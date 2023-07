Det er ikkje lenger så oppsiktsvekkjande at det kjem meldingar om at fjoråret var varmare enn normalen eller at det aldri har vore fleire soltimar i juni enn i år.

Dei abnormale temperaturane er den nye normalen.

USA

Death Valley – dødens dal – ligg sør i California på grensa mot Nevada, og har USAs lågaste punkt, 86 meter under havoverflata. Den er også innehavar av den høgaste registrerte temperaturen i verda, 56,7 grader (målt i 1913).

Dalen kan igjen leve opp til namnet sitt, for ekspertar fryktar no temperaturar som kan utfordre verdsrekorden.

Varmerekordar blir derimot ikkje feira som Jakob Ingebrigtsen-rekorden, sidan dei først og fremst er ei stadfesting på klimaendringane, som i sum ikkje er godt nytt for kloden.

Turistane strøymer derimot til Death Valley no, i håp om å oppleve historisk heite. Søndag vart det målt 53,3 grader der.

I Arizona vart ein mann søndag funnen død i ørkenen, etter at han punkterte eit sykkeldekk og i staden måtte gå. Politiet seier at det verkar som han døydde av utmatting på grunn av varmen, skriv CBS.

83 millionar amerikanarar bur stader der styresmaktene no åtvarar mot heita.

Dette kartet viser kor store område i USA som er utsette for farevarsel no. Lilla betyr ekstremvarme, oransje viser veldig torevêr og grått viser kvar det er svært dårleg luftkvalitet. Illustrasjon: NATIONAL WEATHER SERVICE

Sør-Europa

Etter ein varm juni, er det fleire stader i Noreg vorte kjøligare no. Sørover på kontinentet koker det framleis.

Spesielt i Hellas, Spania og Italia er det heftig heitt.

Det er slått raud varmealarm i 16 italienske byar, og den europeiske varmerekorden frå Sicilia i 2021 på 48,8 grader kan ryke, ifølgje Det europeiske romfartssenteret. Det vil i så fall truleg anten skje der eller på Sardinia.

– Vi må førebu oss på ei alvorleg hetebølgje, som dag for dag vil ramme heile landet. Nokre stader vil gamle varmerekordar bli brotne, skriv italiensk vêrvarsling.



Ekstremvêret blir kalla Kharon, som i gresk mytologi var ferjemannen i underverda som frakta dei døydde over elva Akheron.

Skogbrannar herjar no fleire stader i Sør-Europa, skriv Reuters. Ved kystbyen Loutraki vart 1200 barn evakuerte frå ferieleirar som vart trua av flammane, melder AFP.

Ei kvinne kjøler seg ned ved Spansketrappa i Roma. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters / NTB

Asia

Også aust i Asia er det uvanleg varmt for tida. Den førre Kina-rekorden på 50,6 grader er ikkje berre slått, han er heilt smelta – etter at det vart målt 52,2 grader i landsbyen Sanbao.

51 menneske er innlagde på sjukehus i Japan på grunn av heiteslag, melder NTB.

I Sør-Korea høljar regnet ned, og i ein tunnel enda 15 bilar og ein buss under vatn. 40 menneske er så langt døde i flaum og jordskred, etter regnvêret som kom etter varmeperioden.

Noreg

Store delar av Noreg har hatt mykje fint vêr dei siste vekene, i alle fall i periodar. Framover blir det mykje regn mange stader.

– Det er ingen stader i Noreg det blir knallsommar, skyfri himmel og høge temperaturar. Det blir litt ustabilt for alle, seier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis.

Spesielt i nord og vest blir det vått, og i Troms og Finnmark er det sendt ut gult farevarsel for lyn.

Den varme verda

Fjoråret hadde den varmaste sommaren målt i Europa nokosinne. Ifølgje forsking referert i vitskapsmagasinet Nature, døydde meir enn 61.000 menneske i hetebølgja i fjor. Dei fleste var eldre i Spania, Italia og Tyskland.

– Den globale oppvarminga gjer at slike temperaturar blir meir og meir vanlege, seier Randy Cerny ved Verdens meteorologiorganisasjon.

Det kom ei varmebølgje over Sør-Europa også i april, og landa der er no ramma av ein ny ein. Høgtrykket verkar å liggje magnetisert over området, og flyttar seg ikkje.



– På sikt vil vi oftare få ekstreme temperaturar, seier Cerny.