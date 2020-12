Navalnyj: Fikk innrømmelse fra en av dem som forgiftet ham

Under dekke av å være en ansatt i hovedkvarteret til den russiske sikkerhetstjenesten FSB ringte Aleksej Navalnyj til Konstantin Kudrjavtsev den 14. desember. Han er en av FSB-agentene som Navalnyj tidligere har navngitt som sentral i operasjonen med å forgifte ham i Sibir i august.

– Hvilke klær var det dere konsentrerte dere om? Hvilke klær er det som er farligst, spurte Navalnyj og fikk til svar at det er underbuksene og området som er nært endetarmen.

Navalnyj ble forgiftet på en flytur fra Tomsk til Moskva i Russland 20. august. Piloten valgte å lande i Omsk for å skaffe ham legehjelp der.

Da Navalnyj ringte utga han seg for å være en person som hadde fått i oppgave å skrive en rapport om det som skjedde i august.

Rask legebehandling reddet ham

Svaret fra FSB-agentene blir tolket som at det var deres agenter som plasserte det som vestlige spesialister har definert som en variant av den livsfarlige Novitsjok-giften. Det melder den uavhengige journalistgruppen Bellingcat som sier de har et opptak av den 49 minutter lange telefonsamtalen.

– Hvis det (flyet) hadde flydd lengre og ikke hadde landet så for, så ville ting kanskje ha gått annerledes. Hvis ikke helsepersonellet hadde jobbet så fort, ambulansearbeiderne på landingsstripen og sånn, sier Kudrjavtsev

Navalnyj har tidligere tatt til orde for etterforskning av FSB i forbindelse med forgiftningen av ham.

Det var også Novitsjok som ble brukt for å forgifte den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter Julija i England i mars 2018.

– Mislyktes på grunn av nødlandingen

Kudrjavtsev sier at årsaken til at operasjonen med å forgifte og drepe Navalnyj ikke lyktes var at flyet opposisjonspolitikeren var om bord i, foretok en nødladning umiddelbart etter at det ble klart at han var blitt akutt syk.

Bellingcat har skrevet ut telefonsamtalen slik:

– Så la oss oppsummere: Denne personen overlevde fordi flyet landet for tidlig. Er det hovedgrunnen?

– For meg ser det slik ut, ja. Hadde det tatt litt mer tid kunne det ha endt på en annen måte. Slike tilfeldigheter er den verste faktor i vårt arbeid, svarer Kudrjavtsev.

Kudrjavtsev skal være en av flere FSB-agenter som reiste til Omsk etter at Navalnyj ble forgiftet.

Da Navalnyj ble syk på flyet i august bestemte seg for å nødlande i byen Omsk. Der fikk han behandling umiddelbart. Han ble seinere fløyet til Berlin, der han fremdeles behandles av tyske leger.