Mukwege kritiserer elbil-industrien: – Vi har alle et ansvar for konflikten i Kongo

– Vi har alle produkter i lommene våre, som er resultat av plyndring. Så vi har alle et ansvar, sier Denis Mukwege.

Dagen før han blir tildelt Nobels fredspris sammen med Nadia Murad i Oslo, tok han et kraftig oppgjør med dagens elbiler, smarttelefoner og andre produkter som bruker mineraler fra Kongo.

– Krigen i Kongo er ikke en etnisk krig eller en religiøs krig. Det er en krig over ressurser. Og de ressursene er brukt over hele verden, sier Mukwege.

Krig om ressurser

Salget av elbiler øker kraftig i flere deler av verden – og Norge og Oslo leder an. I november var hele 40 prosent av nybilsalget i Norge, elektriske biler.

Men mange av disse bilene kommer med en stor kostnad for Kongo, sier fredsprisvinneren.

Batteriene til elbiler, smarttelefoner og mange andre produkter bruker i dag kobolt. Ifølge en Nordea-rapport er etterspørselen så stor at det ikke finnes nok kobolt på markedet. Over halvparten av all kobolt i verden, kommer fra Mukweges hjemland Kongo.

– Vi har en mulighet nå til å la verden se de menneskelige kostnadene ved alle maskinene vi bruker, og alle elbilene vi bruker. Jeg håper verden ikke fortsetter å være likegyldig til dette. Vi har muligheten til å ha slike elbiler og smarttelefoner uten så store menneskelige konsekvenser, sier Mukwege.

En gruvearbeider i Shinkolobwe i Kongo i 2004. Foto: Schalk Van Zuydam / AP

Kjemper mot krigsforbrytelser

I over 20 år har Mukwege behandlet kvinner som har blitt voldtatt av militssoldater i Kongo. Hvert år kommer 3600 voldtektsofre til sykehuset hans. Nesten halvparten av dem må opereres.

Mandag blir han hedret med Nobels fredspris for innsatsen han har hatt gjennom en rekke konflikter i hjemlandet. Nå frykter han at kampen om kobolt kan føre til ytterligere konflikt.

– Det som skjer i Kongo, er plyndring av våre ressurser. Resultatet av denne plyndringen, har vi alle i lommene våre. Så vi har alle et ansvar her. Vi kan si nei til ulovlig salg av mineraler. Det er en skam, og noe vi ikke må akseptere. Det er vårt ansvar, sier Mukwege.