– De har det helt forferdelig, sier advokat Nils Christian Nordhus til NRK.

Han er forsvareren til den terrorsiktede 29-åringen, som er internert i leiren Al Hol sammen med sine to små barn.

Advokat Nils Christian Nordhus er forsvarer til den terrorsiktede kvinnen. Foto: Truls Antonsen / NRK

Kvinnens eldste sønn har fått svært mye oppmerksomhet, fordi femåringen er alvorlig syk. De siste månedene har det imidlertid vært stille fra leiren.

I dag kan NRK fortelle at advokaten har hatt store problemer med å oppnå kontakt med den terrorsiktede 29-åringen. Siden oktober har det vært flere opphold på mange uker der han ikke har fått tak i klienten.

Sent i forrige uke kommuniserte advokat Nils Christian Nordhus med IS-kvinnen igjen.

Da formidlet 29-åringen at det er så kaldt om natta at barna må sove fullt påkledd. I tillegg har store nedbørsmengder skapt utfordringer.

– Det har ført til at teltet har brutt sammen. Madrassen til barna har blitt søkkvåt, og de har da måttet sove rett på bakkeunderlaget. Grunnen ved teltet har blitt så gjørmete av all nedbøren, at mor har måttet ta med seg teltet og flytte til et annet sted i leiren, sier Nordhus til NRK.

29-åring er forberedt på fengsel

Den terrorsiktede kvinnen ba norske myndigheter om hjelp til å returnere, da NRK møtte familien i Al Hol-leiren i mars.

Det har regjeringen sagt nei til. Kvinnen vil heller ikke sende barna til Norge uten at hun blir med. Dermed er saken låst.

Søskenparet i familiens telt i Al Hol i juni. Foto: NRK / Privat

I august fortalte NRK at den eldste sønnen til kvinnen veide det samme som en gjennomsnittlig norsk ettåring. En syrisk lege mente gutten hadde den alvorlige diagnosen cystisk fibrose.

– Hvordan går det med femåringen?

– Situasjonen er alvorlig, bekymringsfull og uendret. Han går ikke opp i vekt. Han har diaré innimellom, og uregelmessig plages han av hoste. Nødvendig helsehjelp er det ikke mulig for ham å få i leiren, sier Nordhus.

– Ønsker din klient fortsatt å returnere til Norge?

– Selvsagt ønsker hun det. Mer enn noe vil hun bare følge barna sine i sikkerhet og til sykehus i Norge. Hun er innforstått med at hun i Norge vil bli pågrepet, fengslet og strafforfulgt. Hun vil hjelpe PST med å oppklare saken mot henne, svarer advokaten.

Les bakgrunn: Siktet for deltalgelse i to beryktede terrorgrupper

Røde Kors kritiserer regjeringen

Totalt fem norske kvinner og seks barn er internert i leirene Al Hol og Roj nordøst i Syria. Alle kvinnene er under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for deltagelse i en terrororganisasjon.

Til tross for internt press fra Venstre og KrF, åpner regjeringen altså kun for at barna kan hjelpes tilbake.

Etter en hemmelig orientering på Stortinget i oktober, sa imidlertid Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre at det trolig var flertall i Stortinget for å bistå mor til å returnere hvis det var nødvendig.

Det er over to måneder siden, og nå kritiserer Norges Røde Kors regjeringen.

– Det virker som om regjeringen er handlingslammet i denne saken. Det er lenge siden et flertall på Stortinget åpnet for å hente hjem både barn og mødre. Så vidt vi kan se, skjer det ingenting, sier generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt G. Apeland til NRK.

Generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt G. Apeland. Foto: Olav A. SALTBONES / Røde Kors

Utenriksdepartementet vil ikke uttale seg om hva de foretar seg, men skriver at sakene er høyt prioritert.

– Av hensyn til sikkerheten for de berørte, kommer vi ikke til å si noe om eventuelt pågående arbeid, skriver statssekretær Audun Halvorsen (H) i en e-post til NRK.

Norge er, i likhet med de fleste europeiske land, motvillig til å hente tilbake voksne statsborgere som har forlatt hjemlandet til fordel for en terrorgruppe.

Svenske barn forsvant i leiren

Tidligere har blant annet Norge og Sverige hentet tilbake foreldreløse barn. I går ble det kjent at svenske myndigheter forgjeves har forsøkt å hente flere foreldreløse barn ut av Al Hol-leiren.

– Alt var ordnet, men da viste det seg at slektninger av barnet hadde gjemt dem og forsvunnet, sa Ann Linde til SVT.

Den syriske avdelingen til Redd Barna bekrefter overfor NRK at det er svært vanskelig, og noen ganger umulig å finne barn de leter etter i det såkalte annekset, der de utenlandske statsborgerne er internert.

– Den største utfordringen vi har nå er å finne spesifikke familier i annekset. Det er et stort område som det er vanskelig å bevege seg i, så vi klarer ikke å finne spesifikke barn som vi leter etter, sier talsperson for Redd Barna i Syria, Amjad Yamin til NRK.

Redd Barna er en av få internasjonale organisasjoner som er igjen i leiren, etter at Tyrkia invaderte Syria i oktober.

– I leiren generelt er forholdene forferdelige, og i annekset er det verre, sier Yamin.

Han forteller at det er store mangler i helsetilbud til barna i leiren. Barna har heller ikke et godt nok utdanningstilbud.

– Det største problemet er ernæring. Mange barn har gått i årevis uten å få riktig mat, forteller Yamin til NRK.

I den beryktede Al Hol-leiren bor det 68.000 personer. I annekset, der de utenlandske kvinnene og barna er internert, bor det rundt 8700 personer, ifølge Redd Barna. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Ber Norge følge Finland

Lørdag landet to små barn i Finland, etter å ha blitt hentet ut av Al Hol. Finske myndigheter vil ikke fortelle om barna er foreldreløse.

Finland har nylig åpnet opp for at enkelte IS-mødre kan hentes tilbake. Ifølge Helsinki Times skal mødrenes skjebne avgjøres fra sak til sak, basert på barnas beste.

Apeland i Norges Røde Kors ber regjeringen følge Finlands eksempel, til tross for at flere frykter kvinnene kan utgjøre en terrorfare.

– Hvis noen av IS-kvinnene står for et terrorangrep i Norge etter at de har kommet hjem. Hva vil Norges Røde Kors synes om det?

– I en rettsstat er alle uskyldige inntil det motsatte er bevist, svarer Apeland og fortsetter:

– Vårt utgangspunkt er at barna bør komme seg hjem så fort som overhodet mulig. Det er klart det er knyttet dilemmaer knyttet til mennesker med en slik historie som i leiren, men vi mener det norske rettsvesenet er rustet til å håndtere det, sier Apeland.