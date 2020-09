Aleksej Navalnyjs medarbeidere har offentliggjort videoopptakene som opposisjonslederen arbeidet med i byene Tomsk og Novosibirsk i Sibir.

Der kommer det fram at han håper å svekke president Vladimir Putins støtteparti Forent Russland i regionvalgene, og at opposisjonen vil få inn flest mulig av sine kandidater.

– Vi har erklært krig mot maktens parti, vi ønsker å ta fra det flertallet. Jeg vil ikke at denne filmen skal være tomt prat. Dette er en plan som vi setter ut i livet her, og som kan brukes i andre byer, sier Navalnyj i den ene av to filmer fra byene i Sibir.

– Taktikk som bekymrer myndighetene

18 steder i Russland skal det velges guvernører, og 33 steder skal det velges lokale politiske forsamlinger. For opposisjonen er det nå avgjørende å vise at de er på offensiven, at de får inn flere av sine kandidater, på bekostning av regjeringspartiet Forent Russland.

OFFENSIV: Navalnyjs taktikk foran regionvalgene var å samle opposisjonsgruppene rundt få kandidater for å kunne overta flest mulig plasser fra regjeringspartiet Forent Russland. Foto: Pavel Golovkin / AP

Det siste Navalnyj gjorde før han ble forgiftet, var å reise rundt i flere av de store byene i den østlige delen av landet.

Der la han opp en strategi foran lokalvalget. Den gikk ut på å samle ulike opposisjonsgrupper og partier rundt få kandidater, slik at sjansene for å bli valgt blir større.

Han kalte taktikken for «smart stemmegivning», en framgangsmåte som ga gode resultater i valget til nytt bystyre i Moskva i fjor.

En russisk politisk ekspert sier til nyhetsbyrået Reuters at Navalnyjs taktikk bekymrer russiske myndigheter.

BEKYMRET: Den russiske politiske eksperten Nikolaj Petrov sier at russiske sentrale myndigheter ser på Navalnyjs virksomhet som en alvorlig trussel. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

– Navalnyj har vist at han er i stand til å forene svært forskjellige opposisjonsgrupper, som ofte er fiendtlig innstilt til hverandre. Det er en svært alvorlig trussel for Kreml, påpeker Nikolaj Petrov som leder Russlands senter for politisk-geografisk forskning.

Lav valgdeltakelse

Regjeringspartiet Forent Russland har et stort flertall i nesten alle lokale politiske organer. Men partiet blir stadig mer upopulært, blant annet fordi russere flest får en stadig trangere økonomi.

TRENGS FÅ STEMMER: Ksenia Fadejeva leder Navalnyjs avdeling i byen Tomsk, og håper å få en plass i bystyret. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

I byer som Tomsk og Novosibirsk er det liten interesse for lokalvalgene, vanligvis møter bare 20 prosent opp for å stemme. Derfor mener Navalnyj at det er nå opposisjonen må mobilisere for å få sine folk valgt.

IKKE SÅ LETT: Den uavhengige russiske kommentatoren Valerij Solovej frykter at opposisjonen kommer til å bli utsatt for juks i lokalvalgene. Foto: Privat

– I byen Tomsk trengs det bare om lag 30 000 stemmer for å vinne alle bystyreplassene fra regjeringspartiet Forent Russland, dersom «smart stemmegivning» blir brukt fullt ut, sier Ksenia Fadejeva som leder Navalnyjs avdeling i Tomsk, en by med om lag en halv million innbyggere.

Men en uavhengig russisk kommentator sier til NRK at det neppe er så lett å vinne valget som Navalnyj og hans tilhengere håper på, fordi myndighetene vil sette i verk mottiltak.

Han mener at de kan kreve at mange statsansatte stemmer, og at de kan pynte på valgresultatet.

– Navalnyj og hans medarbeidere foreslår og prøver såkalt «smart stemmegivning» . Det er et ganske effektivt instrument. Men myndighetene har ikke mindre effektive mottiltak. Jeg tror det kommer til å bli mer juks i valget enn noen gang tidligere, sier Valerij Solovej.

Anklager regjeringspartiet for korrupsjon

I filmene sine hevder Navalnyj at de fleste lokale og regionale lederne i Forent Russland er tvers gjennom korrupte. Han anklager dem for å bruke makten til å privatisere kommunale firmaer, og berike seg selv.

VIL BEHOLDE MAKTEN: En valgplakat til støtte for det russiske regjeringspartiet Forent Russland i byen Novosibirsk. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

– Hvis kommunale selskaper kjøper alt fra vann på flaske til biler , ikke hos normale forhandlere som konkurrerer, men hos sine egne firmaer, hva heter det? Korrupsjon og tilbakeføring av penger. Og dere kommer til å betale for det, sier Navalnyj i filmen.

Han viser hvordan lederne i storbyene i Sibir bor, i kontrast til trange leiligheter i boligblokker av dårlig kvalitet. Han hevder at bystyremedlemmene bruker sine slektninger, koner og venner til å ta kontrollen over alt som har med boliger å gjøre, og kaller det hele for «lovlig mafia».

Navalnyj blir bedre

Navalnyj blir fortsatt behandlet for forgiftningen på et sykehus i Berlin, men ifølge ubekreftende meldinger skal han nå være i stand til å snakke. Det er likevel uklart hvilke langtidsvirkninger han kan få av nervegiften, og om han ønsker å reise tilbake til Russland.

I byen Khabarovsk øst i Sibir har det i ukesvis nå vært store demonstrasjoner mot den russiske sentralmakten i helgene.

STØTTER AVSATT GUVERNØR: I byen Khabarovsk øst i Sibir deltok flere tusen mennesker i helgen i nye demonstrasjoner mot russiske myndigheter. Foto: EVGENII PEREVERZEV / Reuters

Bakgrunnen er at en populær guvernør som tilhørte det Liberaldemokratiske partiet ble avsatt, anklaget for drap for mange år siden.

Opposisjonen rundt Navalnyj håper at lokal misnøye skal føre til protester mange andre steder i Russland.

Dessuten ser opposisjonen fram mot parlamentsvalget i Russland neste år, der de satser på å få inn flere av sine folkevalgte.

