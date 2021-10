Leonid Volkov er stabssjefen til Aleksej Navalnyj. Denne uka var sjefstrategen til den russiske opposisjonspolitikeren i Norge, i forbindelse med Oslo Freedom Forum.

Nå reiser han rundt i flere land for å sørge for at kompanjongen ikke blir glemt.

Fakta om Aleksej Navalnyj Ekspandér faktaboks * Russisk regimekritiker og blogger (44) med millioner av følgere på Twitter og YouTube. Utdannet jurist. Gift og tobarnsfar. * Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene. * Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin. * Ekskludert fra det liberale partiet Jabloko i 2008, der han hadde vært aktiv siden 2000, anklaget for å skade partiet med sine nasjonalistiske tendenser. * Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013. * Fikk 27 prosent av stemmene ved ordførervalget i Moskva i september 2013. * Har vært pågrepet og dømt for underslag og hvitvasking, anklager han selv hevder var politisk motivert. Han er også pågrepet og dømt for deltakelse i ulovlige demonstrasjoner flere ganger. * Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent. * 20. august i fjor ble han akutt syk på et passasjerfly på vei fra Sibir til Moskva. To dager senere ble han evakuert til Berlin etter kraftig vestlig press. * Tester har vist at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok. * 17. januar ble Navalnyj pågrepet da han vendte tilbake til Russland. * Han ble i februar dømt til å sone 2,5 år i en arbeidsleir for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014. Dommen var basert på en svindelsak Navalnyj avviser som fabrikkert. * I vår førte han en over tre uker lang sultestreik med krav om bedre helsehjelp. Streiken ble avsluttet på oppfordring fra legene og etter store støttedemonstrasjoner i Russland. * 26. april besluttet en domstol i Moskva at Navalnyjs stiftelse må stanse alle aktiviteter i påvente av en rettslig beslutning om hvorvidt stiftelsen er ekstremistisk. * 30. april dukket Navalnyj-stiftelsen opp på ekstremistlisten til Russlands finansielle overvåkingstjeneste Rosfinmonitoring. (Kilde: NTB)

– Hele verden følger med, og siden Navalnyj er Putins gissel, forstår alle at Putin har det fulle ansvaret for hans liv og helse, sier Volkov i et intervju med NRK-programmet Urix.

Leonid Volkov fikk en sentral rolle som stabssjef da Navalnyj forsøkte å stille som presidentkandidat under valget i 2018. I dag lever han i eksil i Litauen. Foto: Guri norstrøm / nrk

Navalnyj måtte dra tilbake til Russland

Aleksej Navalnyj ble kjent over hele verden da han i fjor ble forgiftet med nervegiften Novitsjok på en tur til Sibir.

Navalnyjs egne undersøkelser pekte mot den russiske etterretningstjenesten. Men russiske myndigheter avviser å ha vært involvert.

Etter å ha blitt behandlet på et sykehus i Berlin, valgte Navalnyj å dra tilbake til Russland.

I dag soner han en dom på 2,5 år i en arbeidsleir for brudd på meldeplikten etter en dom fra 2014. Navalnyj mener saken er fabrikkert.

– Hvorfor bestemte Navalnyj seg for å dra tilbake til Moskva fra Berlin når han visste han ville bli arrestert?

– Dette er det vanligste spørsmålet i vesten og selve spørsmålet er feil. Når man spør hvorfor han bestemte seg for å dra tilbake, forutsetter man at han tok en beslutning om å reise. At det var et slikt øyeblikk. Men det stemmer ikke. Aleksej Navalnyj så ingen andre muligheter. Og vi forstår jo at det ville være umulig for ham å fortsette å være Aleksej Navalnyj fra utlandet. Han jobbet i ti år med å bygge opp vår politiske organisasjon. Å ikke komme tilbake ville bety at alt dette var bortkastet, at alle risikoene og ofrene var forgjeves. Det var rett og slett ingen slik mulighet.



– Og hvordan går det med ham nå?



– Nå er vi i den situasjonen der fravær av dårlige nyheter er gode nyheter.

Leonid Volkov har jobbet tett sammen med Aleksej Navalnyj siden 2010. Den siste gangen de så hverandre var i Berlin i januar i år. Like etter satte Navalnyj seg på flyet til Moskva der han ble arrestert. Foto: privat

Volkov sier det nå er viktig at det fortsatt er fokus på opposisjonspolitikeren. Han mener at Navalnyj ikke er trygg dersom søkelyset på ham forsvinner.

– Fordi Putin allerede har forsøkt å drepe ham en gang, og det er ingen grunn til å tro at han ikke vil prøve å gjøre det igjen.

Putin sin pressetalsmann Dmitrij Peskov har tidligere sagt at beskyldningene om at den russiske stat står bak forgiftningen av Navalnyj er absurde.

Kritisk til Google og Apple

Samtidig som Navalnyj er fengslet, har antikorrupsjonsstiftelsen hans jobbet med høstens dumavalg. Det har de stort sett gjort fra eksil i utlandet.

Volkov var selv en av skaperne bak den såkalte «Stem smart» appen, som Navalnyj sitt team sto bak.

Denne appen ga russiske velgere råd om hvordan de burde stemme taktisk, for å unngå at støttepartiet til president Vladimir Putin. Forente Russland, fikk inn representanter.

Russiske myndigheter krevde at appen ble fjernet fra nettbutikkene til Apple og Google. De amerikanske nettgigantene ga etter.

Verken Google eller Apple ønsker å kommentere selve saken, men Google har sagt at de forsøker å balansere ytringsfrihet med lokale lover.

– Google og Apple kunne ikke unngå å forstå at dette var absurd. Derfor mener vi at situasjonen er svært bekymringsfull, og at verdenssamfunnet må reagere, sier Volkov.

– Til tross for at appen ble slettet, mener du likevel at den var en suksess?



– Selvfølgelig var det en suksess. Appen var ikke den eneste måten å spre informasjon på. Vi lagde Google-doc, vi lagde videoer, vi lagde webside, vi lagde Telegram-bots, vi lagde måter å unngå blokkeringer på. Vi ser at millioner av russere stemte på kandidater som Stem Smart appen har anbefalt.

Leonid Volkov var denne uka i Oslo for å delta på Oslo Freedom Forum. Under besøket ble han intervjuet av NRK sin journalist, Guri Norstrøm. Foto: nrk

Tror Navalnyj kan bli president

I våres ble Navalnyjs nettverk satt på listen over ekstremistorganisasjoner. Det betyr at Volkov risikerer ti år i fengsel, dersom han reiser tilbake til Russland fra Litauen der han nå bor i eksil.

Det hindrer ham likevel ikke fra å være optimist.

– Kommer du til å kunne reise tilbake til Russland noen gang?



– Selvfølgelig kan jeg, og jeg skal tilbake til det flotte Russland, men det blir helt klart etter Putin.

– Kommer Navalnyj til å bli president i Russland?

– Jeg tror absolutt det. Hvis jeg ikke er optimist, så kan jeg ikke holde på med den jobben jeg gjør, og som hele laget hans gjør.



– Vi er vidsynte når det gjelder Russland, vi ser hvordan den russiske politikken og det russiske samfunnet endrer seg, og vi forstår at det endrer seg mot det riktige, at Navalnyj får mer støtte, og støtten til Putin faller, og at det til slutt fører til at vi vinner. Helt sikkert.