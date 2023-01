Ekkoet etter Afrikas Che Guevara høres på grensen til Sahara

I den lille byen Arbinda kvitrer fuglene over lett bildur.

Her i nordre Burkina Faso er både gater og hus bygget av rødoransj jord.

Ørken flyter over i by, flyter over i savanne.

To kvinner som har overlevd sitter i en liten hytte bygget med plastpresenning og tråd.

Spill av lyd – Vi så dem ved bunnen av bakken. Derfra tok de oss til Sirgue, så Dala. Vi gikk hele dagen. – Så snakket vi oss imellom, og ble enige om at vi som ville flykte, måtte prøve. Rundt kl. 7 på kvelden klarte jeg å flykte med datteren min som er her med meg. – De andre klarte det ikke, de var for redde. De fleste jentene var yngre enn datteren min.

Kvinnen forteller med en lav stemme på språket fulse, ser ned på bakken mens hun snakker til journalistene fra Reuters. Hun vil forbli anonym, for sikkerhets skyld.

Natt til 13. januar var hun en av mer enn 50 kvinner som ble kidnappet av islamistiske terrorister.

En av flere millioner innbyggere som har lidd i kampen som utspiller seg, her ved Saharaens sørlige grense.

En liten jente ser ut av vinduet på skolen for flyktninger der hun går i nordre Burkina Faso i januar 2020. Foto: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP

Kampen mot terror. Kampen mot sult. Kampen mot voldtekt, fattigdom og frykt.

En kamp som utspiller seg bak snirklende elver og rullende sanddyner, og som strekker seg fra Mauritania i vest til Tsjad i øst.

En kamp Burkina Fasos myndigheter mener de nå selv skal håndtere, uten hjelp fra franske soldater.

En gang mente en mann med rød beret det samme.

På 1980-tallet ble den unge Thomas Sankara fra Burkina Faso et symbol for hele verdens antiimperialisme. Nå håper landets nye militærjunta å følge i hans fotspor.

De fem Sahel-landene der franske styrker deltok i militæroperasjonen Barkhane fra 2014 til 2022 er, fra vest til øst: Mauritania, Mali, Burkina Faso (uthevet), Niger, Tsjad.

– Som Satan i Burkina, en pyroman, en terrorist

Kampen har vart siden 2014, og selvfølgelig mye lenger enn det også.

Men det var da den tidligere kolonimakten Frankrike sendte soldater til hele Sahel-beltet for å ordne opp.

En fransk soldat gir en high five til en malisk gutt med PSG-drakt i Timbuktus gater i desember 2021. Foto: THOMAS COEX / AFP

Nå må de 400 franske soldatene reise hjem fra Burkina Faso, slik som kollegaene i Mali gjorde i fjor høst.

Det har nettopp den burkinske regjeringen, en militærjunta som kuppet makten i fjor, bestemt.

Seniorforsker ved NUPI Morten Bøås har flere ganger vært i Burkina Faso og Sahel-landene, og følger den politiske situasjonen i landet tett. Foto: - / NUPI

Det tror NUPI-forsker Morten Bøås det er flere årsaker til.

– Det ene er at det er en gryende mistillit til Frankrike og Vesten. Frankrike er den tidligere kolonimakten. Så har det også vært en del irritasjon fordi Frankrike ikke har gjort noen forskjell på slagmarken, forklarer Bøås.

En fransk soldat ser ut mot horisonten i nordlige Burkina Faso i 2019. Foto: MICHELE CATTANI / AFP

– Ja, Frankrike var partneren vår som hjalp oss med å bekjempe terror, men ettersom det siden 2016 ikke har vært noen endring, så tror vi ikke Frankrike fortjener tilliten til Burkina Fasos ungdom, sier Adama Sawadogo til Reuters.

Han har nettopp vært med på en demonstrasjon i hovedstaden Ouagadougou, der franske flagg ble brent. Samtidig veivet noen stolt med russiske flagg.

Flere mener nemlig at russerne er en del av løsningen.

At Putins menn, og kanskje til og med Wagnergruppen, kan overta Frankrikes rolle i kampen mot terroristene.

Burkinske menn holder russiske flagg under en støttemarkering for juntaleder Ibrahim Traore i Ouagadougou 20. januar. Foto: VINCENT BADO / Reuters

De er nok ikke så mange, men de er synlige. Og de sier noe om at regionen ser seg om etter andre partnere, forklarer Bøås.

– Jeg tror ikke de er spesielt representative. Og de fleste vil egentlig bare at krigen i Ukraina tar slutt. Men blant noen radikale grupper har Putin blitt et motstandssymbol mot et arrogant Vesten og det de oppfatter som nykolonialisme.

Medlemmer av den burkinske hæren kunngjør at de har tatt over makten på direktesendt TV 30. september 2022. Foto: - / AFP

Den franske ambassadøren Luc Hallade får dårlige skussmål.

– Han må ut med en gang. Vi vil ikke ha en fransk ambassadør som Luc Hallade. Han er som Satan i Burkina. Han sees på som en pyroman og en terrorist, sier Sayou Ouedraogo, en annen demonstrant til Reuters.

Torsdag ble det klart at Hallade ble kalt hjem.

Hvor kommer alt hatet fra? Og hvordan skal det nå gå med Burkina Faso?

Et fransk Caiman-helikopter tar av i ørkenen i Mali under operasjon Barkhane. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Frankrikes utenrikspolitiske hjørnestein: «Operasjon sanddyne»

Det var fullt kok i Paris sommeren 2014. Franske myndigheter var svært bekymret over spredningen av islamistiske terrorgrupper som IS og Al Qaida i Sahel-beltet.

Nå skulle de presentere den nye hjørnesteinen i fransk stormaktspolitikk.

De hadde lykkes godt med tidligere, mindre omfattende operasjoner. Nå tok de et steg opp.

– Det dreier seg om at vi vil bistå de afrikanske hærene i Vest-Afrika, og tillate dem å bekjempe trusler. Og trusler, de er det mange av, forklarte en svett president François Hollande på besøk i Niger i juli 2014.

Francois Hollande kunngjør starten på Operation Barkhane i Niamey i Niger i 2014 Foto: ALAIN JOCARD / AFP

Det hele skulle hete «Operasjon Barkhane», altså «operasjon sanddyne» oversatt fra arabisk.

Og det passet fint, for de neste åtte årene skulle mer enn 3000 franske soldater lære å kjenne de stadig skiftende sanddynene på tvers av de fem afrikanske landene.

Underveis fikk de også hjelp fra andre europeiske land som Sverige og Estland.

Franske soldater bærer kisten til en fransk soldat drept i Mali under en seremoni i Paris i september 2021. Foto: STEPHANE MAHE / AFP

Mer enn 50 av de franske soldatene mistet livet.

Hvorfor? For å befeste Frankrikes posisjon som stormakt i den eneste delen av verden de fortsatt hadde hegemoni over, sier Morten Bøås:

– Frankrike sitter fortsatt som vetomakt i FNs sikkerhetsråd, og hvor er det Frankrike kan vise til noen særlig global stormaktsstatus? Det er i de tidligere vestafrikanske koloniene.

Folk poserer for kameraer foran en statue av revolusjonshelten Thomas Sankara i Ouagadougou i oktober 2022. Foto: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP

Revolusjonsheltens drøm: «Opprakt faderland»

Navnet Burkina Faso betyr «Opprakt faderland» på en blanding av to lokale språk, mossi og fulani.

Det var den revolusjonære antiimperialisten Thomas Sankara som i 1984 ga landet dette navnet.

– Vi må våge å finne opp fremtiden, sa Sankara. Fortiden ga ham fint lite hjelp i rollen som statsleder fra 1983 til 1987.

Thomas Sankara ser opp mot taket på et internasjonalt toppmøte i Harare i 1986. Foto: - / AFP

Sankara ville bygge en egen burkinsk identitet. Utgangspunktet var et sammensurium etniske grupper fordelt på et noe tilfeldig oppskåret stykke land.

Spill av lyd En eneste natt samlet i sin svøpe / Historien til et helt folk / Og en eneste natt satte i gang den triumfale marsj / Mot lykkens horisont / En eneste natt forsonet folket vårt / Med alle verdens folk / I erobringen av frihet og fremgang / Faderland eller døden, vi vil seire!

Slik lyder refrenget i Burkina Fasos nasjonalsang Ditanye. Skrevet av Sankara i 1984. Han var også amatørmusiker.

Før Frankrike tok kontroll over området i 1896, hadde utallige forskjellige imperier og kulturelle grupper holdt til i nåtidens Burkina Faso.

Enheten var ikke særlig større da landet ble uavhengig i 1960.

Muslimer ber i Ouagadougou under helligtiden eid i juli 2022. Omtrent 60 prosent av landets befolkning er muslimer, mens litt under 25 prosent er kristne og 15 prosent følger lokale animistiske religioner. Foto: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP

Og uavhengighet til tross, dro aldri Frankrike helt hjem. I hvert fall i mange burkineres øyne.

I en bok fra 1998 beskriver økonomen François-Xavier Verschave hvordan franske ledere la grunnlaget for en mer usynlig form for kontroll og utnyttelse kalt «Françafrique».

En nyvalgt fransk president Emmanuel Macron besøker en skole i Ouagadougou i Burkina Faso i 2017. Foto: PHILIPPE WOJAZER / Reuters

Gjennom blant annet kupp, kulturelle og økonomiske bånd klarte Frankrike å oppnå mange av fordelene ved kolonialisme uten å være koloniherre, skriver Verschave.

Et ofte sitert eksempel er drapet på nettopp Thomas Sankara, mannen som ba sine landsmenn holde ryggen rank.

Sankara var kommunist, en slags Afrikas Che Guevara. Han klarte å modernisere og øke levestandarden i Burkina Faso betraktelig, men Frankrike så på ham med skepsis.

To menn står i Ouagadougou med T-skjorter med Thomas Sankara og Che Guevara på magen. Foto: KAMBOU SIA / AFP

Det var blant annet fordi Sankara ville bygge tette bånd til Sovjetunionen, og flere afrikanske land så til ham for ledelse.

Så, i 1987 kuppet Sankaras høyre hånd Blaise Compaoré makten. Hjelp fikk han fra den notoriske krigsherren fra Liberia, Charles Taylor.

Sankara ble drept. Compaoré bygget en sterk allianse med Frankrike.

Franske arkivdokumenter om hendelsene ligger fortsatt hemmeligstemplet bak lås og slå. Men mistanken er stor i Burkina Faso.

Morten Bøås tror det er tegn til en gryende panafrikanisme i Burkina Faso og Mali i kjølvannet av slutten på Operasjon Barkhane. Foto: VINCENT BADO / Reuters

Erobringen av frihet og fremgang

Det var fortsatt gamle Compaoré som satt ved makten da Frankrike nesten 30 år senere startet Operasjon Barkhane.

Men da han ville endre grunnloven for å sitte enda lenger noen måneder senere, var det over. Kuppmakeren ble kuppet.

I 2022 kom to vellykkede kupp. Først i januar, så i september. Nå er det 34 år gamle kaptein Ibrahima Traoré som styrer.

Kaptein Ibrahim Traore omgitt av soldater i Ouagadougou i oktober 2022, en måned etter kuppet. Foto: VINCENT BADO / Reuters

– Han er et ganske ubeskrevet blad. Men vi vet at han var en tidligere soldat som var ute ved fronten med folka sine. Det går noen rykter om at han liker seg godt inne i det trygge presidentpalasset i Ouagadougou, men blant de yngre ansees han som mindre korrupt, sier Bøås.

Han sier det gjøres et poeng ut av at Traore var like gammel som Sankara da han tok over makten.

– Det kan hende at han har noen ambisjoner om å modellere seg selv som den nye Thomas Sankara.

– De scoret i hvert fall et skikkelig PR-stunt da de klarte å frigjøre de mer enn 50 kvinnene som ble bortført av islamister nord i landet i begynnelsen av januar, påpeker Bøås.