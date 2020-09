– Jeg håper Russland ikke tvinger oss til å endre oppfatning om Nord Stream, sier utenriksminister Heiko Maas, skriver The Guardian.

Maas sikter til den prestisjetunge rørledningen som skal føre russisk naturgass til Tyskland og flere andre europeiske land.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas krever svar fra Russland om forgiftningen av Navalnyj. Han utelukker ikke å stanse avtalen om russisk gasslevering. Foto: Stefanie Loos / AFP

Den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj ble forgiftet med nervegift, viser tyske prøver. Tilstanden hans er fortsatt alvorlig.

– Gift brukt av russisk sikkerhetstjeneste

Søndag gikk den tyske utenriksministeren hardt ut mot Russland i et intervju med Bild am Sontag, som The Guardian og AFP gjengir deler av.

– Den dødelige giften som Navalnyj ble forgiftet med, har tidligere vært brukt av russiske myndigheter, sier Heiko Maas.

– Det er bare et fåtall av personer som har tilgang til nervegassen novitsjok. Det var denne giften som russisk sikkerhetstjeneste brukte da de forgiftet den tidligere agenten Sergej Skripal, fortsetter Maas.

Tyskland har formannskapet i EU dette halvåret. Utenriksminister Maas sier at medlemslandene vil diskutere sanksjoner mot Russland dersom myndighetene der ikke kommer med en troverdig forklaring innen noen dager.

Stans i framtidig levering av russisk naturgass til Tyskland, kan ikke utelukkes, mener Maas.

Eksagent funnet bevisstløs

I 2018 ble den russiske eksspionen Sergej Skripal og datteren Yulia funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i Storbritannia.

Britisk politi gransker stedet der Sergej Skripal og datteren Yulia ble funnet bevisstløse i mars 2018. Foto: Peter Nicholls / Reuters

Britiske myndigheter mener de to ble forgiftet med novitsjok, en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen.

Storbritannia har hevdet at Russland står bak, noe russiske myndigheter har avvist. De to overlevde, men var lenge på sykehus.

Merkel: – Drapsforsøk

Onsdag sa Tysklands regjering at det foreligger «utvetydige bevis» for at Navalnyj ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel sier at Putin-kritikeren ble utsatt for et drapsforsøk og at målet var å stilne ham.

Lederne i Tyskland og Russland har mye å snakke om. Angela Merkel mener opposisjonsleder Navalny har vært utsatt for et drapsforsøk. Hun krever svar fra Putin. Bildet er tatt da Merkel besøkte Putin 11. januar. Foto: Sputnik / Reuters

Merkel sier at det nå er veldig seriøse spørsmål som kun russiske myndigheter kan og må svare på.

Navalnyj ble alvorlig syk på et fly i Sibir for nesten to uker siden. Han ble innlagt på et sykehus i Omsk, men senere fløyet til Berlin. Han ligger fortsatt i koma på et sykehus i byen.

Sykehuset i Berlin opplyste onsdag at tilstanden hans fortsatt er alvorlig, men at symptomene på forgiftning har minket noe.

Navalnyj har i mange år vært blant Russlands president Vladimir Putins mest framtredende kritikere.

Også EU og Storbritannia fordømmer attentatet.

– Kun staten kan bruke Novitsjok

Navalnyjs støttespillere har stått hardt på at opposisjonsaktivisten ble forgiftet, skriver NTB. Støttespilleren Leonid Volkov, som besøkte Navalnyj på sykehuset søndag, skriver følgende på Twitter etter den tyske uttalelsen:

– Det å forgifte Navalnyj med Novitsjok i 2020 er akkurat det samme som å etterlate seg en autograf på åstedet.

Tyske eksperter hevder at Nevalnyj ble forgiftet med den russiske nervegassen Novitsjok. Bildet er fra 22. august da han ble hentet i Omsk i Russland og ført til sykehus i Berlin. Foto: Alexey Malgavko / Reuters

Ivan Zjdanov, som er en av Nevalnyjs nære medarbeidere, sier at Tysklands konklusjon viser at kun Russland kan være ansvarlig.

– Kun staten kan bruke Novitsjok. Det er hevet over enhver tvil, skriver Ivan Zjdanov på Twitter og peker på den føderale sikkerhetstjenesten (FSB) og den militære etterretningstjenesten GRU.

Hvem står bak politikerdrap i Russland?

Russland nekter

Russiske myndigheter avviser at de har noe med forgiftningen å gjøre.

Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sier derimot at Russland ønsker å samarbeide med Tyskland om etterforskning av saken.

– Vi kan bekrefte at vi er klare og har interesse i et fullt samarbeid og utveksling av data med Tyskland i denne saken, sier han ifølge nyhetsbyrået Ria.

Lederen for Moskvas rettsmedisinske byrå sa forrige uke at det ikke forelå nok bevis til å hevde at Navalnyj ble forgiftet.

Gass fra Russland

Myndighetene i Russland og Tyskland har inngått en avtale om at russerne skal levere naturgass til tyskerne.

Nord Stream, også kjent som Den nordeuropeiske gassledningen er en rørledning for naturgass mellom Russland og Tyskland gjennom Østersjøen.

Prosjektet ble hardt kritisert av miljøbevegelsen som var urolig for at arbeidet med legging av ledningen kunne berøre miner, kjemiske stridsmidler og tungmetaller som ligger på havbunnen.

Gassledningen ble bygget av selskapet Nord Stream.

Hovedeier er den store russiske gassprodusenten Gazprom med 51 %. Tyske Wintershall Holding eier 15,5 %, tyske E. ON Ruhrgas 15,5 %, nederlandske Gasunie 9 % og franske GDF Suez 9 %.

Gassledningen Nord Stream 2 skal koste 10 milliarder euro.