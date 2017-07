Menn med nazikobling dømt for bombeangrep i Göteborg

Alle de tre mennene har bakgrunn fra den nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen, slår tingretten fast i en pressemelding.

Retten mener den 23 år gamle mannen var med som gjerningsmann under alle de tre hendelsene, og har dømt ham til fengsel i åtte år og seks måneder for almennfarlig ødeleggelse.

50-åringen er dømt til fem års fengsel for medvirkning til en av hendelsene og deltagelse i ett annet. Den 20 år gamle mannen, er dømt til ett år og seks måneders fengsel for medvirkning til allmennfarlig ødeleggelse.

Det var i november i fjor at en bombe som var festet til en sykkel gikk av ved en venstreradikal bokhandel i Göteborg. Ingen ble skadet. Da det i januar eksploderte ved en konteiner utenfor et asylmottak i Västra Frölunda, ble en mann alvorlig skadet. Senere samme måned ble det funnet en bombe utenfor et asylmottak i Torslanda. Den detonerte aldri.

Tiltalt for drapsforsøk

Både 23-åringen og 50-åringen var tiltalt for drapsforsøk, men påtalemyndigheten fikk ikke medhold for dette av tingretten.

– Rettens majoritet mener at det er klart at 23-åringen og 50-åringen har gjennomført attentatet. Men det er ved hensikten retten mener at det svikter for at man skal kunne dømme for drapsforsøk eller særdeles grov mishandling, sier dommer Roy Johansson ifølge SVT.

Retten mener det finnes tvil om hvorvidt de dømte mente å drepe mannen som ble skadet, men mener at mannen har rett til erstatning.

Koblinger til Norge

Den nordiske motstandsbevegelsen ser på seg selv som én samlet bevegelse i Norden. Kontakten over landegrensene er omfattende. NRK har tidligere dokumentert at norske nazister har deltatt på markeringer sammen med de nå dømte svenskene.

PST har tidligere uttalt til NRK at de frykter nordmenn vil la seg inspirere av sine svenske meningsfeller.

– Vi mener at det er tette bånd mellom vårt miljø og det svenske miljøet og en utvikling i det svenske miljøet mot stadig mer og tøffere voldelige aksjoner frykter vi at kan påvirke også individer i Norge til å gjennomføre tilsvarende aksjoner her, sa seksjonsleder Jørn Presterudstuen i PST i februar.