Le Pens parti størst i ny meningsmåling

Hvis det franske valget av representanter til Europaparlamentet hadde blitt holdt i dag, ville Marine Le Pens høyrepopulistiske parti Nasjonal samling (tidligere Nasjonal front, journ. anm.), fått flere seter enn Macrons eget parti Republikken på vei.

Resultatet er hentet fra en meningsmåling som ble publisert søndag, der 1000 franskmenn ble spurt hva de ville ha stemt hvis valget ble holdt i dag.

Mens Macrons sentrumsparti mister oppslutning sammenlignet med forrige måling, fra 20 til 19 prosent, rykker Nasjonal samling frem fra 17 til 21 prosentpoeng.

Samlet får de franske euroskeptiske og høyrepopulistiske partiene 30 prosent av stemmene i den nye målingen.

Meningsmålinger viser at Frankrikes president Emmanuel Macron blir stadig mer upopulær. Den siste målingen viste at han kun har støtte fra 21 prosent av den franske befolkningen, noe som er det laveste resultatet siden valget i 2017. Foto: Bertrand Guay / AFP

Advarer mot nasjonalisme

Foreløpige meningsmålinger peker mot at valget til Europaparlamentet, som avholdes 23–26 mai 2019, kommer til å bli en kamp mellom de euroskeptiske og partiene som støtter en sterkere EU-integrasjon.

Macron selv har kalt valget for «en konkurranse mellom de progressive og nasjonalistene».

På et nylig besøk i Slovakia kom den franske presidenten med skarp kritikk av populisme, og anklaget ungarske og polske ledere for å være «fantaster som lyver til folket sitt», ifølge Atlantico.

Sist uke oppfordret han europeiske borgere til å stå imot det han refererer til som «nasjonalistisk spedalskhet».

– I et Europa som er splittet av frykt, nasjonalistenes tilbaketrekking og konsekvensene av den økonomiske krisen, ser vi en nesten metodisk gjentakelse av alt som preget livet i Europa mellom Første verdenskrig og Den store depresjonen i 1929.

Utfordrer det europeiske prosjektet

Det er imidlertid flere ting som kan stikke kjepper i hjulene for det europeiske prosjekt til Macron.

For drøyt én uke siden ble det kjent at Tysklands forbundskansler Angela Merkel trekker seg som partileder, og går av som landets statsleder i 2021. Merkel har vært blant Macrons viktigste støttespillere for større europeisk integrasjon.

Samtidig har Ungarns statsminister Victor Orban og Italias innenriksminister Matteo Salvini, som begge er sterkt innvandringskritiske, sagt at de vil samarbeide for å endre Europas migrasjonspolitikk.

Italias innenriksminister Matteo Salvini og Frankrikes Marine Le Pen er begge tilhengere av en strengere europeisk migrasjonspolitikk. Foto: Alberto Pizzoli / AFP

Når Storbritannia formelt trekker seg ut av EU i 2019, vil flere av de euroskeptiske britiske representantene miste sine seter i Europaparlamentet.

Likevel er det flere som spår at valget vil gi én tredjedel av setene til euroskeptiske partier, ifølge Parliament Magazine.