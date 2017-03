Forskere har utviklet nytt «super-batteri»

Litium-ionbatteri brukes i dag i alt fra elbiler og droner til mobiltelefoner, PCer og annen forbrukerelektronikk. Batteriene har god kapasitet og fungerer bra til bærbart utstyr.

På samme tid er dette det kanskje mest brannfarlige batteriet vi har, ifølge SINTEF. Du husker sikkert sakene om at det ble forbudt å ta med seg mobiltelefonen Samsung Galaxy Note 7 om bord på fly, etter at flere opplevde at modellen tok fyr? Litium-ionbatteriet fikk skylden.

Begrenset levetid og bruk av materialer som kobolt (som står på EUs liste over kritiske material på grunn av høy etterspørsel og usikker tilgang) er andre forhold som gjør at det definitivt er rom for forbedringer.

– Vi mener våre funn løser mange av de problemene som er iboene i dagens batterier, sier John Goodenough.

Lader raskere

Goodenough er 94 år, men fremdeles aktiv som forsker. Foto: The University of Texas at Austin

Goodenough (94) er ingeniør og professor ved universitetet i Texas, Austin og co-oppfinner av litium-ionbatteriet som har blitt så populært.

I en pressemelding forklares det hvordan hans team av ingeniører har utviklet et batteri som ikke bare lader raskere, lever lengre og som tåler flere ladesykluser, men som også er sikrere ved at det rett og slett ikke kan ta fyr.

At det i tillegg lages av materialer som ikke er skadelig for jorden, er også et pluss som trekkes frem.

– Dette muliggjør bruk av natrium som erstatning for litium. Natrium hentes fra sjøvann og er allment tilgjengelig, sier forskningskollega Maria Helena Braga.

Resultatene er publisert i Energy & Environmental Science.

Hva er nytt? Ekspandér faktaboks Dagens litiumion-batterier bruker flytende elektrolytter for å transportere litiumioner mellom anoden (den negative siden av batteriet) og katoden (den positive siden av batteriet).

Hvis en battericelle lades for raskt, kan det resultere i dannelsen av dendritter. Det betyr enkelt forklart mulighet for kortslutning som kan føre til eksplosjoner og branner.

I stedet for flytende elektrolytter har forskerne kommet opp med faststoff-elektrolytter av glass.

Dette muliggjør bruk av alkalimetall (litium, natrium, kalium) som anode uten dannelse av dendritter – noe som ikke er mulig med dagens konvensjonelle batterier.

Resultatet er et «super-batteri» som løser mange av dagens utfordringer med batteritypen, og som dessuten fungerer bra i veldig kaldt vær (minus 20 og ned). Kilde: University of Texas, Austin.

Mange fordeler, men...

Forsker Magnus Skinlo Thomassen ved SINTEF har ikke fått studert konseptet inngående, men synes det umiddelbart høres spennende ut.

– Hvis det lykkes, så betyr det batterier som er veldig mye bedre enn i dag, blant annet ved at man får mer energi per vekt og volumenhet, sier Thomassen.

I dag brukes det elektrolytter som inneholder ioner i en vannbasert løsning, mens det her er det snakk om faststoff-elektrolytt av glass som ikke er brennbar (se faktaboks).

– Ionene beveger seg altså gjennom fast stoff og ikke vann. Ikke annet slipper gjennom, og ved at stoffet (glass) ikke er organisk, kan det heller ikke brenne – selv ved kontakt med oksygen og varme.

– Uten å bli for teknisk er det mange fordeler, men også mange utfordringer å få dette til å fungere. At en klarer å utvikle et batteri som demonstrerer prinsippet er en ting, noe helt å utvikle noe som kan konkurrere med dagens batteri ute i markedet.

Stort forskningsfelt

Thomassen forteller at batteriteknologi er et stort forskningsfelt internasjonalt, og at det brukes mye ressurser på å skape bedre batterier.

– Nå har man hentet ned eplene som er lengst ned på treet, den hastigheten vi har sett på utviklingen de seneste årene vil nok ikke fortsette i samme takt. Jeg tror man kan forvente en mer gradvis utviklingen der ting blir litt bedre og litt billigere over tid.

Noe så banebrytende som det amerikanerne nå mener å ha kommet opp med, vil nok enda kreve mye arbeid før vi vil se det i kommersielle produkter, tror Thomassen.

– Minimum ti år, og da er man optimistisk.