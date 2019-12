Kulden krever liv i Syria: To barn døde i beryktet leir

– Det ene var nyfødt, men vi manglet en kuvøse. Vi sendte spedbarnet til et sykehus utenfor leiren, men barnet mistet livet, forteller lege Alan i Kurdiske Røde Halvmåne til NRK.

Det andre barnet døde klokken halv tre om natten.

– Barnet hadde vært syk av underernæring lenge. Tidligere har andre organisasjoner tatt seg av slike barn, men de er ikke lenger her, sier legen til NRK.

Kurdiske Røde Halvmåne er en av to organisasjoner som har et døgnåpent medisinsk tilbud i Al Hol-leiren.

Etter at Tyrkia invaderte deler av Nord-Syria i oktober, har nemlig flere hjelpeorganisasjoner trukket seg ut av Al Hol.

Legen forteller til NRK at de daglig ser at ett til to barn dør i leiren. Ifølge Rojava Information Center er årsaken at kulden forverrer helsetilstanden til barna.

Al Hol ligger nordøst i Syria. Mens somrene er preget av ekstrem varme, er vintrene svært kalde.

Nekter barna medisinsk hjelp

Bare mellom januar og juli døde 409 barn i leiren, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights. Barna skal ha mistet livet på grunn dårlige leveforhold, mangel på medisin, mat og helsehjelp.

En russisk IS-kvinne med et underernært spedbarn i Al Hol i mars i år. Foto: Christine Svendsen / NRK

Det bor rundt 68.000 personer i Al Hol. Et ukjent antall har vært medlemmer og støttespillere av terrorgruppa IS.

De fleste har uisolerte telt, og nå har flom og kulde har ført til en forverret situasjon.

Pressetalsmann Ahmet Basin i Kurdisk Røde Halvmåne forteller om en annen urovekkende tendens.

– De mest aggressive er kvinner fra Europa. De driver med IS-propaganda, roper at Gud er stor og nekter at barna deres skal få medisinsk hjelp fra de «vantro», sier Basin til NRK.

Tidligere har den norske IS-kvinnen Aisha Shazadi Kausar fortalt til Aftenposten at hun i en periode nektet å ta imot hjelp fra bistandsorganisasjoner som mottok vestlig støtte.

NRK har også fortalt hvordan ekstreme IS-kvinner prøver å videreføre terrorgruppas prinsipper inne i Al Hol.

Bak piggtråd og væpnede vakter forsøker IS-kvinnene å opprettholde kalifatets regler. Du trenger javascript for å se video. Bak piggtråd og væpnede vakter forsøker IS-kvinnene å opprettholde kalifatets regler.

Seks norske barn i leiren

I en støttegruppe for Al Hol på chattetjenesten Telegram, er det de siste dagene lagt ut flere bilder av det som skal være døde barn. Det er ikke kjent hvem som står bak gruppa.

På det ene bildet lener en rødhåret gutt over det som skal være et barn innrullet i et teppe. Det har ikke vært mulig for NRK å verifisere informasjonen.

Seks norske barn bor i leirene Al Hol og Roj. Kulde og flom har ført til at to av dem sover fullt påkledd.

Tre russiske barn, som er født i Norge, bor også i Al Hol.