Appen til Navalnyj gir russerne råd om å stemme på kandidater fra andre partier enn regjeringspartiet Forent Russland. Hensikten er å stemme mest mulig taktisk, slik at støttepartiet til president Vladimir Putin får inn færre representanter i det nye parlamentet.

Russiske myndigheter har i lengre tid krevd at både russiske og utenlandske IT-selskaper skal følge Russlands retningslinjer.

De russiske selskapene har gått med på å gi myndighetene tilgang til personopplysninger til russiske brukere. De har også blokkert søkeord som har med opposisjonen rundt Navalnyj å gjøre.

14 PARTIER DELTAR: Parlamentsvalget startet i Russland i dag. Det skal pågå i tre dager. Foto: Pavel Golovkin / AP

Apple og Google har ikke gått med på å plassere servere i Russland, slik at myndighetene der kan få tilgang til personopplysninger hos russiske brukere.

Hittil har de heller ikke gått med på å opprette fysiske kontorer i Russland.

– Utpressing fra Kremls side

Men nå har Apple og Google gitt etter for det russiske kravet om at Stem-smart-appen til Navalnyj skal fjernes fra deres nettbutikker.

SKUFFET: Leonid Volkov er en av Navalnyjs nærmeste medarbeidere. Han mener at Apple og Google har latt seg presse av russiske myndigheter. Foto: Michael Sohn / AP

Kretsen rundt opposisjonspolitikeren reagerer kraftig ifølge nyhetsbyrået AFP:

- Å fjerne Navalnyjs app fra nettbutikkene er skammelig, sier Ivan Zjdanov, en av opposisjonspolitikerens nære medarbeidere.

En annen, Leonid Volkov, sier at de store amerikanske IT-selskapene har gitt etter for utpressing fra Kremls side.

Tidligere har russiske myndigheter forlangt at de utenlandske IT-gigantene skal fjerne opposisjonens oppfordringer om å delta i politiske demonstrasjoner.

SLIK LOVEN KREVER: President Putins talsperson er fornøyd med at Navalnyjs app er fjernet. Foto: Grigory Sysoev / AP

President Putins talsperson er fornøyd med at appen ikke er tilgjengelig, og sier at Apple og Google nå følger russisk lov.

– Denne appen er forbudt her i landet, sier Dmitrij Peskov i en kommentar.

Dette skjer samtidig med at parlamentsvalget er i gang i Russland. Det skal gå over tre dager for å gjøre smittefaren mindre i valglokalene.

Ifølge Reuters har Apple og Google ikke kommentert saken.

Harde tiltak mot opposisjonen

Tidligere i år ble organisasjonene til Navalnyj erklært som ekstremistiske av russiske myndigheter. Dermed ble all deres virksomhet forbudt.

Navalnyjs selv ble fengslet i januar da han kom tilbake til Russland. Da hadde han vært i Tyskland der han fikk behandling etter å ha blitt forgiftet med nervegift på en reise i Sibir.

HARDT RAMMET: Den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj fra et rettsmøte tidligere i år. Foto: AP

Opposisjonspolitikeren sier at fengselsstraffen på to og et halvt år for underslag er bygd på falske anklager for å holde han unna politisk virksomhet.

President Putin sier at Navalnyj har brutt russisk lov.

De aller fleste av Navalnyjs fremste medarbeidere og støttespillere har enten blitt tvunget til å forlate Russland, eller så har de reist frivillig.

Ett unntak

I det russiske parlamentsvalget som nå er i gang, deltar 14 forskjellige partier.

Men nesten alle er mer eller mindre støttepartier for de sittende myndighetene.

Det er bare det lille partiet Jabloko som er et liberalt opposisjonsparti slik vi forbinder det med vestlige demokratier.

Det er ganske uklart om Jabloko har en reell sjanse til å bli representert i det nye parlamentet.