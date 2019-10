Marokkodrapene: De hovedtiltalte ber om at dødsdommen blir gjennomført

Ankesaken mot de 24 mennene som står tiltalt etter de nådeløse drapene har funnet sted i dag.

Dommen ble nylig forkynt i rettssalen i Salé, ikke langt fra hovedstaden Rabat.

For de tre hovedtiltalte ble dødsdommen fra forrige rettsrunde bekreftet. En fjerde, Abed Al Rahman Kalli, fikk straffen økt fra fengsel i livstid til dødsstraff. Han var med de tre andre til fjellet der drapene skjedde, men forlot de andre mennene før de skandinaviske jentene ble drept.

En annen fikk straffen økt til sju års fengsel.

Anker dommen

Mennenes forsvarer, Hafida Maksaoui, sier til NRK at dommen blir anket.

– Jeg mener dommen er alt for streng, sier hun.

Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) hadde vært på fottur i Atlasfjellene i Marokko da de ble funnet drept nær landsbyen Imlil mandag 17. desember i fjor.

Totalt ble 24 menn tiltalt i saken og i juli ble de tre hovedmennene dømt til døden.

Krever at dommen fullbyrdes

Khaled Fataoui er bistandsadvokat for den danske familien og har fulgt rettssaken i dag. Han sier det NRK at de tre ytret at de ønske at dommen skulle gjennomføres.

– De tre sa at de ikke ville ha en dom som ikke blir fullbyrdet, sier han.

Marokko har ikke utført noen dødsstraff siden 1993.

De tre hovedmennene har innrømmet å ha deltatt i selve drapshandlingene. Én mann ble dømt til livstid i fengsel, mens 20 andre ble idømt fengselsstraffer på mellom 5 og 30 år. Samtlige anket dommen. Ankesaken startet 28. august, men har flere ganger vært utsatt, blant annet på grunn av mangel på tolk.

I en video sverget hovedmennene troskap til terrornettverket IS. De er ikke de eneste i Marokko som støtter den såkalte Islamske staten.

Fakta om drapene i Marokko Ekspandér faktaboks Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i et populært turområde i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember.

Kvinnene var på en måneds lang privat reise og var erfarne friluftslivsfolk. Begge studerte ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.

Rettssaken mot 24 terrortiltalte pågår i Salé, nær hovedstaden Rabat. Den har blitt utsatt flere ganger.

Tre menn er tiltalt for å ha utført drapene og risikerer dødsstraff.

En fjerde mann er tiltalt for å ha medvirket, men dro før selve drapene. Aktor har bedt om livstid i fengsel.

En av mennene ble raskt pågrepet etter at hans ID-papirer ble funnet i teltområdet. Deretter ble de tre hovedtiltalte pågrepet på en buss på vei vekk fra området.

En sveitsisk-spansk mann er tiltalt for å ha trent opp drapsmennene.

Ytterligere 19 menn er tiltalt for å ha gitt sin støtte til terrororganisasjonen IS.

En sveitsisk-britisk mann er dømt til ti års fengsel.

I en video sverger flere av de tiltalte sin troskap til IS.

(Kilder: NTB, VG, AP, AFP, lokale marokkanske medier og Utenriksdepartementet)

Ifølge sikkerhetsmyndighetene i landet ble en annen terrorcelle avslørt i slutten av forrige uke. Sju personer, som ble arrestert fredag, hadde planlagt å angripe Casablanca og byens havn, opplyser etterretningstjenesten BCIJ. De hadde blant annet våpen, materiale til å lage bomber, en båt, dykkerutstyr og navigasjonsutstyr.