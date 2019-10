Jimmie Åkesson: – Jeg er klar for å bli statsminister

Flere svenske meningsmålinger viser at Sverigedemokraterna går kraftig frem. I en måling gjort for avisen Dagens Nyheter i oktober får partiet en oppslutning på 23 prosent. Det er en fremgang på nesten 6 prosentpoeng siden valget, og det beste resultatet målt for partiet noensinne.

Partiet har gått forbi Moderaterna og kniver nå med Socialdemokraterna om å være Sveriges største parti. Under et intervju i SVTs morgenstudio i fredag, blir partileder Jimmie Åkesson spurt om han er klar for å bli statsminister.

– Jeg er så klar som jeg kan være i denne situasjonen, svarer Jimmie Åkesson.

Svenskene går til valg igjen i 2022.

– En høyst uvanlig utvikling

– Det er en eksepsjonell fremgang partiet nå opplever. Sverigedemokraterna var et ekstremt parti som sto utenfor Riksdagen frem til 2010. Nå ligger det på 23 prosent på målingene. Det er en høyst uvanlig utviklingen for et svensk politisk parti, sier kommentator i Dagens Nyheter Ewa Stenberg.

– Volden i Sverige gjør folk redde, sier politisk kommentator i Dagens Nyheter Ewa Stenberg Foto: Thomas Karlsson / DN

Hun tror særlig ett trekk ved den svenske samfunnsutviklingen kan forklare fremgangen.

– Volden gjør folk redde, sier Ewa Stenberg til NRK.

Et drap som sjokkerte svenskene

Sverige har vært preget av gjengvold, eksplosjoner og skytinger i lang tid. Men det toppet seg i august i år.

Småbarnsmoren Karolina Hakim ble regelrett henrettet på åpen gate i Malmö. I armene bar hun sitt lille barn. Drapet sjokkerte svenskene, og regjeringen inviterte til et bredt politisk samarbeid for å slå ned på volden.

Så langt har lite konkret kommet ut av samarbeidet. Sverigedemokraterna fikk ikke være med.

– Slike hendelser gjør at folk søker mot partier som vil slå hardt ned på kriminalitet. Sverigedemokraterna er et slikt parti. Samtidig pågår det en debatt om innvandringen til Sverige. Sverigedemokraterna kobler kriminalitet med innvandring, sier Stenberg.

Blomster på stedet der Karolina Hakim ble skutt og drept i Malmö i august Foto: Mikael Nilsson / SVT

Styrer landet med upopulær politikk

Stefan Löfven ble til slutt svensk statsminister etter valget i 2018, men Socialdemokraterna måtte inngå en avtale med sentrumspartiene Liberalerna og Centerpartiet for å komme til makten.

Det har gitt regjeringen en ny politisk kurs, som er ubegripelig for partiets kjernevelgere. Målinger viser at mange velgere går til Sverigedemokraterna.

– Socialdemokraterna har gitt slipp på mye av sin gamle politikk, og inngått kompromisser med de liberale partiene for å kunne fortsette og regjere. Dermed gjennomfører de nå en politikk de har vært helt imot i flere tiår, sier Ewa Stenberg.

Les også: Stefan Löfven er Sveriges nye statsminister

Statsminister Stefan Löfven har inngått mange kompromisser med de liberale partiene for fortsatt å kunne lede Sverige Foto: Stina Stjernkvist/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

På vei inn i varmen

Målingene viser at Sverigedemokraterna nå kunne fått flertall sammen med Moderaterna og Kristdemokraterna i Riksdagen, hvis det hadde vært valg i dag.

I sommer valgte Kristdemokraternas leder Ebba Busch Thor å bryte den politiske isolasjonen av Sverigedemokraterna. Hennes kjøttbolle-lunsj med Jimmie Åkesson i Riksdagen brøt en barriere. Nå tyder mye på at også Moderaterna er i ferd med å åpne opp for et forsiktig politisk samarbeid med Sverigedemokraterna.

– Disse partiene har innsett at isolasjonen av Sverigedemokraterna har virket mot sin hensikt, sier Ewa Stenberg.

– De ville at oppslutningen skulle falle. I stedet har partiet bare vokst.