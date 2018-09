Mener de andre må snakke med Sverigedemokraterna

En intens og dramatisk valgkamp er over uten at situasjonen har roet seg. Det er fremdeles fullstendig uklart hvilken vei det går. Mandag formiddagen er det ett mandat som skiller mellom blokkene.

På morgenkvisten traff NRK velgere på gaten i Stockholm. En av dem var Jan Nordh som fulgte med på nattens opptelling helt til han innså at man ikke vil få resultatet på noen dager. Han mener Sverigedemokraterna har gått fram fordi de andre partiene ikke fanger opp det svenskene egentlig er opptatt av.

Mener politikerne må snakke med Sverigedemokraterna

– Jeg liker ikke at man kaller alle de som støtter det partiet for rasister. Om jeg kunne skulle jeg gjerne invitert alle på fest, men jeg har et gitt antall bord og stoler. Og jeg har en økonomi som gjør at jeg ikke kan invitere alle. Det er ikke et spørsmål om å være rasist. Man kan bare ta imot så og så mange, slik er det bare, sier han litt oppgitt denne morgenen.

Han har selv stemt på den borgelige blokken Alliansen. Nå håper han de er villige til å snu, og likevel åpne opp for Sverigedemokraterna slik at de kan danne regjering.

– Hvilke forventninger har du nå mens de siste stemmene telles opp?

– At de borgerlige skal regjere med støtte fra Sverigedemokraterna. Det er på tide å la dem få delta. Jeg syns vi ikke skulle trenge det partiet, men vi trenger politikere som lytter til velgerne sine.

Caroline Näslund og Ann Magnusson er ganske fornøyde med valgresultatet. Foto: Charlotte Bergløff / NRK

Mor og datter Anna Magnusson og Caroline Näslund er på vei ut for å spise frokost sammen. Begge er fornøyde med resultatet og sier det gikk den veien de håpet på.

– Jeg stemte på Socialdemokraterne og håper Stefan Löfven vil fortsette som statsminister, sier Anna Magnusson.

Datteren stemte på Centerpartiet, og synes partilederen Annie Lööf har gjort en god innsats under valgkampen for å overbevise henne. Også hun er fornøyd med partiets fremgang i dette valget.

Tror det blir kaos og nyvalg

Janne Lundin vegrer seg for å snakke med NRK. Han er redd for å bli stemplet som rasist og skulle ønske Sverigedemokraterna hadde gjort det bedre så portene til Sverige kunne lukkes. Han savner sitt barndoms Sverige, uten tiggere i gatene.

Janne Lundin er pessimistisk. han tror ikke politikerne kommer til å klare å samarbeide. Foto: Charlotte Bergløff / NRK

– Jeg hadde håpet at noen kunne stenge dørene til dette landet. At vi kunne få fortsette å være litt svensk, men jeg er i ferd med å miste det håpet.

Lundin er bekymret over tiggerne han ser i gatene og snakker om et forfall i skolen.

– Jeg vil ikke at det skal være slik. Jeg vil at min gamle mor skal få eldreomsorg uten å måtte stå i lang kø.

Han tror det kommer til å bli et parlamentarisk kaos nå og regner med at det vil bli skrevet ut nyvalg.

– Jeg ser mørkt på fremtiden for Sverige. De kommer ikke til å kunne regjere sammen.

Mener Sverigedemokraternas vekst er uheldig for Sverige

Robert Björkman ser også mørkt på fremtiden, men av helt andre grunner. Han mener Sverigedemokraternas fremgang er veldig uheldig for Sverige.

Hvorfor det?

– Deres politikk og standpunkter i en rekke spørsmål er uverdig rent menneskelig, sier Robert Björkman. Han skulle ønske at det hadde vært et større skille mellom blokkene slik at de raskt fikk et svar på hvem som skal regjere videre. I mangel på det håper de største partiene åpner for å eventuelt gå sammen i en helt ny regjering for å demme opp for Sverigedemokraternas politiske linje.

– Særlig i migrasjonspolitikken. Jeg synes vi skal stå for verdighet her i Sverige, sier Robert Björkman.