Jeg må nesten starte med en ganske ellevill historie fra St. Petersburg, Russlands nest største by. Samtidig med valget på nytt russisk parlament, skal det der holdes valg på nytt bystyre.

En av dem som ønsker å gjenvelges lokalt og i tillegg stille i det føderale valget, er en 65 år gammel mann ved navn Boris Visjnjevskij. Han representerer det liberale opposisjonspartiet Jabloko.

Men denne gangen har det dukket opp to konkurrenter til Visjnjevskij. De har samme navn som han, og likner av utseende også. Alle tre har lite hår og skjegg.

Den opprinnelige Visjnjevskij sier til nyhetsbyrået AFP at dette er valgfusk.

Han mener at de to har skiftet navn og utseende kun for å forvirre velgerne. Og han sier at han kjenner den ene fra før under et annet navn, og at vedkommende representerer regjeringspartiet Forent Russland.

TVILER: Opptelling i et lokalvalg i Sibir for ett år siden. Mange russere mener at valg ikke gjennomføres på en korrekt måte. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Eneste reelle opposisjonsparti

Visjnjevskij har klaget saken inn til Russlands sentrale valgkommisjon. Kommisjonens leder sier til russiske medier at saken er en skam, men at det ikke er mye som kan gjøres.

Valglovene i Russland er visstnok veldig liberale, og alle kandidatene som heter Boris Visjnjevskij kan delta i valget.

Nyhetsbyråene som omtaler saken, har ikke klart å få kontakt med de to «nye» Boris-ene.

Jabloko er et lite og liberalt parti, men det er det eneste reelle opposisjonspartiet som får delta i valgene lokalt og sentralt i år.

I hvert fall i St. Petersburg legges det ned mye energi på å hindre at dette partiet blir valgt inn.

Klamre seg fast

Den siste tiden har jeg snakket med ganske mange russere om parlamentsvalget. Både vanlige folk og såkalte eksperter er stort sett enige om at juks er temmelig vanlig i det russiske valgsystemet.

Men hvor vanlig det kan være, er det naturligvis svært vanskelig å få et grep om. Russere sier ofte at de som sitter i landets ledelse er der for å berike seg selv.

LANGSIKTIG: I fjor ble den russiske grunnloven endret slik at Vladimir Putin i teorien kan fortsette som president til 2036. Foto: Mikhail Voskresensky / AP

Da er det er ganske naturlig at de klamrer seg fast til makta med nebb og klør, og gjør alt de kan for å hindre at andre slipper til.

I det nåværende parlamentet har regjeringspartiet Forent Russland mer enn tre firedeler av plassene.

Det gjorde at partiet i fjor kunne endre grunnloven. Det åpnet igjen for at Vladimir Putin i prinsippet kan sitte som russisk president helt fram til 2036.

Alle hans tidligere perioder som landets leder ble nullet ut. Putins kritikere kalte dette juks og fanteri. Andre mente at det var greit, siden framgangsmåten ble godkjent i en folkeavstemning.

Men han som har vært landets autoritære leder i mer enn tjue år, bruker mildt sagt utradisjonelle metoder for å kunne fortsette. Og det styrker neppe vanlige folks tillit til myndighetene.

Stemme på internett

Vanligvis avholdes russiske valg i løpet av en dag. Men denne gangen skal parlamentsvalget holdes over tre dager, fredag, lørdag og søndag til uka. Myndighetenes begrunnelse for å gjøre dette, er at smittefaren blir mindre. Det blir færre mennesker i valglokalene samtidig.

VANSKELIG Å KONTROLLERE: I sju av Russlands 85 regioner skal avstemning via internett testes ut ved dette valget. Kritikere mener det øker faren for juks. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Men Putins kritikere sier at mulighetene for juks øker kraftig når avstemningen skal pågå i tre døgn. Hvem passer på om natta? Hvem skal hindre at urnene fylles med stemmesedler for regjeringspartiet?

Dessuten gjennomføres det forsøk med stemmegivning via internett i sju regioner.

De som har liten tillit til myndighetene fra før, mener at dette åpner alle muligheter for å sjonglere med stemmetallene.

«Smart stemmegivning»

Den fengslede russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj ga for flere år siden Putins støtteparti Forent Russland et nytt kallenavn. Han begynte å omtale det som «partiet for tyver og kjeltringer».

Mens han var på frifot, avslørte Navalnyj og hans medarbeidere det de mener er omfattende korrupsjon blant Russlands politiske og økonomiske elite.

IKKE LOVLIG I RUSSLAND: Russiske myndigheter har forbudt Navalnyjs nettsider og apper hos russiske søkemotorer. Foto: AP

Tidligere i år ble hans organisasjoner stemplet som ekstremistiske av myndighetene, og all deres virksomhet ble forbudt. De aller fleste av Navalnyjs nære medarbeidere har forlatt Russland. Fra utlandet forsøker de å videreføre det de kaller «smart stemmegivning».

Denne taktikken går ut på å oppfordre folk til å stemme på kandidater fra andre partier enn regjeringspartiet.

Dette har de lyktes med i noen regionale valg. Men nå har myndighetene forbudt søkeordet «smart stemmegivning» fra russiske søkemotorer.

Mener valgresultatet justeres

En uavhengig russisk ekspert sier til NRK at det er betydelig valgfusk i Russland.

Men han mener at det ikke går over alle støvelskaft. Det er ikke sånn at valgresultatet blir et fullstendig annet enn slik folk stemmer.

Eksperten mener at myndighetene justerer valgresultatet i sin retning. Fusket liggger som regel et sted mellom null og 5 prosent, ifølge ham.

Det er vanskelig å fastslå om ekspertens anslag er riktig, men også russiske myndigheter bekreftet under presidentvalget i 2018 at det ble avdekket forsøk på fusk.

NEPPE STORE ENDRINGER: En plakat i Moskva minner om at valgdagen er 19. september. Men det er ikke ventet at det vil føre til store politiske endringer. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Forent Russland dominerer nå fullstendig i parlamentet. I tillegg er det tre andre partier, og blant disse er kommunistene størst. Selv om disse tre kalles opposisjonspartier, så er de i realiteten støttepartier til de sittende myndighetene. I viktige saker stemmer de slik landets ledere ber dem om.

Spenningen rundt valgresultatet neste uke er ikke så veldig stor. Noen regner med at Forent Russland kommer til å gå litt tilbake, og kommunistene litt fram.

Den ene halvparten av plassene velges etter partilister. Den andre halvparten kommer fra enkeltmannskretser. Det liberale partiet Jabloko har en teoretisk sjanse til å vinne en eller flere av de sistnevnte.

Også blir det jo spennende å se om velgerne i St. Petersburg klarer å finne ut hvilken Boris Visjnjevskij med kort hår og skjegg de har mest tillit til.