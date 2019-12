Syrisk artilleri og russiske fly har trappet opp bombingen av Idlib de siste dagene. Syrias president Bashar al-Assad har lenge varslet at han skal erobre tilbake provinsen. Våpenhvilen som Syria og Russland gikk med på i august er dermed brutt.

Idlib ligger nordvest i Syria og er ett av de aller siste tilfluktsstedene for opprørerne i landet.

Idlib-provinsen har vært dominert av militante grupper med tilknytning til Al Qaida. Det er også tre millioner sivile der. FN har advart mot en humanitær katastrofe langs grensen til Tyrkia, dersom offensiven fortsetter.

Syrere på vei bort fra kampene. Syriske regjeringsstyrker med støtte fra Russland, har gått til en offensiv mot opprørernes siste tilfluktssted. Foto: AAREF WATAD / AFP

– Folk som er på flukt sover på bakken uten tepper i det kalde regnet, sa Feras Saad, til nyhetsbyrået Reuters da de møtte ham nær landsbyen Harabosh.

Saad er en av dem som har flyktet fra det sørlige Idlib sammen med familien sin.

Aktivister i hjelpeorganisasjonen «De hvite hjelmene» har lagt ut denne videoen fra Idlib på Twitter:

– Kan ikke håndtere flyktningkrisen alene

– Sist uke har antallet flyktninger fra det sørlige Idlib kommet opp i 120.000, sier Selim Tosun, talsmann for den tyrkiske hjelpeorganisasjonen Humanitarian Relief Foundation, IHH.

Han sier at flyktningene drar nordover mot grensen til Tyrkia.

Der kan det allerede være så mange som en million flyktninger som ønsker å komme over grensen til Tyrkia. Det skriver det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

– Tyrkia kan ikke håndtere denne byrden alene, sa Tyrkias president på en pressekonferanse søndag. Han sa at det vil påvirke alle europeiske land, spesielt Hellas.

I oktober truet Erdogan med å åpne grensene og tillate syriske flyktninger i Tyrkia å dra videre til Europa. Erdogan var misfornøyd med støtten fra EU.

Men Tyrkia har selv høstet massiv kritikk for sin offensiv over grensen til Syria for å drive bort kurdiske styrker. Det har også ført til et flyktningproblem.

Opposisjonsgruppa «Syrian Civil Defense», også kjent som «De hvite hjelmene», melder at byen Maaret al-Numan i Idlib er nesten tom. Tusener har forlatt den av frykt for bombeangrep.

Gruppa sier også at minst 50 sivile er blitt drept i bombe- og artilleriangrep de siste fem dagene, skriver CNN.

Et dronebilde tatt lille julaften over byen Maaret Al-Numan i Idlib, som skal være helt forlatt. Syriske regjeringsstyrker har erobret mange av landsbyene i nærheten. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Nei til ny avtale om humanitær hjelp

Kina og Russland stemte fredag ned et forslag i FNs sikkerhetsråd om å forlenge avtalen om humanitære hjelpesendinger til Syria fra Irak og Tyrkia.

Det er hjelp som har gått til fire millioner interne flyktninger, også i Idlib. Det kan føre til at all hjelp til opprørskontrollerte områder i Syria tar slutt i januar.

Russland mener avtalen om humanitær hjelp ikke lenger er nødvendig.

På nettstedet til den russiske FN-delegasjon heter det at myndighetene i Syria har fått tilbake kontrollen over det meste av landet. Dermed mener russerne at Syria ikke trenger hjelpesendinger fra nabolandene.