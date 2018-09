Håper unge benyttet stemmeretten

Botkyrka fikk Sveriges oppmerksomhet under valget i 2014. Årsaken var at kommunen hadde Stockholms laveste valgdeltagelse. I Albyberget i kommunen deltok kun 4 av 10 stemmeberettigede under valget. Det har flere unge villet gjøre noe med.

– I år har det vært en rekke initiativ for å øke valgdeltagelsen, spesielt hos dem som har foreldre født i utlandet, eller selv er født i utlandet, og som bor i områder hvor man sjelden ser politikere eller at det satses på disse områdene, sier Leila Trulsen.

Leila Trulsen tar imot NRK på «Changers Hub» Alby i Botkyrka, der hun er en av initiativtakerne bak kveldens valgvake. Etter at valglokalene stengte kl. 20 har unge strømmet til for å følge opptellingen sammen i det populære aktivitetshuset.

«Changers Hub» er et aktivitetshus for unge der innovasjon står i sentrum. Har man en ide, skal man få hjelp til å realisere den uavhengig av bakgrunn og midler hjemme. Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Har tillit til den røde blokken

Ute sørger DJ Yosef for god musikk for dem som vil strekke på bena. Opptellingen tar sin tid. SVTs valgsending sendes på storskjerm, de unge følger spent med. Arrangementet er partipolitisk uavhengig i et område der mennesker med innvandrerbakgrunn er i flertall. Mange av dem frykter et brakvalg for Sverigedemokraterna.

Sarah Ameziane har gitt Vänterpartiet sin stemme. Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

- Over 90 prosent av dem jeg har snakket med har stemt på venstresiden. De fleste på Vänsterpartiet, men noen også på Socialdemokraterne. Jeg tenker en del av Sverigedemokraterna, det er ganske sykt at dette partiet finnes. Men jeg kan ikke gjøre noe annet som individ enn å stemme, sier Sara Ameziane (21) til NRK.

Hun er førstegangsvelger fra Huddinge og røper altså til NRK at hun valgte å gi Vänsterpartiet sin tillit.

Timer senere går Vänsterpartiets leder Jonas Sjöstedt på talerstolen på Vänsterpartiets valgvake. Partiet har opplevd sterk vekst, viser tallene kl. 23. Sara Ameziane smiler fornøyd.

– Det er bra, men ikke nødvendigvis tilstrekkelig, sier hun til NRK.

Manel Rodrick i StreetGäris er fornøyd med oppmøtet på valgvaken. Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Vil øke forståelsen for demokratiet hos minoriteter

«Changers Hub» er et aktivitetshus for unge der innovasjon står i sentrum. Har man en ide skal man få hjelp til å realisere den, uavhengig av bakgrunn og midler hjemme. De siste månedene har det vært en rekke arrangement her, myntet på å øke forståelsen for demokratiets bærebjelker.

- Vi har jobbet sammen med ulike organiasjoner mot førstegangsvelgere. Vi har prøvd å gjøre det på en kul måte. Gjennom stand up show og andre arrangementer tilpasset unge. Mange har problemer med å forstå forskjellene på de tre nivåene i den svenske styresformen, hvilket ansvar som ligger på kommunene, på fylkene og på staten, sier Leila Trulsen.

Hun håper å se en økt valgdeltagelse her i år.

Unge følger valgvaken sammen på Changers Hub i Alby. Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

- Mange unge er opptatt av enkelt saker, men få har engasjert seg politisk. De er opptatt av velferden, av EU, rasisme og miljøspørsmål. Vårt mål har vært å få dem til å stemme ved valget, sier Leila Trulsen.

Hun forteller at de også har jobbet intensivt i sosiale medier, og også banket på dører for å få folk til å stemme.

«Forsteder mot vold»

Macarena de la Cerda representerer organisasjonen «Forsteder mot vold», som er på valgvaken for å oppfordre alle til å fortsette arbeidet mot vold uavhengig av valgresultatet i morgen.

Hun forteller til NRK at de startet organisasjonen etter at mange unge mennesker i forstedene ble utsatt for vold. Det har også vært flere drap. Mange har mistet sine kjære.

- Det er fattigdom som er årsaken til voldsbruken. Vi prøver å løfte opp denne problematikken ved å gå i dialog med politikerne, få dem til å snakke med oss og ikke om oss, sier Macarena de la Cerda.

Macarena de la Cerda synes svensker med minoritetsbakgrunn i forstedene ofte må tåle mye kritikk fra politikere. Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Hun synes at valgkampen har vært tøff, der spørsmål om vold og trygghet har dominert, og politikerne har snakket om å sette inn soldater, flere politifolk og flere overvåkningskamera.

- Vi synes dette er problematisk. Dette handler ikke bare om forstedene, men det er et nasjonalt problem. Vi tror på en human politikk der alle er like mye verdt. Vi må kunne ses på som mennesker. Den politikken som føres mot oss er ikke rettferdig, sier Macarena de la Cerda.

På tampen av en lang kveld sier initiativtakere til valgvaken i Alby at oppmøtet gir håp.

– Det har vært mer enn hundre mennesker her i kveld. Det gir håp uavhengig av hvilket valgresultat vi får til slutt, sier Manel Rodrick i organisasjonen StreetGäris.