41 prosent av velgerne har byttet parti

Så mange har ikke endret standpunkt siden målingen startet i 1988. 38 prosent av velgerne sier de har bestemt seg den siste uken.

I strålende solskinn kommer stemmegiverne jevnt og trutt til et valglokale i Sundbyberg, nordvest for den svenske hovedstaden. Etter en tøff valgkampinnspurt er stemningen lett og god. Nå feirer svenskene demokratiet ved å delta i valget.

Anton Sjöberg er på vei for å gjøre sin borgerplikt når han stopper for å snakke med NRK.

Har byttet parti

– Ja, det har vært krevende å bestemme seg denne gangen, svarer han og forklarer at omsorg og skole er det han har vært mest opptatt av.

– Jeg stemmer på et annet parti enn sist. Jeg har lest mer nå og føler at jeg er bedre informert.

Kristina Jonsson synes det er leit at ikke andre saker har fått mer fokus under valgkampen. Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Han vil ikke fortelle hvem han gir sin stemme til. Det vil heller ikke Kristina Jonsson som kommer til stemmelokalet med datteren sin sovende trygt i vognen.

– Jeg syns det har vært for mye fokus på småsaker og ikke ideologi. Denne gangen var det vanskeligere å bestemme seg enn det var sist, sier hun.

Vet ikke hvem som skal styre sammen

Sandra Petterson syns heller ikke det har vært lett å bestemme seg.

Sandra Petterson sier det er vanskelig å vite hvem som kommer til å samarbeide etter valget. Dermed var det ikke lett å bestemme seg for hvem hun skulle stemme på. Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

– Det har vært utrolig vrient. Ikke minst fordi det er så usikkert hvordan de ulike konstellasjonene kommer til å se ut.

Meningsmålingene viser at hverken høyre- eller venstresiden ser ut til å få noe flertall. Når da begge blokker tydelig sier fra at de ikke vil samarbeide med Sverigedemokraterna, som ser ut til å få god oppslutning, blir det umulig å se hvem som skal samarbeide med hvem for å danne en ny regjering etter valget.

Petterson sier hun har lest partiprogrammer, fulgt debatter og lest aviser for å orientere seg. Hun forteller at også hun har byttet parti, men vil ikke si hvem hun stemmer på.

Statsminister Stefan Löfven og konen Ulla på valgdagen. Ingen våger å spå om Socialdemokraternas leder beholder tittelen etter valget. Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Mange pleier å stemme

Valgdeltakelsen i Sverige pleier å være høy. Ved forrige riksdagsvalg i 2014 stemte 85,81 prosent av de stemmeberettigede.

Totalt 7.492.837 svensker har stemmerett til årets valg, der man velger representanter til riksdagen, kommunene og landstingene.

Man må være svensk statsborger for å stemme i riksdagsvalget. I valg til kommuner og landsting kan man stemme hvis man er svensk statsborger eller statsborger i EU og EØS, og er folkeregistrert i Sverige. Men også personer som er statsborgere i land utenfor EU og EØS eller er statsløse får stemme i kommune- og landstingsvalget dersom de har vært folkeregistrert i Sverige i minst tre år før valgdagen.