Valg i Russland: Kommunistleder vil granske uregelmessigheter

En stemmeurne i et valglokale i Vladivostok tømmes av lokale valgfunksjonærer etter den første valgdagen fredag. Hvis alt slikt arbeid foregår under full videoovervåking, reduseres sjansene for valgfusk. Men ifølge velgerrettighetsbevegelsen Golos er det flere steder hvor urnene er flyttet eller kameraene ikke er på.

Foto: Pavel Korolyov / AFP