Mange nye varmerekorder i Europa

Den italienske hovedstaden Roma registrerte tirsdag ny varmerekord på 41,8 varmegrader.

Romas tidligere høyestemåling var fra juni 2022 og på 40,7 grader.

Hetebølgen har ført til at folk i Roma slår på kjøleanleggene på fullt. Corriere della Serra skriver at det tirsdag var det høyeste strømbruket i Italia så langt i år.

Også for tilskuerne i Tour de France ble det en varm tirsdag. Foto: STEPHANE MAHE / Reuters

Rekorder i Frankrike

I Frankrike er det satt en rekke varmerekorder i løpet av tirsdagen, skriver BFMTV.

I Verdun sør i landet ble det målt 40,6 grader og i Serralongue i Pyréenes-Orientales 40,4 grader.

Selv ved l'Alpe d'Huex på 1860 meters høyde ble det målt 29,5 grader. Det var 0,1 grader varmere enn forrige toppnotering, satt i 2015.

Også på Korsika og flere andre steder er det satt varmerekorder. Det er ventet at det blir enda varmere på onsdag.

Greske brannfolk bekjempet en brann i Mandra fra et hustak tirsdag. Foto: Reuters

Brenner rundt Athen

I Hellas fortsatte skogbrannene tirsdag sine herjinger rundt Athen, og flere byer er evakuert. Hellas får hjelp av både brannfly og mannskaper fra andre EU-land.

Det oppsto brann en rekke steder i Athen-regionen mandag. Tirsdag morgen var 23 greske brannfly og -helikoptre i beredskap, mens det fortsatt er tørke og temperaturer over 40 grader.

Myndighetene opplyste også at Italia og Frankrike skal sende hvert sitt brannfly til Hellas for å avlaste mannskapene. Også mannskaper fra andre land er sendt for å bidra.

Det er fortsatt bekymring for to branner som oppsto henholdsvis 10 og rundt 80 kilometer vest for hovedstaden mandag.

Flammene tok seg opp igjen midt på dagen nær kystbyen Loutraki grunnet sterk vind. Tykk røyk steg kilometervis opp i lufta, og var også synlig på satellittkart.

Situasjonen er også vanskelig i regionen Vilia, rundt 20 kilometer øst for Athen, opplyser brannvesenet.

Flere byer og turistanlegg har denne uka blitt evakuert som følge av brannen. Greske myndigheter har bedt innbyggere og andre som oppholder seg i området, om å reise vekk.

Melding fra norsk UD

Tirsdag sendte Utenriksdepartementet også ut melding om risikoen for skogbrann til alle nordmenn som har registrert at de er i Hellas.

– Norske borgere som oppholder seg i Hellas, oppfordres til å følge anvisninger og råd fra lokale myndigheter, opplyser UD.

Middelhavslandene fortsetter å bake i en intens hetebølge. Det var beskjeden fra Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) – FNs organ for meteorologi mandag.

Heten som nå preger blant annet Italia, vil nok ikke ende med det første. WMO forventer at varmen intensiveres i løpet av uken, og at varmen vil fortsette ut juli og inn i august.

Hetebølger er blant de dødeligste naturfarene, med tusenvis av mennesker som dør av varmerelaterte årsaker hvert år.