået Ria.

– Vi vet at du ble forgiftet og vi vet hvem som gjorde det, er teksten på plakaten som holdes opp i en demonstrasjon til støtte for Navalnyj i Khabarovsk-regionen i Russland 22. august. Foto: Igor Volkov

Novitsjok har vært brukt tidligere

I 2018 ble den russiske eksspionen Sergej Skripal og datteren Julia funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i Storbritannia. De to overlevde, men var lenge på sykehus.

Julia Skripal ble forgiftet i Salisbury sammen med sin far Sergej Skripal. Han hadde spionert for britisk etterretning. Bildet ble tatt 23. mai 2018. Foto: DYLAN MARTINEZ

Britiske myndigheter mener de to ble forgiftet med Novitsjok, en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen.

Stoffet er ekstremt giftig, selv i svært små doser.

Storbritannia mener Russland stod bak forgiftningen i Salisbury. Overvåkningsbilder av to russere ble publisert. Britene mener disse var agenter som dro til Salisbury for å forgifte Skripal.

Dette har russiske myndigheter har avvist.