Navalnyj-støttede politikere angrepet i Sibir

– Politiet tror angriperne kastet en syrebasert væske som veterinærer bruker, sier lederen for hovedkvarteret, Sergej Bojko, til avisen Novaja Gazeta. Han har forklart at det var to menn som begge var maskert. Den ene holdt døren, den andre løp inn og kastet fra seg en flaske med ukjent kjemisk væske.

Bojko har lagt ut opptak fra overvåkingskamera på Twitter:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kontoret til «Coalition Novosibirsk 2020» er også hovedkvarteret til Aleksej Navalnyjs folk i Sibir. Navalnyj ble syk etter å ha blitt forgiftet da han reiste fra Sibir i slutten av august.

– Lukten var ikke til å holde ut

Olga Guseva, som jobber for Navalnyj på kontoret i Novosibirsk sier det kom en sterk og bitter lukt da flasken knuste.

– Alle måte forlate rommet for lukten var ikke til å holde ut. Folk begynte å hoste, sier Guseva til CNN.

Akkurat da var det kommet mange til kontoret for å høre et foredrag. Tre personer ble hentet av ambulanse og sendt til sykehus.

– Men leger sier folk bare var oppskjørtet, skriver Guseva på Twitter. En annen mann som var tilstede forteller til CNN at han besvimte.

Lederen av Navalnyjs anti-korrupsjonsbevegelse, Ivan Zjdanov, skriver på sosiale medier at folk ikke ville funnet på å angripe med kjemikalier hvis de som forgiftet Navalnyj hadde vært fengslet, melder The Moscow Times.

«Coalition Novosibirsk 2020» er en sammenslåing av opposisjonskandidater som planlegger å stille til kommunevalget den 13. september.

G7-landene fordømmer

Mens tyske leger som har behandlet Navalnyj sier at det ikke er noen tvil om at han ble forgiftet, har russiske myndigheter sagt at det er absurd å beskylde dem for å stå bak. Legen som behandlet Navalnyj på sykehuset i Sibir, sier det ikke stemmer at han var blitt forgiftet med nervegiften Novitsjok.

Aleksej Navalnyj har våknet fra koma, men er fremdeles på sykehus i Berlin. Foto: Shamil Zhumatov / Reuters

Les også: Aleksej Navalnyj har våknet fra koma

G7-landenes utenriksministre har fordømt angrepet på Aleksej Navalnyj. De sier i en uttalelse at et angrep med en kjemisk gift er uakseptabel.

– Vi vil fortsette å holde øye med hvordan Russland vil reagere på kravene om en forklaring på den grufulle forgiftningen av Navalnyj, heter det fra utenriksministrene i USA, Japan, Canada, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Italia.