18 funne døde etter skogbrann i Hellas

Dei omkomne blei funne nær landsbyen Avantas i grenseregionen Evros nord i Hellas. Brannmannskapa der jobbar både med å halde tilbake brannane samt å søke etter personar.

Tysdag blei det funne 18 forbrente kroppar. Greske medium skriv at dei døde er migrantar, men dette er ikkje stadfesta av offisielle kjelder.

– Ettersom ingen tilhøyrande her i området har blitt melde forsvunne eller sakna, etterforskar vi moglegheita for at dei har kome seg ulovleg inn i landet, opplyser brannvesenet.

Området som grensar til Tyrkia blir ofte brukt som veg inn til Europa, fortel talsperson for brannvesenet Yiannis Artopios.

Landsbyen Saranti 100 km sørvest for Aten tysdag etter dei øydeleggande skogbrannane. Foto: SPYROS BAKALIS / AFP

Evakuerte sjukehuspasientar

Dei siste dagane har store brannmannskap kjempa for å hindre ytterlegare spreiing av skogbrannen, som braut ut nær Alexandroupolis laurdag.

Med hjelp av sterke vindar spreidde brannen seg raskt, og la eit røykdekke over byen.

Tysdag blei 65 pasientar evakuert frå eit sjukehus i hamnebyen. Pasientane blei flytta til ei ferje som er omgjort til eit provisorisk sjukehus, og fleire eldre pasientar er innlosjert på madrassar som ligg strødd over kafeteriagolvet.

Foto: AP

– Eg har ikkje sett noko liknande før. Bårer og pasientar overalt. Det er som ei bombe har eksplodert, seier sjukepleiar Nikos Gioktsidis.

Måndag blei den fyrste omkomne etter brannen i Evros funnen. Lokalt politi meiner at òg han var ein migrant, melder Reuters.

Europeisk innsats

Greske styresmakter har bede om bistand frå andre land for å få kontroll på brannane fleire stader i landet.

Tysdag kom 56 brannkonstablar frå Romania til Hellas. I tillegg bidrar Tsjekkia, Kroatia, Tyskland og Sverige med ytterlegare 64 konstablar, 19 brannbilar, sju fly og eitt helikopter, opplyser gresk brannvesen.

Den europeiske union har sendt to rescEU-brannfly frå Kypros og Romania. Fram til 16. august hadde skogbrannar i Hellas brunne 52.801 mål, ifylgje Statista.

– Når det kjem til skogbrannar hadde Hellas sin verste juli-månad sidan 2008. Brannane er meir intense og heftige, og større område enn før blir brunne, seier EU-kommisjonær Janez Lenarčič.