– Situasjonen er under kontroll. Vi ber dere vende tilbake til normale gjøremål og avstå fra alle former for vold og ødeleggelse. Ikke gå løs på ambassaden eller militære baser, sa en ikke navngitt offiser på statlig TV.

Ved siden av ham sto Ibrahim Traore, kapteinen som på fredag erklærte at lederen for den sittende militærjuntaen var avsatt og at han selv hadde overtatt makten.

Det siste døgnet har den franske ambassaden vært under angrep. Burkina Faso var en fransk koloni frem til landet ble uavhengig i 1960, men den franske innflytelsen er fremdeles sterk.

Fakta om Burkina Faso Ekspandér faktaboks Tidligere fransk koloni i Vest-Afrika som grenser til Mali, Niger, Benin, Elfenbenskysten, Ghana og Togo.

17,3 millioner innbyggere.

Hovedstad: Ouagadougou.

Et av verdens minst økonomisk utviklede land. Få naturressurser.

Blaise Compaoré ble president etter et statskupp i 1987. Han ble gjenvalgt fire ganger, sist i 2010.

Compaoré rømte landet etter store demonstrasjoner i 2014 og hæren grep makten.

Compaoré er internasjonalt ettersøkt for overlagt drap, og bor i dag i eksil i nabolandet Elfenbenskysten.

Da Burkina Faso i november 2015 valgte ny president for første gang på 30 år, gikk Campaores tidligere statsminister Roch Marc Kabore (58) av med seieren. Kilde: NTB/NRK

Lørdag kveld ble det avfyrt skudd og satt fyr på sperringer utenfor ambassaden. Søndag formiddag ble bygningen pepret med stein.

Til slutt ble det avfyrt tåregass inne fra ambassadeområdet mot demonstrantene.

Franske militærbaser og kulturinstitutter har også blitt angrepet.

Fredag kveld stod en gruppe soldater frem på nasjonal TV i Burkina Faso og erklærte et militærkupp i landet. Dette er altså det andre militærkuppet i landet på åtte måneder. Foto: AP / AP

Kuppet kollega

Demonstranter tok til gatene etter at den militære kapteinen Ibrahim Traore erklærte maktovertakelsen fredag kveld.

Tidligere på dagen ble det meldt om skyting ved presidentpalasset i hovedstaden Ouagadougou. Flere hovedveier i storbyen var sperret av soldater og statlig fjernsyn gikk i svart.

Traore sa at Paul-Henri Damiba, oberstløytnanten som stod i spissen for militærkuppet 24. januar, var kastet. Det ble videre opplyst at grunnloven var suspendert, grensene stengt og regjeringen oppløst.

En mann veiver med et Burkina Faso-flagg fredag 30. september. Foto: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP

Avsatte president i januar

Ibrahim Traore har sittet i militærjuntaen som Paul-Henri Damiba ledet.

Traore sa den svake sikkerhetssituasjonen i det vestafrikanske landet gjorde maktskiftet nødvendig.

Han hevder Damiba ikke har evnet å slå hardt nok ned på de væpnede islamistene, som skaper frykt og uro i Sahel-regionen.

Bare sist uke ble 11 soldater drept i et angrep nord i landet. Bortimot 50 sivile er fremdeles ikke gjort rede for, og dødstallene forventes å øke. Soldatene var del av en militærkolonne som kom med forsyninger til en landsby i Soum-provinsen.

Damiba avsatte i januar i år, sammen med nær krets av offiserer, den valgte presidenten Roch Marc Christian Kabore. Også da var begrunnelsen den mislykkede kampen mot islamistene.

Den nye militærjuntaen lovet å få bukt med de jihadistiske opprørsgruppene som opererer i landet, men det har vært en rekke angrep også de siste månedene. Senest i september sparket Damiba offiserskollegaen som var forsvarsminister og overtok posisjonen selv.

Paul-Henri Sandaogo Damiba Foto: BURKINA FASO PRESIDENCY / Reuters

Frykter stormaktsrivalisering

Nå anklager Traore Damiba for å søke beskyttelse på en fransk militærbase og at han hadde bedt Frankrike om hjelp til «et motkupp».

Dette avvises av det franske utenriksdepartementet. Frankrike har spesialsoldater stasjonert i landet for å bistå landets militære.

Noen timer før maktovertakelsen ble kunngjort på fredag, var det store demonstrasjoner i hovedstaden. Demonstrantene forlangte Damibas avgang, slutt på den franske militære tilstedeværelsen og et militær samarbeid med Russland. Enkelte bar med seg russiske flagg.

Traore sa i sin «kupptale» at landet må søke andre partnere i kampen mot islamistene.

Selv om kapteinen ikke nevnte Russland ved navn, frykter analytikere at «andre partnere» er nettopp Russland og den beryktede Wagner-gruppen, slik man ser i Mali.

Paul-Henri Sandaogo Damiba har på sin side erklært at han ikke akter å gi fra seg makten og ber de yngre offiserene ta til fornuften.

Landets forsvarssjef sa lørdag kveld at det pågår dialog for å løse situasjonen.

Både FN, Den afrikanske union, USA, EU og landene i den vestafrikanske samarbeidsgruppen Ecowas fordømmer det som har skjedd de siste dagene.

Nær 2 millioner drept

På samme måte som i nabolandene har opprørere med bånd til Al Qaida og IS skapt uro.

Myndighetene har mistet kontroll over rundt 40 prosent av landet. Over 2.000 mennesker er drept og nær 2 millioner er drevet på flukt siden 2015.

I mars 2018 var det også skyting i nærheten av den franske ambassaden. Minst 28 personer ble drept i forbindelse med angrepet.

Burkina Faso er et av de minst utviklede i verden og sliter med sult og et uforutsigbart klima. Landet har en befolkning på 20 millioner.