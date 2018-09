Kommentatorer om Sverigevalget: En usikker og uklar vei fremover

Ingen av statsministerkandidatene i Sverige har kastet kortene. De to store blokkene kniver fortsatt om å bli størst og fintelling vil avgjøre hva resultatet blir. Sverigedemokraterna er tungen på vektskålen, men flere av de andre partiene har gått til valg på at de ikke skal snakke med dem.

Slik kommenterer svenskene selv det rotete resultatet:

Sveriges Radio:

Grøftene som partiene gravde seg ned i før valget, må de selv grave seg opp av for at det skal bli en handlingskraftig regjering. Radioens politiske kommentator Tomas Ramberg tror mye vil bli klart i løpet av de to neste ukene fram til riksdagen samles. Han mener det vil bli klart hvilke muligheter som finnes og sier det ikke nødvendigvis blir en veldig lang prosess.

Dagens Nyheter:

Det blir et utrolig press på partilederne. Det kan bli både regjeringskrise og nyvalg hvis de ikke blir enige. Enten må en av blokkene samarbeide med Sverigedemokraterna for å få gjennom sin politikk. Eller så må de borgerlige og Soscialdemokraterna samarbeide i riksdagen (eller regjeringen) og fortsette med blokkoverskridende avtaler.

En av blokkene må samarbeide med Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna. Ellers må blokkene samarbeide, skriver Dagens Nyheter.

Expressen:

Hvis den borgerlige blokken gjør alvor av sin trussel om å felle statsminister Stefan Löfven, blir det Sverigedemokraterna som avgjør hans skjebne, skriver avisens kommentator K-G Bergström. Han oppsummerer med at velgerne ikke har løst landets parlamentariske problem i dette valget. – Etter en ekstremt intens valgkamp kunne partilederne fortjent en uks ferie. Men det urolige politiske landskapet tillater ingen hvile, skriver han.

Sveriges Television:

Vi har et politisk spill på høyt nivå i vente, sier kanalens politiske kommentator Mats Knutson. Han forklarer at Talmannen (tilsvarende stortingspresidenten journ.anm.) kan foreslå en ny statsministerkandidat i tre omganger. Om representantene stemmer mot hver gang, utlyses det automatisk et ekstravalg, eller nyvalg, som det ofte kalles.

Knutson tror ikke det blir nyvalg, det vil innebære for stor risiko for de fleste av partiene, mener han. Han tror partiene på en eller annen måte kommer til å finne en løsning, men at det vil lede til at noen velgere vil bli skuffet.

Socialdemokraternas Stefan Löfven sier han fortsetter som statsminister og sa at han tross alt er glad for å tilhøre det største partiet. Aftonbladet mener partiet har tapt på å være lite tydelig.

Aftonbladet:

Avisens leder påpeker en fremgang for partier som har vært tydelige og konsekvente og skriver:

Etter fire urolige år velger det svenske folket å stemme fram en riksdag som har enda færre forutsetninger for å velge en stabil regjering enn den avgående.

Vinnerpartiene er fire: Sverigedemokraterna, Centern, Kristdemokraterna og Vänsterpartiet. Felles for dem er at de har tydelige budskap og de er opposisjonspartier. Å ta ansvar ved å sitte i regjering betaler seg sjelden i Sverige. Det gjør derimot tydelighet. Det burde de store elefantene Socialdemokraterna og Moderaterna ta til seg.

Den mest slagkraftige oppsummeringen kommer kanskje fra finske Hufvudstadsbladet:

«Det svenske valget ble en rysare – og regjeringsdannelsen blir en thriller.»

NRKs kommentator Magnus Takvam sier det nå blant annet blir en hard kamp om statsministerposten.

Moderaternas leder Ulf Kristersson krevde på partiets valgvake at statsministeren går av.

