Ikke engang Brexit-landet Storbritannia har et like anstrengt forhold til EU som Italia

Italia truer med ikke å betale inn til EUs budsjett.

Innbetalingen stanser dersom ikke EU bidrar mer til å hjelpe landet med å løse utfordringer knyttet til migranter.

EU på sine side truer Italia med bøter.



Det siste er at visestatsminister og leder for Femstjernersbevegelsen, Luigi Di Maio, også har truet med å legge ned veto mot EUs langtidsbudsjett.

Disse krangler

Dette er aktørene som de siste dagene har utvekslet politiske knyttnever.

EU representert ved sin budsjettkommissær, tyske Günther Oettinger

Visestatsminister Luigi Di Maio (Femstjernebevegelsen)

Visestatsminister Matteo Salvini (Lega)

I tillegg har Frankrikes president, Emmanuel Macron, også blitt tildelt en rolle via et politiske manifest lansert i Milano helt på tampen av sommeren.

Den mektige kommissæren for EUs budsjett er normalt mer anonym. Tyske Günther Oettinger ser likevel ikke ut til å mistrives utvekslingen av høyst offentlige og verbale knyttnever med Luigi Di Maio. Foto: JOHN THYS / AFP

Italiensk popularitets konkurranse

Matteo Salvinis popularitet har gått sterkt oppover etter at han begynte å si nei til at skip skulle få sette i land flyktninger og migranter.

Migranter og mulige flyktninger får gå i land den 26.augst etter at Albania, Irland og den katolske kirken sa ja til å ta imot de om bord. Det italienske kystvakt skipet Diciotti er bare ett av flere skip Matteo Salvini har nektet å sette i land mennesker som er pukket opp i Middelhavet. Foto: Orietta Scardino / AP

Matteo Salvini er innenriksminister, visestatsminister og leder for ytre høyre partiet Lega.

Salvinis popularitet svekket seg heller ikke da han gikk til angrep mot EUs budsjettregler etter brokollapsen i Genova.

Salvini hevdet EUs budsjettregler hindret Italia å bruke det som var nødvendig på infrastruktur.

Luigi Di Maio er arbeidsminister, visestatsminister og leder for det største regjeringspartiet, den populistiske Femstjernersbevegelsen.

Likevel er det Salvini som har klart å dominere dagsorden ved gjentatt høyprofilerte angrep på EU og enkelte av EUs mektigste regjeringssjefer.

Nå kan det virker som om Luigi Di Maio ønsker å ta igjen Salvini i det som er blitt en intern popularitetskonkurranse.

Opptrappingen av angrep på EU og budsjettkommissær Günther Oettinger gir nemlig grunn til å tro også Luigi Di Maio ser seg tjent med noen ytre fiender.

EU lytter kun til trusler

Ifølge Di Maio er det nå kun mulig å få EU til å lytte hvis Italia truer med å holde penger tilbake.

Derfor truer Di Maio både med å stanse Italias innbetalinger til det nåværende EU budsjettet, og at Italia vil legge ned veto mot EUs langtidsbudsjett.

Dette budsjettet er under arbeid, og krever enighet blant samtlige av EUs medlemsland.

Italias veto vil kun revurderes dersom EU lever opp til sine løfter om solidaritet i migrantsaken, og avlaster Italia.

EUs Günther Oettinger har på sin side advart Roma mot å begå det som vil være brudd på EUs avtaler. Kommissæren med budsjettansvaret i EU har også gjort det klart at Italia risikerer bøter i form av renter.

Ikke engang til Brexit-landet Storbritannia, har EU et like anstrengt forhold som de nå har til Italia.

I forholdet mellom Brussel og Roma kan man nå føle et fravær av gjensidig respekt.

Det er ikke første gang et land truer med å blokkere - eller faktisk blokkerer - EUs arbeid. Men fremferden, ordbruken og hyppigheten i angrepene fra Italia, er ny og uvant.

Og det stopper ikke med de øverste etasjene av EU kommisjonens bygg i Brussel.

Mandag lanserte Matteo Salvini et anti-migrant manifest, sammen med Ungarns statsminister Viktor Orbán.

I manifestet blir Frankrikes president, Emmanuel Macron, navngitt som den personen som mest av alle står i veien for en effektiv migrantpolitikk i Europa.

Ungarns statsminister Viktor Orbán og Italias innenriksminister Matteo Salvini har gjort det klart at deres partier vil kjempe sammen i valget på nytt EU-parlament. Begge er kritiske til Brussel og EUs migrantpolitikk. Foto: Luca Bruno / AP

De to vennene langt til høyre sa de så frem til sammen å kjempe mot Macron i neste års valg på nytt EU-parlament.

I dette øyeblikket av brorskap så heller ikke Salvini det nødvendig å nevne at Viktor Orbán sagt tvert nei til at Ungarn skal ta imot migranter. Noe ville ha avlastet Italia, og noe som Salvinis regjering ba om så sent som i juni.

Et feilaktig bilder som tjener begge parter

Bildet Salvini og Orbán tegner av Macron som president som ønsker migranter til Europa, er feil. Macron har i realiteten innført flere innstramminger i Frankrikes innvandrings- og asylpolitikk.

Da EU på sitt toppmøte i juni ble enig om å opprette mottakssentre for EU i de såkalte frontlandene ved Middelhavet, var Macron raskt ut med si at Frankrike ikke var å regne som et frontland i dette tilfelle.

Frankrike har heller ikke ivret for å ta imot migrantene som Salvini har nektet å ta i land.

Salvini ville derfor truffet bedre om han faktiske kritiserte Macron for ikke å ville ta imot migranter, og på den måten hjelpe til med å avlaste Italia.

I forhold til egne velgere tjener det absolutt Emmanuel Macron å virke som den lederen som fremmer humanisme og respekt for menneskerettigheter.

– Hvis de ser meg som deres hovedmotstander så gjør de rett. Emmanuel Macron brukte en sykkeltur med Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen til å angripe partiene ytterste til høyre. Foto: HO / AFP

Dyrkbar politisk mark

Salvini og Di Maio er ikke mindre intelligente enn at de vet angrepene de retter mot EU er upresise, i beste fall. Så er da også ordbruken i større grad myntet på folk hjemme Italia, enn de er rettet mot for eksempel Günther Oettinger.

Den vedvarende misnøyen i Italia er fremdeles dyrkbar mark for en italiensk regjering som ikke har sittet lengre enn tre måneder.

I Italia er det mange som føler at deres egne tidligere regjeringer, samt EU, lot vanlige folk slite alene med en svak økonomi etter finanskrisen.

Enda verre er problemene knyttet til de mer enn 600.000 migrantene som har kommet siden 2013. En innvandring som har endret gatebildet i små byer og tettsteder – fra Sicilia i sør til grensen til Frankrike i nord.

Hva vil så ordkrigen ha å si for de viktige EU toppmøtene denne høsten?

Et sentralt poeng her, er at Salvini og Di Maio ikke møter på EUs toppmøter. Det er det statsminister Giuseppe Conte som gjør.

Heller ikke budsjett-kommissær Günther Oettinger har normalt noen fremtredende rolle på EUs toppmøter.

Det er det EU-presidentene Tusk og Juncker som har, sammen med EUs regjeringssjefer.

Det er altså rom til å ta et skritt tilbake fra de mer personlige konfrontasjonene, og kanskje å komme hverandre i møte. Det kan være mulig å finne kompromisser som kan virke.

Det blir ikke lett. Som Europa ser ut sensommeren 2018, er det heller ikke sikkert det skjer.